Hậu duệ triều Nguyễn mang 31 thiết kế đến Paris: “Với tôi, Huế là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn”

"Tôi tự hào về dòng họ của mình. Nhưng tôi không muốn người ta chú ý đến thiết kế vì tôi mang họ gì...", hậu duệ triều Nguyễn - Nguyễn Phúc Tuấn nói.

Hậu duệ triều Nguyễn ra mắt bộ sưu tập tại Paris

Tối 30/9 (giờ Paris), tức rạng sáng 1/10 giờ Việt Nam, NTK Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu bộ sưu tập Numéro 6: Vũ Khúc Cố Đô tại Maison de l'Amérique Latine, tòa lâu đài cổ trên đại lộ Saint-Germain, trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Show diễn diễn ra trong một salon mang đậm kiến trúc Pháp cổ điển với tường ốp gỗ xanh ngọc viền chỉ vàng, trần phù điêu, đèn chùm pha lê và sàn gỗ lát hoa văn kiểu Versailles.

Bộ sưu tập gồm 31 thiết kế, nhiều hơn con số 25 trong kế hoạch ban đầu, được làm hoàn toàn từ lụa tơ tằm Bảo Lộc và đính kết thủ công. Chủ đề xuyên suốt là một cơn mưa Huế, được chia thành ba chương Khởi Vũ, Chính Vũ và Quang Vũ, tương ứng với trước, trong và sau cơn mưa.

Nguyễn Phúc Tuấn

Thiết kế Numéro 6: Vũ Khúc Cố Đô trên sàn diễn Paris.

Đằng sau bộ sưu tập mang đậm dấu ấn Huế này là một nhà thiết kế có xuất thân đặc biệt. Nguyễn Phúc Tuấn sinh năm 1994, lớn lên ở Huế trong một gia đình thuộc dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn. Theo thế thứ trong Nguyễn Phúc tộc, anh thuộc Hệ 7, dòng của chúa Nguyễn Phúc Chu, Phòng 18, nhánh của Nguyễn Phúc Tú. Anh tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Nghệ thuật Huế trước khi theo đuổi thời trang.

Dù mang họ Nguyễn Phúc, nhà thiết kế cho biết điều anh tiết chế nhiều nhất trong sáng tạo lại chính là dòng dõi. Bộ sưu tập không sử dụng long, phượng hay các biểu tượng cung đình chỉ để nhắc người xem về xuất thân của anh.

"Tôi tự hào về dòng họ của mình. Nhưng tôi không muốn người ta chú ý đến thiết kế vì tôi mang họ gì. Cái họ ấy là lời nhắc tôi không được làm qua loa vì phía sau mình không chỉ có một cái tên", Nguyễn Phúc Tuấn nói.

Vì sao là Huế? Vì sao là Paris?

Không ít người đặt câu hỏi vì sao các sáng tác của Nguyễn Phúc Tuấn cứ trở về với Huế. Nhà thiết kế trả lời bằng một câu hỏi ngược: Nếu Huế đã cạn vì sao suốt hai, ba trăm năm qua, Huế vẫn đi vào thơ ca, âm nhạc, hội họa của bao thế hệ?



Anh dẫn chứng những giá trị di sản của cố đô. Quần thể di tích Cố đô Huế là di sản văn hóa thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận, năm 1993. Mười năm sau, Nhã nhạc cung đình Huế trở thành di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của cả nước được vinh danh. Đến nay, Huế vẫn là địa phương có nhiều di sản được UNESCO ghi danh bậc nhất Việt Na, và lượng du khách tìm đến vẫn tăng qua từng năm.

"Với tôi, Huế là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn. Mỗi giai đoạn tôi sẽ kể một góc khác. Lần này là cơn mưa, lần sau sẽ là một góc Huế mà hôm nay tôi chưa đủ chín để kể", anh chia sẻ.

Theo nhà thiết kế, Huế dạy anh trước cả giảng đường kiến trúc như tỷ lệ của mái điện, nhịp của hàng cột, ánh sáng trên sân gạch sau mưa. Nếp sống Huế cho anh sự chừng mực còn con người Huế cho anh sự kiên nhẫn. Ý tưởng Numéro 6 được ấp ủ gần hai năm trước khi thành hình.

