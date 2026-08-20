Hành trình từ một kỹ sư xây dựng đến “cánh én” mang tên Lagom

Từ sự trăn trở về trách nhiệm với thế hệ mai sau và triết lý sống “vừa đủ”, anh Lê Trung Thông đã rời bỏ công việc kỹ sư để thành lập Lagom – doanh nghiệp xã hội chuyên tái chế vỏ hộp sữa. Bài viết mở ra cái nhìn sâu sắc về một hành trình không chỉ biến rác thải thành giá trị, mà còn lan tỏa tình yêu lớn từ những việc làm giản dị nhất.

Trăn trở của một người cha và hành trình “hồi sinh” những chiếc vỏ hộp sữa

Từng là một kỹ sư xây dựng, anh Lê Trung Thông tìm thấy bước ngoặt đời mình qua câu hỏi trăn trở: “Thương con, liệu chúng ta có đang vô tình tiêu dùng cả tương lai của con trẻ?”

Nhận ra vỏ hộp sữa là loại rác thải giá trị thấp, ít ai muốn xử lý, anh gác lại công việc cũ để rủ rê bạn bè thành lập Lagom – doanh nghiệp xã hội mang tên triết lý “vừa đủ” của Thụy Điển.

Hành động kiên trì ấy đã chạm đến trái tim nhiều người. Không ít người dân ở các tỉnh xa tự đóng gói từng vỏ hộp sữa gửi về cho Lagom qua bưu điện. Anh Thông luôn nhắc mình nhớ đến triết lý của Mẹ Teresa: “Không cần làm điều vĩ đại, chỉ cần làm điều nhỏ nhặt với tình yêu lớn”.

Từ một “cánh én nhỏ”, anh Thông đang cùng cộng đồng gieo mầm ý thức, giữ gìn một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.