Haval Jolion giảm giá mạnh tại đại lý: Bản ‘base’ còn 609 triệu đồng, vẫn đắt hơn hẳn Xforce, Creta

Haval Jolion giảm giá

Một đại lý GWM tại Hà Nội đang giảm giá bán hàng chục triệu đồng đối với mẫu Haval Jolion.

Haval Jolion đang giảm giá. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, xe sản xuất năm 2024 được giảm 60 triệu đồng. Điều này đưa giá bán thực tế của bản Jolion Pro từ 669 triệu đồng còn 609 triệu đồng, bản Jolion Ultra từ 719 triệu đồng còn 659 triệu đồng.

Đối với xe sản xuất năm 2025, mức giảm giá là 44 triệu đồng. Nhờ đó, giá thực tế của Jolion Pro giảm xuống chỉ còn 625 triệu đồng và Jolion Ultra giảm xuống chỉ còn 675 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Giá bán xe 2024 Giá bán xe 2025 Jolion Pro 669 triệu 609 triệu 625 triệu Jolion Ultra 719 triệu 659 triệu 675 triệu

Cũng theo thông tin từ đại lý, số lượng xe sản xuất năm 2024 không còn nhiều.

So sánh với một số đối thủ cùng phân khúc, Mitsubishi Xforce bản GLX có giá 599 triệu đồng (đang giảm còn tương đương 539 triệu đồng), bản Exceed có giá 650 triệu đồng; Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn có giá 599 triệu đồng (đang giảm còn tương đương 564 triệu đồng), bản Đặc biệt có giá 659 triệu đồng; Toyota Yaris Cross bản máy xăng có giá 650 triệu đồng (sau giảm còn khoảng 620 triệu đồng).

Haval Jolion có gì?

Ngoại thất Haval Jolion không quá ấn tượng trong phân khúc. Ảnh: Đại lý

Haval Jolion có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.472 x 1.841 x 1.619 (mm), trục cơ sở 2.700 mm. Con số này nhỉnh hơn một chút so với nhóm CUV cỡ B như Xforce, Creta, Yaris Cross... hiện nay, tương đương với mẫu Corolla Cross.

Cả 2 bản Jolion đều được trang bị hệ thống chiếu sáng LED phía trước, đèn định vị LED và đèn hậu LED. Bản Ultra có thêm đèn chào mừng. Bản Pro sử dụng mâm 17 inch, bản Ultra lớn hơn ở mức 18 inch.

Nội thất Haval Jolion có thiết kế tối giản. Ảnh: Đại lý

Nội thất sử dụng đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số với màn hình 7 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,25-12,25 inch tùy phiên bản. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng. Cần số điện tử dạng núm xoay. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Bản Ultra có thêm cửa sổ trời toàn cảnh panorama.