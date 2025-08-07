Khi bắt tay vào trang trí nhà, hầu hết chúng ta đều kỳ vọng về một không gian thật đẹp, hiện đại như trên Pinterest. Thế nhưng không phải ai cũng đủ kinh nghiệm để chọn mua những món đồ hữu ích và thiết thực, nhiều người sẵn sàng tậu một thứ giá trị về chỉ vì nhìn đẹp, quảng cáo hay.

Dưới đây là 6 món nội thất trendy nhưng không thực tế, từng khiến rất nhiều người phải thốt lên "giá như biết sớm hơn…".

1. Sofa mây

Dòng sofa mây từng gây bão mạng, được các chị em yêu thích với vẻ ngoài bồng bềnh, mềm mại, màu sắc đáng yêu. Tuy nhiên, chính thiết kế không có phần tựa lưng rõ ràng và thiếu độ nâng đỡ khiến người dùng ngồi lâu cực kỳ khó chịu, nhanh chóng cảm thấy mỏi lưng dù nhìn bề ngoài thì rất êm ái. Một số dòng sử dụng chất liệu lông vũ hoặc mousse quá mềm càng khiến cảm giác "chìm trong ghế" trở nên khó chịu hơn.

Với sofa, bạn hãy dành sự ưu tiên hàng đầu luôn là công năng và hỗ trợ cột sống thay vì chỉ chú trọng hình thức.

2. Ghế decor nghệ thuật

Nhiều mẫu ghế ba chân hoặc dáng lạ mắt đang tràn ngập Pinterest, Instagram. Đẹp là điều không bàn cãi, nhưng để ngồi ổn định, thoải mái thì chưa chắc. Thực tế, những chiếc ghế như ghế người cá, ghế chân lệch hay kiểu cổ điển châu Âu thường khó giữ thăng bằng, dễ lật khi dùng hằng ngày, nhất là với trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Một chiếc ghế tốt là khi ngồi vào an toàn, vững chắc, hỗ trợ tốt cho dáng ngồi, còn chuyện làm đẹp thì để những món nội thất khác lo.

3. Bàn trà mặt kính trong suốt

Là món đồ trông thì nhẹ nhàng, tinh tế nhưng quá nhiều phiền toái. Ưu điểm của kiểu bàn trà này là mặt kính bóng loáng rất hút mắt, tạo cảm giác không gian nhà mở rộng hơn, song lại dễ in dấu tay, bám bụi rõ ràng, phải lau thường xuyên mới giữ được vẻ trong suốt đẹp mắt. Chưa kể, mặt kính dễ nứt, vỡ do va đập hoặc thay đổi nhiệt độ - điều không mong muốn trong một căn nhà an toàn. Và nếu bạn có thói quen bày biện mọi thứ lung tung thì sẽ sớm phát hiện mặt bàn chẳng thể giấu được thứ gì.

4. Bàn ăn có mâm xoay (bàn xoay tròn)

Các mẫu bàn xoay trung tâm từng rất phổ biến, đặc biệt trong nhà đông người. Nhưng thực tế, với bàn đường kính nhỏ, mâm xoay chiếm quá nhiều diện tích khiến khu vực để bát đĩa bị chật, thao tác ăn uống khó khăn. Chưa kể, phần xoay thường nặng, khó vệ sinh và rất dễ bị vướng tay trong lúc ăn.

Thế nên nếu gia đình ít người, bạn hãy chọn bàn ăn tròn hoặc vuông truyền thống. Kiểu bàn này vẫn đủ lịch sự mà khi dùng lại thoải mái hơn hẳn.

5. Ghế cuối giường

Chiếc ghế này xuất hiện nhiều trong ảnh decor phòng ngủ kiểu châu Âu nhưng với nhà diện tích vừa hoặc nhỏ thì gây cản trở không ít. Chức năng của ghế thường không rõ ràng, lại không thoải mái để ngồi, không đủ lớn để chứa đồ cũng như chiếm diện tích lối đi. Trong phần lớn các trường hợp, việc bỏ đi chiếc ghế cuối giường sẽ giúp phòng ngủ thoáng và tiện nghi hơn rất nhiều.

6. Kệ sách vô hình

Ý tưởng về chiếc kệ sách vô hình trông khá nghệ thuật. Nhưng nếu không lắp đặt và bố trí chắc chắn, kệ có thể nghiêng, gãy hoặc rơi sách khi quá tải. Với các gia đình có trẻ nhỏ, đây còn là nguy cơ tiềm ẩn về an toàn. Do đó, nếu bạn không phải là người sưu tầm sách, thích trưng bày hay thường xuyên đọc thì hãy ưu tiên các hệ tủ thấp, kín, an toàn và dễ dọn hơn.

Nguồn: post.smzdm