Hậu duệ gia tộc lẫy lừng miền Nam rơi nước mắt: "Họ không chụp hình tôi"

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã chia sẻ về cảm giác khi đứng chung với các chị em gái là nghệ sĩ nổi tiếng.



Cô nói: "Cái nghề này là thế, ai cũng có sự ham mê danh vọng. Người ta cứ nói làm nghề vui là được rồi, cần gì phải nổi tiếng. Điều đó là sai. Trong cuộc sống làm nghề này, ai cũng có hoài bão và mong muốn được nổi tiếng.

Ngân Quỳnh khóc.

Làm nghề này mà không được nổi tiếng thì cũng buồn lắm. Nhất là tôi lại sinh ra trong gia đình nghệ sĩ, các anh chị em trong nhà đều nổi tiếng như chị Thanh Hằng, em Thanh Ngân.

Một số báo hỏi, chị em tôi đều nổi tiếng tôi "có buồn không, có chạnh lòng không?". Có chứ!

Nhưng đó là cái số, số ai người đó hưởng. Hơn nữa, không phải tự nhiên mà người ta nổi tiếng. Họ có sự nỗ lực kinh khủng lắm mới nổi tiếng được. Còn bản thân tôi là không nỗ lực nên mới để cơ hội vụt qua, không nắm bắt được. Cái này là do tự thân tôi, không trách ai được.

Suốt khoảng thời gian đó, tôi không có nụ cười. Tôi đi chơi, xuất hiện với các nghệ sĩ khác, họ chỉ chụp hình những nghệ sĩ đó không chụp hình tôi. Tôi đi với các chị em tôi, họ cũng chỉ chụp hình chị Thanh Hằng, Thanh Ngân không chụp hình tôi.

Ngân Quỳnh cùng các chị em

Tôi bị gạt thẳng sang một bên. Nhưng tôi không trách ai được vì do tự thân tôi không biết cố gắng, nỗ lực. Tôi đã có nhiều cơ hội lắm rồi nhưng do tôi không cố gắng. Tôi tự trách chính mình.

Vì thế, khi tôi nhận được lời mời tham gia chương trình Gương mặt thân quen, tôi phải cố gắng hết mình vì tôi biết đó là cơ hội cuối cùng của tôi. Và từ lần đó nụ cười đã trở lại với tôi một cách thực sự.

Suốt mười mấy hai chục năm trước đó tôi chỉ gượng cười chứ không thực sự cười thoải mái vì bản thân tôi không có được cái tôi muốn. Tiền thì tôi kiếm rất nhiều vì tôi đi làm nhiều việc khác để kiếm tiền. Nhưng sự nghiệp của tôi lại không có gì, không được khán giả đánh giá cao, không được ai biết tới nhiều. Làm nghề mà không được công nhận là điều buồn nhất".