Việc chọn Paris cũng xuất phát từ góc nhìn kiến trúc. Huế và Pháp đã gặp nhau từ đầu thế kỷ trước trong chính các công trình của cố đô: Cầu Trường Tiền gắn với tên tuổi Eiffel trong ký ức nhiều thế hệ người Huế, Điện Kiến Trung trong Đại Nội mang dấu ấn kiến trúc Pháp theo ý tưởng của vua Khải Định.

Cuộc gặp gỡ ấy được thể hiện rõ nhất qua thiết kế "Merci Paris". Từ chiếc áo yếm truyền thống, nhà thiết kế phát triển thành cấu trúc đầm dạ hội, trên đó tháp Eiffel, cung điện Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ được tái hiện bằng pha lê và kim sa, mất khoảng hai tháng đính kết thủ công.

Khi nói về những người đã nuôi dưỡng tình yêu nghề, Nguyễn Phúc Tuấn nhắc đến NTK Minh Hạnh. Thuở nhỏ ở Huế, anh tìm mọi cách để được xem các show áo dài của bà, có lần được tham gia trong vai cậu bé cầm giỏ hoa đi phía sau người mẫu. Show diễn ở Paris mở màn bằng một chiếc áo dài cách tân trắng cũng vì lẽ đó.



Trước khi lên đường sang Pháp, anh nhận được lời dặn từ Vũ Việt Hà, một người đi trước trong nghề: hãy làm bộ sưu tập bằng tình yêu thật với Huế, đừng vay mượn câu chuyện của một vùng đất, và hãy để người xem tự cảm nhận.

Theo nhà thiết kế, một người làm thời trang Việt khi đến Paris dễ rơi vào hai thái cực: cố chứng tỏ mình thật "Việt Nam", hoặc cố chứng tỏ mình đủ "quốc tế". Anh chọn đứng ngoài cả hai.

"Tôi không cần chứng minh mình là người Việt, là người con xứ Huế. Còn mình có đủ quốc tế hay không thì người xem sẽ quyết định. Điều tôi tự kiểm soát được chỉ là làm thật kỹ và kể thật lòng", anh nói.

Kể câu chuyện Huế bằng những ký ức đời thường

Huế trong Numéro 6 hiện ra qua những chi tiết đời thường: Sắc tím than của bầu trời trước mưa, chuỗi pha lê như hạt mưa trên mái ngói, hoa thủy tiên trên nền tím pastel ở chương khép màn. Đặc biệt là thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc áo mưa đen của mẹ anh, gợi lại ký ức ngồi sau xe đạp những chiều mưa, với lớp áo mưa bằng lụa Bảo Lộc, hạt mưa pha lê và cánh hoa trò làm thủ công.

Phản hồi sau show cho thấy câu chuyện ấy đã đến được với người xem. Nhiều khách mời quốc tế bày tỏ sự thích thú, mong muốn sở hữu ngay các thiết kế. Một vị khách đã quyết định mua thiết kế áo mưa ngay sau khi nghe câu chuyện phía sau.

Bộ sưu tập cũng được nhiều tạp chí thời trang quốc tế đưa tin, gồm Harper's Bazaar France, Madame Figaro, Marie Claire Italy, ELLE Italy và The Impression, bên cạnh nhiều đầu báo trong nước. Nguyễn Phúc Tuấn bày tỏ sự xúc động khi câu chuyện của mình, câu chuyện về Huế và những giá trị thủ công Việt Nam được nhìn thấy và đưa đến gần hơn với thế giới.

Với Nguyễn Phúc Tuấn, Paris giờ đây như quê hương thứ hai. Sau show, anh tiếp tục định hướng cân bằng giữa những thiết kế cao cấp giàu ý niệm và những thiết kế thương mại ứng dụng, đồng thời kể tiếp những câu chuyện về Huế bằng chất liệu Việt. "Tôi mong người xem thấy thiết kế trước. Rồi nếu tò mò, họ sẽ biết tất cả đều làm từ lụa Việt, bởi tay người Việt, kể về một cơn mưa ở Huế. Việt Nam nên là điều người ta tự khám phá", anh nói.