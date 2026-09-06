Hậu duệ gia tộc lẫy lừng miền Nam được phong NSND sớm

"Cho đến ngày hôm nay, khi nhận được danh hiệu NSND rồi, tôi vẫn luôn nhắc nhở mình phải nghiêm túc làm nghề" – NSND Quế Trân nói.

Vừa qua, tại chương trình Ga cảm xúc, NSND Quế Trân - hậu duệ gia tộc cải lương tuồng cổ lẫy lừng miền Nam đã chia sẻ về việc được phong tặng danh hiệu NSND khi còn khá trẻ.

Cô nói: "Đây là một quá trình mà tôi chỉ biết cố gắng. Đến thời điểm có những cuộc thi lớn toàn quốc, tôi may mắn được các đơn vị nghệ thuật mời vào những vai phù hợp ở các vở diễn hay đi dự thi. Vào vai nào tôi cũng thấy có nhiều đất diễn, hay, được học hỏi từ các cô chú đạo diễn đi trước. Đó là may mắn của tôi khi được giao nhiều vai hay.

Trong quá trình làm nghề, tôi được tham gia hết cuộc thi này đến cuộc thi khác để cọ xát, trải nghiệm, hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, giành được giải thưởng, huy chương.

Tôi may mắn được nhận danh hiệu NSND, một danh hiệu lớn khi còn trẻ tuổi. Thực ra xưa giờ tôi không gồng mình đâu. Tôi vô lo vô nghĩ, kiểu như tôi nghĩ mình mảnh mai, yếu đuối nên có gồng cũng không bằng ai, thì cứ thả lỏng thôi.

Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình, làm được đến đâu thì làm và được đón nhận, ghi nhận. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế.

Cho đến ngày hôm nay, khi nhận được danh hiệu NSND rồi, tôi vẫn luôn nhắc nhở mình phải nghiêm túc làm nghề.

Xưa giờ ba tôi luôn dạy tôi như vậy, phải biết tôn trọng nghề, tôn trọng khán giả và mọi cơ hội được làm nghề.

Tôi nghĩ, bên cạnh việc gìn giữ các giá trị truyền thống, tôi cũng phải cập nhật các xu hướng bây giờ của các bạn trẻ, có nhiều loại hình nghệ thuật mới quá. Dù tôi đã U50 rồi nhưng tôi thấy tâm hồn mình vẫn trẻ trung, hăng say. Tôi muốn kết hợp cải lương với các thể loại âm nhạc hiện đại bây giờ. Tôi muốn thử phối hợp xem sao.

Tôi có nhiều ấp ủ, trăn trở của một người làm nghề là làm sao để đưa cải lương đến gần khán giả trẻ hơn. Bên cạnh bảo tồn, phục dựng tác phẩm cũ, giữ nguyên bản cải lương cổ để phục đối tượng khán giả mộ điệu, tôi cũng muốn tiếp cận khán giả trẻ, những người ít tiếp cận cải lương.

Vì thế, khi làm mới cải lương, tôi cũng dè dặt và cân nhắc kỹ lắm mới dám làm. Tôi phải làm sao để không có sự chênh lệch nhiều".