Hậu trường cảnh nóng hot nhất phim Sex Is Zero: Nữ chính bị hành đến mức "run bần bật"

Hơn 20 năm sau khi ra mắt, phim Sex Is Zero vẫn được nhắc như một trong những phim tuổi trẻ táo bạo nhất của điện ảnh Hàn Quốc đầu 2000s. Những phân đoạn hài “lố”, không khí náo loạn trong ký túc xá hay màn tung hứng duyên dáng của dàn diễn viên trẻ khiến bộ phim trở thành ký ức khó quên với một thế hệ khán giả châu Á. Nhưng ít ai biết phía sau cảnh nóng được xem là hot nhất phim Sex is Zero lại là hậu trường đầy gian nan, nơi Ha Ji Won, nữ chính của tác phẩm phải chịu đủ mọi áp lực, mệt mỏi và lạnh buốt để hoàn thành những khoảnh khắc chỉ xuất hiện trên màn ảnh… hơn chục giây.

Phim Sex is Zero được coi là một trong những phim táo bạo nhất của Hàn Quốc

Nhiều năm sau, khi ê-kíp và diễn viên chia sẻ lại quá trình quay, khán giả mới hiểu vì sao Ha Ji Won thừa nhận đây là “trải nghiệm vừa đáng sợ vừa khó quên nhất” trong thời kỳ đầu sự nghiệp của cô.

Hậu trường đầy khắc nghiệt của phim Sex Is Zero

Cảnh nóng nổi tiếng trong phim Sex Is Zero thực chất chỉ kéo dài khoảng 15–20 giây khi lên phim, nhưng ê-kíp đã mất gần nửa ngày để ghi hình. Ở thời điểm đó, Ha Ji Won mới chỉ ngoài 20, còn rất ít kinh nghiệm với những phân đoạn đòi hỏi biên độ cảm xúc lớn và sự phối hợp cơ thể chính xác.

Ha Ji Won chỉ mới 20 tuổi khi đóng phim Sex is Zero

Đạo diễn yêu cầu từng chuyển động được thực hiện lại nhiều lần để đảm bảo không vượt ranh giới cho phép nhưng vẫn giữ được sự “cuồng nhiệt” như trên màn ảnh.

Trái ngược với trên màn ảnh, hậu trường phim Sex is Zero vô cùng khắc nghiệt

Không có intimacy coordinator như phim hiện đại, các cảnh thân mật của phim Sex Is Zero thời 2002 được dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật quay thủ công: ánh sáng đổi liên tục, góc máy thử đi thử lại hàng chục lần, đạo cụ và gel ánh sáng được dùng để tạo hiệu ứng thị giác. Sự phối hợp này đòi hỏi diễn viên phải giữ nhịp hơi thở, giữ biểu cảm và giữ khoảng cách cơ thể tuyệt đối chính xác. Chỉ cần Ha Ji Won bật cười hay lệch nhịp một chút, cảnh phải quay lại từ đầu.

Ha Ji Won đã có những trải nghiệm khó quên khi đóng phim Sex is Zero

Đoàn phim kể rằng Ha Ji Won nhiều lúc mệt đến mức “run bần bật”, bởi cảnh quay thực hiện trong thời tiết lạnh và trang phục rất mỏng. Mỗi lần dừng máy, cô phải trùm khăn sưởi để tránh cảm lạnh, nhưng khi máy quay chạy, tất cả phải trở lại xuất phát điểm, từ ánh mắt đến từng nhịp chuyển động. Ê-kíp đùa rằng nhìn lên phim “nóng đến mức mờ cả camera”, nhưng hậu trường là một cuộc chiến kéo dài giữa cái lạnh và sự kiên nhẫn của nữ diễn viên

Hành trình trưởng thành của Ha Ji Won nhờ phim Sex Is Zero

Dù cảnh quay đầy thử thách, chính nó lại trở thành bước đệm quan trọng giúp Ha Ji Won trưởng thành hơn trong nghề. Cô từng thừa nhận rằng bản thân “ngượng, run, mệt và rất áp lực” khi phải liên tục diễn những khoảnh khắc đòi hỏi cảm xúc mạnh. Nhưng vượt qua phân đoạn này, Ha Ji Won học được cách giữ bình tĩnh trước máy quay, kiểm soát biểu cảm và xử lý tình huống khó những kỹ năng giúp cô đứng vững ở hàng ngũ sao nữ thực lực của màn ảnh Hàn.

Sau phim Sex Is Zero, Ha Ji Won lần lượt ghi dấu ấn trong Hwang Jini, Damo, Secret Garden và trở thành một trong những ngôi sao thực lực, giàu chiều sâu nhất thế hệ của cô. Ít ai nghĩ cảnh quay từng khiến cô “bị hành đến thê thảm” lại là tiền đề cho sự bản lĩnh và linh hoạt về diễn xuất sau này.

Hậu trường phim Sex Is Zero cho thấy: Những khoảnh khắc gợi cảm khiến khán giả nhớ mãi đôi khi lại được tạo nên bằng mồ hôi, sự chịu đựng và sự chuyên nghiệp tuyệt đối của diễn viên. Và giữa những tiếng cười ồn ào trong bộ phim thanh xuân ấy, Ha Ji Won chính là người chịu nhiều áp lực nhất để mang đến phân đoạn để đời.

Phim Sex is Zero giúp Ha Ji Won trưởng thành hơn trong nghề

Dù đã bước sang tuổi 47, Ha Ji Won vẫn giữ vững phong độ của một “nữ hoàng thực lực” tại làng giải trí Hàn. Những năm gần đây, cô ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhưng hoạt động nghệ thuật lại phong phú hơn bao giờ hết. Ha Ji Won gây chú ý khi tổ chức triển lãm cá nhân Phenomenal Change: Looking Into The Reason I Am Myself tại Seoul, đánh dấu bước chuyển mình từ diễn viên sang nghệ sĩ thị giác. Hình ảnh mới nhất của nữ chính phim Sex is Zero được báo chí Hàn đăng tải cho thấy nữ diễn viên vẫn trẻ trung, vóc dáng săn chắc và phong thái đầy tự tin.

Bên cạnh hội hoạ, Ha Ji Won còn điều hành công ty làm đẹp, đầu tư bất động sản và duy trì cuộc sống độc thân độc lập mà nhiều phụ nữ hiện đại ngưỡng mộ. Không ồn ào, không tranh spotlight, nữ chính phim Sex is Zero vẫn chứng minh sức hút bền bỉ nhờ tài năng, kỷ luật và tinh thần luôn sẵn sàng làm mới bản thân.