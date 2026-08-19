Hậu xung đột, 10 căn cứ UAV Nga như ‘khối u ác tính’ đối với NATO

Sau khi cuộc xung đột Ukraine kết thúc, 10 căn cứ UAV Nga xây dựng ở biên giới Ukraine và Belarus sẽ là mối lo ngại lâu dài đối với phương Tây.

Theo tờ The Telegraph của Anh, các căn cứ máy bay không người lái (UAV) của Nga ở biên giới phía Tây đặt ra "mối đe dọa lâu dài đối với các đồng minh NATO". Nó giống như một khối u ác tính đối với NATO.

Tờ báo này lưu ý, Nga gần đây đã xây dựng một số cơ sở quân sự dọc theo biên giới Ukraine và Belarus để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine và sau khi cuộc xung đột kết thúc, sự tồn tại của các căn cứ này sẽ là một dấu hỏi rất lớn đối với NATO.

“Nga đã xây dựng mười cơ sở với bệ phóng mới dành cho máy bay không người lái tầm xa. Chúng nằm gần biên giới Ukraine và Belarus và hiện đang được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Ukraine, tiềm ẩn mối đe dọa đối với các nước NATO trong tương lai”, tờ The Telegraph viết.

Điều đáng chú ý là thông tin tương tự hiện đang được các nhà quan sát quân sự Ukraine lan truyền.

Giới chức Ukraine thông báo Lực lượng vũ trang Nga đã dự trữ hơn 6.000 máy bay không người lái tấn công thuộc dòng Geran cho chiến dịch tấn công mùa đông. Nga sẽ sử dụng chúng để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong vòng vài tháng tới.

Trong bối cảnh này, giới quân sự Ukraine thường xuyên đề cập đến một mục tiêu trọng điểm là sân bay UAV ở làng Tsymbulovo thuộc vùng Oryol, các công tác chuẩn bị cho việc phóng máy bay không người lái quy mô công nghiệp được cho là đang diễn ra ở đó.

Các nguồn tin Ukraine cho hay, ít nhất 15 bệ phóng cho máy bay không người lái thuộc dòng Geran đã được lắp đặt ở đây.

Họ cũng nhấn mạnh sân bay UAV này có khả năng phóng 360 máy bay không người lái các loại trong 12 giờ diễn ra hoạt động chiến đấu.

Đồng thời các chuyên gia Ukraine còn chỉ ra Nga đã hiện đại hóa đáng kể sàn phóng máy bay không người lái tại sân bay Donetsk, nơi hàng ngày có hàng chục máy bay không người lái tấn công tầm xa cất cánh.