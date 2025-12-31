“Hãy để tôi toả sáng” phiên bản đời thật

Ngày 8/12, TAND quận Tăng Đô, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã xét xử sơ thẩm một vụ án lừa hôn. Bị cáo Doãn Lập Tiêu, sử dụng tên gọi khác là Doãn Tiểu Địch, bị tuyên phạm tội lừa đảo, lĩnh án 4 năm 6 tháng tù giam, phạt tiền 20.000 nhân dân tệ (khoảng 75 triệu đồng); đồng thời buộc tiếp tục truy thu 89.140 nhân dân tệ (khoảng 334 triệu đồng) tiền thu lợi bất chính để trả lại cho bị hại.

Sau bản án sơ thẩm, Doãn Lập Tiêu kháng cáo, vụ án bước vào giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định Doãn Lập Tiêu đã thuê người đóng giả cha mẹ và anh trai để tạo dựng lòng tin, từ đó chiếm đoạt số tiền lớn của bị hại.

Doãn Lập Tiêu

Bị hại Trịnh Hạo Đông (tên đã được thay đổi) cho biết với phóng viên Beijing News rằng ngay từ khi bắt đầu quen biết, Doãn Lập Tiêu đã bịa đặt thân phận gia đình, tự nhận cha là cán bộ cấp cục, mẹ là người mẫu; đồng thời bỏ tiền thuê diễn viên phim ngắn đóng vai cha mẹ, thuê một streamer tư vấn tình cảm đóng vai anh trai. Trịnh Hạo Đông khẳng định Doãn Lập Tiêu không chỉ là kẻ lừa hôn chuyên nghiệp mà còn tổ chức hành vi phạm tội theo nhóm.

Theo tìm hiểu, những người được thuê đóng vai “cha mẹ” không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đóng vai “anh trai” hiện đang bị xử lý trong vụ án khác.

Ngày 23/12, phóng viên Beijing News đã liên hệ với Vương Thiên Hữu, người đóng vai “cha Doãn”. Ông cho biết bản thân nhận “vai diễn” thông qua môi giới, chỉ biết Doãn Tiểu Địch cần thuê người đóng vai cha, không hề biết các tình tiết khác.

Một diễn viên phim ngắn khác nói với phóng viên rằng trong các nhóm thông báo casting thường xuyên xuất hiện những lời mời không cần vào đoàn phim, như thuê người yêu giả để đối phó việc bị gia đình thúc giục kết hôn trong dịp Tết, hoặc thuê cha mẹ tạm thời; một số diễn viên vẫn nhận những vai như vậy.

Đằng sau vụ lừa đảo có tình tiết giống các cảnh phim trong bộ phim nổi tiếng “Hãy để tôi toả sáng” là một vấn đề pháp lý mới. Một số chuyên gia pháp luật cho rằng khi những “vai diễn” này liên quan đến vụ án hình sự, việc xác định diễn viên có phải đồng phạm hay không vẫn còn nhiều tranh cãi.

Những màn kịch liên tiếp được dựng lên

Tháng 5/2022, khi đang làm streamer, Trịnh Hạo Đông nhận được một tin nhắn riêng với nội dung “có thể làm quen không?”. Khi vào trang cá nhân, anh thấy đối phương là một cô gái da trắng, ngoại hình ưa nhìn, tự giới thiệu tên Doãn Tiểu Địch, sinh năm 1994.

Hai người bắt đầu qua lại, một người ở Vũ Hán (Hồ Bắc), một người ở Thanh Đảo (Sơn Đông). Sau hai tháng liên tục trò chuyện, hai người đã chính thức yêu đương. Doãn Tiểu Địch nói với Trịnh Hạo Đông rằng gia đình mình khá giả, cha là cán bộ cấp cục, mẹ là người mẫu.

Tháng 7/2022, hai người gặp nhau tại Thanh Đảo. Hai tháng sau, Doãn Tiểu Địch tuyên bố mang thai. Sau đó, cả hai về Tùy Châu ra mắt cha mẹ Trịnh Hạo Đông. Mẹ Trịnh Hạo Đông nói với phóng viên rằng, ấn tượng ban đầu của bà về Doãn Tiểu Địch không tốt: đối xử với người lớn thiếu kiên nhẫn, cả ngày không làm gì, chỉ nằm trên giường chơi điện thoại.

Trước khi rời Tùy Châu, Doãn Tiểu Địch cãi nhau với Trịnh Hạo Đông. Chính cuộc cãi vã này dẫn đến lần đầu tiên “mẹ” của Doãn Tiểu Địch liên hệ với gia đình Trịnh Hạo Đông.

“Mẹ cô ta gọi điện là như muốn gây sự, nói chúng tôi không thông cảm cho việc Doãn Tiểu Địch mang thai” mẹ Trịnh Hạo Đông kể. “Người mẹ” này còn đặt câu hỏi then chốt: vì sao lần đầu con gái sang nhà trai mà không có “tiền ra mắt”?

Cuộc trao đổi kết thúc bằng việc Trịnh Hạo Đông đưa cho Doãn Tiểu Địch 10.001 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng) tiền gặp mặt.

Mẹ Trịnh Hạo Đông nhận xét, hai “mẹ con” nói chuyện rất giống nhau, đều nói thẳng, nghĩ gì nói nấy. Sau này bà mới biết, toàn bộ “lời thoại” của “mẹ Doãn” đều do chính Doãn Lập Tiêu viết sẵn, người mẹ chỉ đọc theo từng câu.

