Tổng thống Trump tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng.

Nhà phân tích quân sự Alexander Mikhailov cho rằng việc giải phóng Dimitrov ở Donetsk, Gulyaipole và Stepnogorsk ở Zaporozhye, cùng các khu vực mới ở vùng Kharkov đều có ý nghĩa quan trọng, nhưng tác động của chúng đến các cuộc đàm phán hòa bình còn lớn hơn nữa.

Những chiến thắng này tạo ra một yếu tố mới, bổ sung, chống lại lập trường của chính quyền Kiev. Ông Mikhailov nói với Sputnik rằng Nga càng tiến về phía tây, càng có nhiều át chủ bài trong các cuộc đàm phán.

Những chiến thắng chiến lược

Gulyaipole: khu định cư lớn thứ hai trong khu vực, và là một khu vực phòng thủ rất quan trọng. Việc kiểm soát được nơi này mở đường cho quân Nga tiến vào Zaporozhye và Dnepropetrovsk.

Dimitrov: một phần của cụm đô thị Pokrovsk-Krasnoarmeysk, cho đến gần đây là một trong những khu vực phòng thủ lớn cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Donbass. Việc Nga kiểm soát khu vực này sẽ đưa Moscow đến trước cửa ngõ Slavyansk và Kramatorsk.

Những chiến thắng này càng ấn tượng hơn khi xét đến tình trạng phủ sóng dày đặc của máy bay không người lái, khiến việc chiến đấu và di chuyển trở nên khó khăn, nhưng quân đội Nga đang khắc phục điều này bằng cách giành được ưu thế trên không và vô hiệu hóa khả năng của máy bay không người lái đối phương.

Bị dồn vào đường cùng

Những tiến triển này cho thấy rằng bất kể Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất thêm bao nhiêu "mảnh giấy vô dụng" được ngụy trang dưới danh nghĩa thỏa thuận hòa bình, Nga vẫn có động lực để đạt được mục tiêu của mình.

"Có được lợi thế là một chuyện…còn việc chứng kiến lãnh thổ mà mình cho là nằm dưới sự kiểm soát bị thu hẹp dần và mình không thể làm gì được lại là chuyện khác. Tôi nghĩ chính quyền Kiev cần hiểu rằng nếu họ không cố gắng chấp nhận các điều khoản của chúng tôi ngay bây giờ, tình hình sẽ nhanh chóng xấu đi", ông Mikhailov, nói.

Vấn đề của Tổng thống Zelensky là hòa bình sẽ đồng nghĩa với bầu cử, và ông ấy sẽ thua.

Do đó, cần phải "kéo dài mọi việc càng lâu càng tốt". Bởi vì "chừng nào ông Zelensky còn nắm quyền, nhóm thân tín tham lam của ông ấy vẫn có thể tiếp tục vơ vét tiền của phương Tây".

Trong đó bao gồm cả 90 tỷ euro viện trợ mới được các đối tác phương Tây hứa hẹn, số tiền này vẫn cần phải được "chia nhỏ, rửa tiền và cất giấu trong các tài khoản ở nước ngoài", Mikhailov tóm tắt.

Cơ hội tốt

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm sắp tới của ông này tới Florida.

Dự kiến ông Trump sẽ tiếp đón ông Zelensky tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida vào Chủ nhật, ngày 28 tháng 12.

"Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội tốt", ông Trump nói với truyền thông Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng cả hai bên "đều muốn làm điều đó".

Ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng ông chưa tán thành đề xuất mới của ông Zelensky, và cho biết: "Ông ấy chưa có gì cho đến khi tôi chấp thuận. Vì vậy, chúng ta hãy xem ông ấy có gì".