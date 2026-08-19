Hạt Dẻ gây ngỡ ngàng sau sinh nhật tuổi 18

Ngay sau sinh nhật 18 tuổi, con gái MC Quyền Linh đã cho thấy hình ảnh trưởng thành hơn rất nhiều.

Mới đây, Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) - con gái út MC Quyền Linh đăng loạt ảnh trong chuyến đi biển, trong đó lần đầu tiên cô công khai hình ảnh diện bikini. Những hình ảnh này xuất hiện không lâu sau khi Hạt Dẻ vừa đón sinh nhật 18 tuổi.

Trong những khung hình mới, Hạt Dẻ diện bikini màu xanh nhạt, kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng bằng chất liệu mỏng nhẹ. Cách mix đồ tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn thanh lịch. Mái tóc dài màu nâu sáng được cô bạn buông xõa tự nhiên tạo nên tổng thể thu hút.

Hình ảnh mới nhất của Hạt Dẻ

Ở các chuyến đi biển trước đó, Hạt Dẻ thường lựa chọn trang phục kín đáo hơn, chủ yếu là váy, áo hoặc những set đồ casual mà vẫn mang không khí mùa hè. Lần này điểm gây ấn tượng là vóc dáng thon gọn, cân đối của cô bạn. Không cần tạo dáng cầu kỳ, Hạt Dẻ vẫn cho thấy hình thể khỏe khoắn sau nhiều năm chơi thể thao.

Phía dưới hình ảnh, bạn bè và cư dân mạng để lại nhiều lời khen dành cho Hạt Dẻ: “Xinh quá!”, “Bạn này càng lớn càng xinh kiểu lôi cuốn á”, “Ôi thôi chết! Nàng tiên cá đổi đôi chân lên bờ hả?”, “Dễ thương”,...

Hạt Dẻ trong những lần đi biển trước đây

Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008, là con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô bạn vừa hoàn thành chương trình THPT tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Đến nay, Hạt Dẻ chưa chia sẻ cụ thể về lựa chọn tiếp theo, cũng chưa rõ cô sẽ học đại học trong nước hay đi du học.

Từ nhỏ, Hạt Dẻ được gia đình tạo điều kiện theo đuổi nhiều sở thích. Cô từng bộc lộ năng khiếu ở hội họa, âm nhạc và đặc biệt yêu thích thể thao. Trong đó, bóng rổ là bộ môn gắn bó với Hạt Dẻ trong nhiều năm. Việc thường xuyên vận động cũng góp phần tạo nên vóc dáng hiện tại của cô bạn.

Những năm gần đây, diện mạo của Hạt Dẻ cũng dần thay đổi. Nếu trước đây cô thường xuất hiện cùng gia đình với phong cách khá kín đáo, hiện tại khi đã bước sang tuổi 18, Hạt Dẻ bắt đầu thử nghiệm nhiều hình ảnh trưởng thành hơn.

Trong nhiều năm qua, Hạt Dẻ cùng chị gái Lọ Lem thường xuyên đồng hành với bố mẹ tại các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện, hai chị em đều nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật và phong thái tự tin. Hiện tại 2 chị em cũng cho thấy sự khác biệt về phong cách. Nếu Lọ Lem thường gắn với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng thì Hạt Dẻ có xu hướng năng động, khỏe khoắn và hiện đại hơn.

Lọ Lem và Hạt Dẻ trong một sự kiện mới đây

Một số hình ảnh khác của Hạt Dẻ

(Ảnh: IGNV)