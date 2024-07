Hậu chia tay BYD, Tasco Auto thâu tóm Volvo Việt Nam, đưa về cùng nhà với Lynk & Co

Hôm nay (8/7), Tasco Auto đăng tải nội dung về việc sở hữu 100% Công ty TNHH Sweden Auto. Đây là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng xe Volvo duy nhất tại Việt Nam.

Nguồn tin thân cận cho biết, vị trí Tổng Giám đốc Volvo Việt Nam trước đây là bà Lưu Bảo Hương, hiện tại đã được chuyển giao cho người mới nhưng chưa được đại diện Tasco Auto tiết lộ. Theo một số nguồn tin, trọng trách này nhiều khả năng sẽ được đặt lên vai một gương mặt quen thuộc. Đây là người có nhiều kinh nghiệm, từng có thời gian dài gắn bó với thương hiệu Volvo từ những ngày đầu.

Trong bài đăng trên trang chủ của Tasco Auto có đoạn: "Sweden Auto sau 5 năm gia nhập thị trường Việt Nam đã trở thành top 3 thương hiệu xe sang tại Việt Nam. Năm 2022, công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 335 tỷ đồng. Năm 2023, thị trường xe gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh sụt giảm, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 54 tỷ đồng, song đến 5 tháng đầu năm 2024, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh phục hồi nhanh chóng, lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ, gần gấp đôi cả năm 2023. Sản lượng xe bán ra trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng 23% so với cùng kỳ. Thị phần của Volvo tiếp tục gia tăng, chiếm 14% thị phần phân khúc xe sang trong tháng 5/2024".

Các showroom của Volvo Việt Nam cũng đã được chuyển chủ sở hữu về tay Tasco Auto.

Như vậy, sau nhiều đồn đoán, thông tin về việc tập đoàn Tasco sẽ tiếp quản toàn bộ quá trình nhập khẩu và phân phối thương hiệu Volvo tại Việt Nam cũng được xác nhận. Trước đó, tập đoàn này cũng là nhà nhập khẩu chính hãng thương hiệu Lynk & Co thông qua công ty GreenLynk. Điểm chung của hai thương hiệu này là cùng thuộc sở hữu của tập đoàn Geely (Trung Quốc).

Đây được xem là cú bắt tay giữ những "ông lớn" trong ngành. Tasco sau thương vụ M&A với Savico đã trở thành công ty phân phối ô tô lớn nhất cả nước khi nắm giữ 13,3% thị phần. Trong khi đó, công ty của tỷ phú Li Shufu đang dần trở nên lớn mạnh. Tổng kết quý 1/2024, tập đoàn này ghi nhận 730.000 xe bán ra trên toàn cầu, giúp Geely có lần đầu tiên lọt top 10 thương hiệu lớn nhất thế giới.

Hiện nay, Geely đang sở hữu 4 thương hiệu có sự liên quan mật thiết đến nhau bao gồm Volvo, Lynk & Co, Polestar và Zeekr. Trong đó, Volvo và Lynk & Co là 2 thương hiệu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, Polestar và Zeekr chuyên về những chiếc xe thuần điện. Volvo và Polestar được định vị ở phân khúc hạng sang, Lynk & Co và Zeekr được định vị phân khúc xe phổ thông.

Giới quan sát nhận định, việc sở hữu 100% Volvo và Lynk & Co tại Việt Nam giúp Tasco Auto có cơ hội lớn để phân phối thêm 2 thương hiệu xe thuần điện là Polestar và Zeekr của Geely. Tập đoàn này còn mang trong mình tham vọng có một nhà máy lắp ráp ô tô (CKD) với đối tác thuộc top 10 nhà sản xuất OEM toàn cầu.

Nếu điều này thành hiện thực, các chuyên gia cho rằng Tasco Auto sẽ trở thành đối trọng thực sự của 2 ông lớn khác tại Việt Nam là THACO Auto và Hyundai Thành Công. Trước đó, công ty con của Tasco Auto là New Energy Holdings (NEH) bất ngờ dừng hợp tác với BYD Việt Nam trong việc phân phối thương hiệu này làm nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, giờ đây nhiều người cho rằng Tasco đang muốn tập trung vào "cuộc chơi lớn hơn" với Geely.