Hậu ‘Chiến dịch Mạng nhện’, Nga giấu Tu-160 cách Ukraine gần 7000km

Ngày 01/6, Kiev tuyên bố rằng, Cục An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành “Chiến dịch Mạng nhện” (tiếng Ukraine là “Chiến dịch Pavutyna”, tiếng Anh: Operation Spider’s Web) đã phá hủy tới 41 máy bay ném bom Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3 của Nga, cũng như một máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm trên không A-50 và nhiều máy bay vận tải quân sự khác.

Mặc dù con số thiệt hại do Moscow công bố ít hơn nhiều so với chính quyền Kiev (chưa đến một nửa so với công bố của Ukraine), nhưng cũng phải thừa nhận rằng, đây là một đòn đánh có hiệu quả của SBU nhằm vào các máy bay ném bom chiến lược của Lực lượng Không quân Chiến lược Nga.

Theo giới truyền thông Ukraine, để đề phòng những đòn đánh tương tự, Nga đã phải chuyển những máy bay ném bom chiến lược của mình tới những sân bay rất xa biên giới Ukraine.

Trang Defense Express của Ukraine cho biết, hình ảnh vệ tinh của NASA cho thấy, Không quân Nga đã chuyển hai máy bay ném bom chiến lược hạng nặng có khả năng mang vũ khí hạt nhân Tu-160 (tên báo cáo của NATO: Blackjack) từ Căn cứ không quân Belaya đến căn cứ không quân Anadyr xa xôi.

Moscow đã chuyển 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đến căn cứ không quân Anadyr cách Ukraine 6.750 km (Hình ảnh: NASA FIRMS)

Được biết, căn cứ không quân này nằm trên Bán đảo Yakutia ở nước Cộng hòa Sakha của Liên bang Nga, cách biên giới với Ukraine tới tận 6750 km, cách biên giới Hoa Kỳ 660km, khoảng cách được cho là không có một máy bay không người lái nào của Ukraine có thể vươn tới.

Theo Defense Express, rõ ràng là Nga đang cố gắng che giấu những máy bay ném bom thực sự có giá trị của mình theo cách này khỏi các cuộc tấn công tương tự như “Chiến dịch Pavutyna”.

Căn cứ này có thể là một địa điểm thực sự tốt để che giấu những máy bay này, vì đặc điểm của căn cứ không quân Anadyr nằm trên một bán đảo nên những chiếc xe tải chở chở máy bay không người lái như trong “Chiến dịch Mạng nhện” sẽ không thể tiếp cận được, do không có đường vào.

Khoảng cách 6750km đối với máy bay ném bom chiến lược như Tu-160 Blackjack không phải là lớn bởi loại máy bay này có phạm vi hoạt động lên tới hơn 10.000km, đồng thời nó cũng có thể tiếp dầu trên đường di chuyển, sau khi đến cách Ukraine khoảng 2000km nó có thể phóng tên lửa hành trình như Kh-101 hay Kh-555 rồi quay về căn cứ.