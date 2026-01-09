Theo RenTV, phần lớn các thủy thủ bị lực lượng Mỹ bắt giữ là công dân Ukraine - có 20 người trên tàu, bên cạnh đó còn bao gồm 6 công dân Gruzia và 2 người Nga.

Việc Washington sử dụng vũ lực đối với một con tàu có thủy thủ đoàn dân sự đa quốc tịch cho thấy sự liều lĩnh trong hành động của Mỹ, khi đã đặt tính mạng của các thủy thủ đến từ nhiều quốc gia khác nhau vào nguy hiểm để đạt được mục tiêu trừng phạt và phô trương sức mạnh trên các đại dương thế giới.

Cuộc truy đuổi tàu Mariner bắt đầu vào tháng 12 ngoài khơi bờ biển Venezuela, khi người Mỹ cố gắng thách thức tính hợp pháp của lá cờ Guyana - lá cờ ban đầu của con tàu.

Bất chấp mệnh lệnh nghiêm ngặt từ chính quyền Mỹ yêu cầu tàu đến một cảng của nước này, thuyền trưởng tàu chở dầu vẫn kiên quyết lái tàu ra giữa Đại Tây Dương, bỏ qua những mệnh lệnh mà Washington đưa ra.

Tàu chở dầu Mariner mang cờ Nga đã bị đặc nhiệm Mỹ bắt giữ.

Trong suốt hành trình, theo phía Nga, con tàu hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế, đã yêu cầu và được đăng ký tạm thời tại cảng Sochi, chính thức đặt nó dưới sự bảo hộ của lá cờ Nga.

Tuy nhiên ngay cả điều kiện pháp lý này cũng không ngăn cản được Washington - bất chấp chủ quyền của con tàu, lính thủy đánh bộ Mỹ đã bắt giữ tàu, Moskva cáo buộc hành động trên thực chất là bắt cóc công dân Nga, Ukraine và Gruzia trên vùng biển quốc tế.

Moskva coi vụ việc này là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là một cuộc tấn công vào sự an toàn của những thủy thủ hòa bình bị mắc kẹt giữa tham vọng địa chính trị của Nhà Trắng.