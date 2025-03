Hậu khẩu chiến: Ông Zelensky họp khẩn - Báo Mỹ công bố 4 ứng viên có thể trở thành tân Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky tham gia cuộc họp khẩn với các nước châu Âu

Hãng tin DW (Đức) tối 2/3 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham dự một cuộc họp khẩn với các nhà lãnh đạo châu Âu do Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì tại London. Đề xuất về cuộc họp đã được ông Starmer đưa ra sau khi ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump xảy ra cuộc "khẩu chiến nảy lửa" hôm 28/2 tại Phòng Bầu dục.

Tại cuộc họp, 19 nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung để thảo luận về tương lai của Ukraine và châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Mỹ ngày càng tỏ quan điểm không ủng hộ Kiev.

Ông Zelensky họp khẩn với các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 2/3. Ảnh: FT

"Chúng ta tụ họp tại đây hôm nay vì đây là thời khắc cực kỳ quan trọng đối với an ninh châu Âu, và tất cả chúng ta đều cần phải hành động" – Ông Starmer phát biểu.

Cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông Starmer nhấn mạnh, an ninh của Ukraine là "yếu tố sống còn đối với an ninh của mọi quốc gia ở đây và nhiều nước khác nữa".

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Anh tuyên bố, nước này đang phối hợp với Pháp để xây dựng một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, sau đó sẽ đệ trình lên Tổng thống Trump.

"Chúng tôi đã nhất trí rằng Vương quốc Anh, cùng với Pháp và có thể là một hoặc hai nước khác, sẽ làm việc với Ukraine về một kế hoạch nhằm ngừng giao tranh. Sau đó, chúng tôi sẽ thảo luận về kế hoạch đó với Mỹ" – Ông Starmer nói.

Mỹ ủng hộ việc Ukraine tìm kiếm "lãnh đạo mới"

Cùng ngày, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, Mike Waltz, cho biết, Mỹ ủng hộ việc Ukraine tìm kiếm lãnh đạo mới sau cuộc đối đầu tại Phòng Bầu dục.

"Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo có thể hợp tác với chúng tôi, hợp tác với người Nga và chấm dứt cuộc chiến này.

Và nếu rõ ràng động cơ cá nhân hoặc chính trị của ông Zelensky đang đi chệch hướng so với mục tiêu chấm dứt chiến tranh tại nước này, thì tôi nghĩ chúng ta đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng" - Ông Waltz nói trong chương trình "State of the Union" của CNN.

Waltz cho biết nhà lãnh đạo Ukraine cần thể hiện rõ "một cách công khai và riêng tư" rằng ông ấy "sẵn sàng hướng tới hòa bình".

Ông Mike Waltz cho biết, Mỹ ủng hộ việc Ukraine "tìm kiếm lãnh đạo mới" sau cuộc khẩu chiến Trump-Zelensky. Ảnh: NPR

Ông cũng đưa ra góc nhìn mới về các nhượng bộ tiềm năng trong quá trình đàm phán để đạt được thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.

"Điều tôi muốn nói là cuộc chiến này cần phải kết thúc, và điều đó sẽ đòi hỏi những nhượng bộ về lãnh thổ. Nga cũng sẽ phải nhượng bộ về các đảm bảo an ninh. Tất cả các bên cần phải ngồi lại cùng nhau. Và chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để thúc đẩy các cuộc đàm phán này tiến lên phía trước" - ông nói.

Khi được yêu cầu nêu cụ thể về các nhượng bộ dành cho Nga, ông trả lời: "Sẽ có một số nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh trong tương lai" đồng thời chỉ ra "các đảm bảo an ninh do châu Âu dẫn đầu", bao gồm sự hiện diện quân sự của Anh và Pháp.

Ông cũng cho biết thêm rằng các đảm bảo an ninh từ phía Mỹ "sẽ được đàm phán".

Trước đó, chỉ vài giờ sau khi cuộc đàm phán Nga=Mỹ tại Riyadh (Saudi Arabia) kết thúc hôm 18/2, ông Trump tuyên bố Tổng thống Zelensky chỉ có tỷ lệ ủng hộ là 4% ở Ukraine và kêu gọi nước này tổ chức bầu cử.

Fox News công bố danh sách 4 ứng viên Tổng thống Ukraine

Theo Fox News, ông Zelensky đang đối mặt với áp lực từ chức lớn. Cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa ông với ông Trump đã thúc đẩy nhiều nghị sĩ trong Đảng Cộng hòa của Mỹ - thậm chí cả Thượng nghị sĩ Lindsey Graham - một người ủng hộ lâu năm đối với ông Zelensky – đồng tình gợi ý rằng nhà lãnh đạo Ukraine nên từ chức, hoặc ít nhất là tái tranh cử.

"Hoặc là ông ấy cần từ chức và cử ai đó mà chúng ta có thể làm việc cùng, hoặc ông ấy cần phải thay đổi" – Ông Graham nói.

Đề cập tới khả năng ông Zelensky không tiếp tục giữ vị trí Tổng thống Ukraine, hãng tin Fox News (Mỹ) đã đưa ra danh sách 4 ứng viên tiềm năng có thể đảm nhận vị trí này.

Từ trên xuống và từ trái qua phải: Ông Klitschko, ông Stefanchuk, ông Budanov và ông Zaluzhny. Ảnh: Fox News/EuroNews

Vitali Klitschko

Ông đã giữ chức thị trưởng Kyiv từ năm 2014 với sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người dân sống tại thủ đô Kiev, đồng thời đã chứng tỏ được năng lực của mình trên trường quốc tế.

Cương lĩnh "học tập Ba Lan đổi mới thể chế và kinh tế đất nước" hay "Hãy xây dựng, không phá hủy", "Không tôn sùng nhưng yêu mến và học tập Lenin, Stalin" cùng bản lý lịch "hoành tráng", khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, Đức và khối tài sản 300 triệu USD… được cho là những lợi thế của Klitschko trong cuộc đua trở thành Tổng thống Ukraine.

Ruslan Stefanchuk

Stefanchuk - chủ tịch Quốc hội Ukraine – cũng được cho là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo cao nhất tại Ukraine. Tuy nhiên, ông gần đây đã kịch liệt bác bỏ những đề xuất của quốc tế rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử.

Trong bài đăng trên Facebook vào đầu tháng này, ông lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại, Ukraine cần "đạn dược, không phải lá phiếu".

Kyrylo Budanov

Ông Kyrylo Budanov - người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự (GUR) của Ukraine - là một ứng cử viên khác cho vị trí cao nhất tại Kiev.

Theo Fox News, ông Budanov có mức độ tin cậy thậm chí còn cao hơn ông Zelensky ở Ukraine. Gần đây, ông bày tỏ sự tự tin rằng Ukraine cuối cùng có thể đạt được thỏa thuận hòa bình sau 3 năm chiến tranh.

"Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Có hầu hết các yếu tố cần để điều đó xảy ra" – Ông Budanov nói trong một cuộc phỏng vấn - "Song, nó sẽ kéo dài bao lâu, hiệu quả như thế nào lại là một câu hỏi khác".

Tướng Valery Zaluzhny

Tướng Valery Zaluzhny - cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, và hiện là đại sứ nước này tại Anh, được coi là người kế nhiệm đáng tin cậy cho vị trí Tổng thống Ukraine.

Ông Zaluzhny và ông Zelensky từng xảy ra bất đồng lớn, dẫn đến việc vị Tướng này bị cách chức Tổng tư lệnh vào năm 2024. Song, ông Zaluzhny lại rất được lòng dân Ukraine, với 80% người dân cho biết họ rất tin tưởng ông.