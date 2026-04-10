Hành vi nhiều người vẫn đang làm có thể bị phạt tới 1 tỉ đồng, tất cả người dùng mạng xã hội chú ý

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý một vụ việc liên quan đến tin giả gây xôn xao dư luận. Đối tượng được xác định là N.T.Đ (sinh năm 2005, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đ. đã thừa nhận việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh một người đàn ông ngất xỉu tại cây xăng, sau đó đăng tải lên Facebook cá nhân cùng tiêu đề: "Giá xăng dầu 'quay xe' - anh em đi đổ xăng ngay" . Mục đích của hành vi này chỉ nhằm thu hút lượt tương tác và sự chú ý của cộng đồng mạng.

Tại cơ quan công an, N.T.Đ đã nhận thức được hành vi sai trái của mình khi lợi dụng công nghệ để xuyên tạc sự thật, gây hiểu lầm cho người dân về tình hình an ninh trật tự tại các điểm bán xăng dầu. Ngay sau khi làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng đã chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái diễn các hành vi tương tự.

Chế tài xử phạt nghiêm khắc

Theo quy định tại Nghị định 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022, người vi phạm có thể bị xử phạt 10-20 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Trong trường hợp nghiêm trọng, hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với mức phạt tiền lên đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định đến 5 năm.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, các loại hình tin giả ngày càng trở nên tinh vi và khó phân biệt. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao khả năng thẩm định thông tin, không vội vàng tin tưởng hay chia sẻ những hình ảnh mang tính chất "giật gân" khi chưa được kiểm chứng từ các nguồn chính thống.

Việc tỉnh táo trước các thông tin độc hại không chỉ bảo vệ bản thân trước những rắc rối pháp lý không đáng có mà còn góp phần xây dựng một môi trường mạng văn minh. Người dân khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm cần chủ động thông báo cho cơ quan công an hoặc gửi thông tin qua các kênh tiếp nhận chính thức để được can thiệp và xử lý kịp thời.