Trong quá trình hai người qua lại, Doãn Tiểu Địch ba lần đơn phương tuyên bố mang thai rồi lại nói bị sảy thai, thường xuyên lấy lý do “dưỡng thai” để xin tiền. Cảnh sát xác minh, toàn bộ giấy tờ khám thai, sảy thai đều là hàng mua trên mạng.

Lần “mang thai” cuối cùng, chính “mẹ Doãn” là người báo cho mẹ Trịnh Hạo Đông qua WeChat, yêu cầu Trịnh Hạo Đông phải có trách nhiệm của một người đàn ông.

Đầu năm 2024, Doãn Tiểu Địch mời Trịnh Hạo Đông cùng bố mẹ đến Thanh Đảo bàn chuyện cưới xin, người tiếp đón chính là “mẹ Doãn”. Cuộc gặp diễn ra tại một căn biệt thự, hai bên thống nhất hôn lễ vào tháng 5/2024.

Theo điều tra, “mẹ Doãn” tên thật là Trịnh Hiểu Yến, nội trợ kiêm diễn viên phim ngắn, được Doãn Lập Tiêu thuê đóng vai mẹ.

Người cha mang vỏ bọc quan chức cấp cao

Tháng 5/2023, Trịnh Hạo Đông phát hiện tại nhà Doãn Tiểu Địch một căn cước có ảnh cô nhưng tên là Doãn Lập Tiêu, năm sinh 1989. Doãn Tiểu Địch giải thích đó là tên chị gái, từng dùng để “đứng ra chịu trách nhiệm” cho sai phạm khi mở thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, công an xác nhận giấy tờ này là thật.

Sau đó, Doãn Tiểu Địch đề nghị để cha mình trực tiếp giải thích.

Ngày 27/5/2023, Trịnh Hạo Đông và mẹ gặp “cha Doãn” tại một trung tâm thương mại ở Vũ Hán. Người đàn ông ăn mặc gọn gàng, tóc chải bóng, không thấy tóc bạc, chủ động bắt tay xin lỗi vì “dạy con không nghiêm”.

Trong bữa ăn, “cha Doãn” tỏ ra bình tĩnh, nói năng lưu loát, tự nhận có quan hệ chính trị tại Vũ Hán và cam kết có thể sắp xếp công việc cho hai con sau này. Cuộc gặp giúp mối quan hệ hai bên dịu lại, Trịnh Hạo Đông sau đó mua nhẫn cầu hôn trị giá 20.000 nhân dân tệ (khoảng 75 triệu đồng).

Người đóng vai “cha Doãn” là Vương Thiên Hữu, diễn viên chuyên nghiệp. Ông cho biết đã hai lần đóng vai này, nhận thù lao 500 (khoảng 1,8 triệu đồng) và 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu đồng), nghĩ rằng chỉ là đóng phim.

Cuối năm 2023, sau khi gia đình hai bên mâu thuẫn, một nhân vật mới xuất hiện là “anh trai” Lý Bằng, tự nhận là con của chiến hữu cũ của “cha Doãn”.

Người này liên tục thúc đẩy hôn sự, giải thích việc “cha Doãn” mất liên lạc là do công việc bí mật, khuyên Trịnh Hạo Đông nhanh chóng cưới hỏi vì đứa trẻ.

Ảnh cưới

Ngày 9/5/2024, hai người tổ chức đám cưới. Sau đó, “anh trai” thông báo nhà gái sẽ lo nhà, xe và hơn 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng) hồi môn. Tuy nhiên, số tiền sính lễ 148.000 nhân dân tệ (khoảng 555 triệu đồng) bị yêu cầu đưa tiền mặt rồi biến mất; các giấy tờ tiết kiệm và vàng hồi môn đều là đồ giả mua trên mạng.

Điều tra cho thấy “anh trai” tên thật là Kim Bằng, một streamer tư vấn tình cảm.

Thân thế thật của Doãn Lập Tiêu

Ngày 30/8/2024, Doãn Lập Tiêu bị bắt vì nghi ngờ tội trùng hôn, sau đó bị phát hiện thêm hành vi lừa đảo. Cô sinh năm 1989 tại Yên Đài, từng kết hôn hai lần, cuộc hôn nhân thứ hai vẫn còn hiệu lực.

Theo điều tra, Doãn Lập Tiêu nhiều năm qua lợi dụng việc bịa đặt gia thế, giả mang thai để lừa tiền nhiều người đàn ông.

Các luật sư cho rằng việc truy cứu trách nhiệm hình sự với diễn viên phụ thuộc vào việc họ có biết rõ mình đang tham gia hành vi lừa đảo hay không. Nếu không biết, có thể không cấu thành tội phạm; nếu có nghi ngờ nhưng vẫn cố tình làm ngơ, có thể bị xem xét trách nhiệm.

Hiện Kim Bằng đang bị xử lý riêng, tại ngoại chờ xét xử; Vương Thiên Hữu và Trịnh Hiểu Yến chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ án có phải là phạm tội có tổ chức hay không vẫn chờ điều tra thêm.

Tại phiên tòa ngày 17/11, khi được hỏi có nhận tội và có hoàn trả tiền để xin bị hại tha thứ hay không, Doãn Lập Tiêu trả lời: “Không cần tha thứ, cũng sẽ không hoàn trả tiền.” Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự chú ý của dư luận.