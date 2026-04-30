Hậu Hoàng xinh xắn tại đám cưới Mũi trưởng Long, nói 1 câu rõ thái độ vụ "đẩy thuyền" suốt 5 năm

Mộc Cam |

Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến là 2 khách mời đặc biệt xuất hiện trong tiệc cưới của Mũi trưởng Long (Sao Nhập Ngũ).

Hôm nay, đám cưới của Mũi trưởng Long (Sao Nhập Ngũ) được nhiều khán giả dành sự quan tâm, "chấm hóng". Ngoài sự xuất hiện của cô dâu và chú rể, hôn lễ này cũng có xuất hiện các nghệ sĩ là bạn bè của Mũi trưởng Long khi có cơ duyên gặp nhau ở Sao Nhập Ngũ. Mới đây nhất, Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến đã hé lộ loạt ảnh đến chung vui với Mũi trưởng Long.

Theo những ảnh hiếm được chia sẻ, Mũi trưởng Long tươi rói, cười hạnh phúc hết cỡ trong ngày trọng đại. Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến chọn trang phục áo dài nổi bật. Trong đó, Hậu Hoàng gây chú ý với mái tóc vàng, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trong lần gặp gỡ này, Hậu Hoàng cũng thoải mái "tái hiện" lại khoảnh khắc kề vai bá cổ từng gây bão với Mũi trưởng Long. Cô thân thiết, pha trò với cô dâu chứng minh mối quan hệ giữa các bên rất thân tình, thoải mái.

Về việc từng được "đẩy thuyền" ghép đôi với Mũi trưởng Long, Hậu Hoàng nói thẳng: "Chúc mừng chiếc thuyền ma 5 năm của tui hôm nay chính thức về bên vợ nhé. Chúc đồng chí mãi mãi hạnh phúc về sau".

Hậu Hoàng nôn nao dự cưới Mũi trưởng Long vào hôm nay

Cô còn có khoảnh khắc nhí nhố với cô dâu của Mũi trưởng Long

Dương Hoàng Yến cũng là một trong những khách mời của đám cưới hot hôm nay

Mũi trưởng Long thể hiện tình cảm với vợ, nụ cười tươi rói cực hạnh phúc

Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long còn "diễn" lại khoảnh khắc từng gây sốt

Mối quan hệ giữa Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long

Mối quan hệ giữa Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long vốn đã được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt khi cả hai cùng tham gia tại Sao Nhập Ngũ 2020. Thời điểm đó, nhiều người xem "soi" ra những khoảnh khắc có phần "thiên vị" của Mũi trưởng dành riêng cho Hậu Hoàng, khiến cặp đôi nhanh chóng được fan và ekip nhiệt tình "đẩy thuyền". Tuy nhiên, cả Mũi trưởng Long lẫn Hậu Hoàng đều nhiều lần khẳng định mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng đội thân thiết.

Trong lần trở lại tại Sao Nhập Ngũ 2025, Mũi trưởng Long còn dành những lời đặc biệt cho Hậu Hoàng. Mũi trưởng Long ngại ngùng chúc mừng sinh nhật Hậu Hoàng, khẳng định cô vẫn giữ nguyên nét giản dị, tinh thần lạc quan như ngày nào. Với anh, việc chứng kiến cô trưởng thành hơn nhưng vẫn hồn nhiên, chân thật là một niềm vui đặc biệt.

Dù được nhiều lần "đẩy thuyền" nhưng từ ban đầu, cả hai đã khẳng định chỉ là bạn bè

Mũi trưởng Long tên đầy đủ là Nguyễn Việt Long, sinh năm 1994. Anh từng xuất hiện với vai trò chỉ huy Mũi đặc công 1, Đội Đặc công 9 trong Sao nhập ngũ 2020. Mùa Sao Nhập Ngũ năm đó có 6 nghệ sĩ gồm Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên tham gia. Tính đến hiện tại, đây là một trong những mùa Sao Nhập Ngũ thành công, để lại nhiều ấn tượng với khách mời. Ngoài đời, dàn sao Việt cũng nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện và tương tác MXH thoải mái với Mũi trưởng Long.

Mũi Trưởng Long thân thiết với dàn Sao Nhập Ngũ 2020

Ảnh: FBNV

