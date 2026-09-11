Hành trình từ căn phòng 15m² đến Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia của Parroti

Khởi đầu trong căn phòng 15m², Parroti từng bước vượt qua những năm tháng khởi nghiệp nhiều thử thách để ghi dấu ấn vào Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026.

Khởi đầu nhỏ cho một giấc mơ lớn

Parroti khởi đầu trong căn phòng ngủ khoảng 15m², vừa là nơi họp, thử sản phẩm, chụp hình, vừa đóng gói và xử lý những đơn hàng đầu tiên. Giữa những mẫu hàng và thùng carton, các nhà sáng lập đặt câu hỏi: Vì sao những vật dụng được hàng triệu gia đình sử dụng mỗi ngày chưa được nghiên cứu kỹ hơn?

Ở thời điểm đó, không ít người cho rằng dụng cụ lau dọn chỉ cần tìm nguồn hàng giá tốt, đưa lên sàn thương mại điện tử rồi cạnh tranh bằng giá. Việc nghiên cứu chiều dài tay cầm, góc gập, khả năng thấm hút hay trải nghiệm sau bán hàng dường như quá cầu kỳ với một ngành hàng vốn được xem là bình thường.

Parroti lại nhìn theo hướng khác. Với những người đứng sau thương hiệu, việc nhà dù nhỏ bé nhưng là công việc lặp lại mỗi ngày. Một thao tác cúi người, một chiếc cán quá ngắn hay một lần vắt nước tốn sức, khi lặp đi lặp lại, có thể trở thành sự bất tiện kéo dài.

Từ suy nghĩ đó, Parroti hình thành năm 2019 với định hướng "Giúp người Việt yêu việc nhà hơn". Một mục tiêu khá lớn nếu nhìn từ căn phòng 15m² khi ấy, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho hành trình hơn 6 năm sau này.

Đại diện Parroti nhận Cúp và Bằng chứng nhận Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 trên sân khấu truyền hình trực tiếp HTV, ngày 6/9/2026

"Trầy da tróc vảy" giữa cơn bão giá rẻ

Giai đoạn 2020-2022 trở thành phép thử thực sự với thương hiệu non trẻ.

Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh kéo theo lượng lớn nhà bán hàng gia dụng tham gia thị trường. Những sản phẩm có hình thức và công năng gần giống nhau được đưa lên sàn với mức giá ngày càng thấp. Với một thương hiệu mới, giảm giá là cách nhanh nhất để có đơn, nhưng cũng dễ đẩy doanh nghiệp vào vòng xoáy bán nhiều nhưng không còn dư địa để tái đầu tư.

Trước áp lực thị trường, Parroti tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu sản phẩm, tập trung cải thiện tư thế và thao tác khi làm việc nhà như cúi người, xoay, vắt và lực tác động lên cổ tay. Một số thiết kế ứng dụng nguyên lý công thái học nhằm giảm mỏi, kết hợp microfiber chuyên dụng, nhựa nguyên sinh chịu lực và cải tiến cơ chế vắt, phân tách nước.

Song song với sản phẩm, Parroti đầu tư vào trải nghiệm sau bán hàng bằng chính sách bảo hành "hư gì đổi nấy" trong 6 tháng, đổi trả trong 15 ngày, hoàn tiền trong các trường hợp đáp ứng điều kiện và hệ thống chăm sóc khách hàng liên tục.

Phó Giám đốc thương hiệu Parroti - Lê Anh Tuấn từng nhìn lại giai đoạn này bằng một chia sẻ thẳng thắn: "Nếu chỉ cạnh tranh bằng giá, chúng tôi đã bỏ cuộc từ 3 năm trước. Khi doanh nghiệp không còn lợi nhuận, sẽ không còn nguồn lực để đầu tư cho sản phẩm, marketing hay dịch vụ khách hàng. Đó không phải là cách để xây dựng một thương hiệu lâu dài".

Với Parroti, đó là một "cú cược" vào con đường khó hơn: chấp nhận không có lợi nhuận đột biến trong giai đoạn đầu để đổi lấy nền tảng bền vững hơn về sản phẩm, dịch vụ và niềm tin khách hàng.

Quả ngọt từ một lựa chọn đi đường dài

Sự kiên định ấy dần phản ánh qua những cột mốc tăng trưởng.

Năm 2022, doanh thu Parroti đạt khoảng 20 tỷ đồng. Hai năm sau, con số này chạm mốc 100 tỷ đồng, tương đương quy mô doanh thu tăng gấp 5 lần.

Bước sang năm 2026, bối cảnh kinh tế bắt đầu có những biến động rõ rệt. Giá nhiên liệu tăng cao, chi phí logistics leo thang, lạm phát được dự báo ở mức 4,3-4,6%. Thị trường thương mại điện tử cũng ghi nhận sự "hạ nhiệt" khi quy mô quý II/2026 giảm 4,28% so với quý I, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và dịch chuyển sang các mặt hàng giá trị thấp hơn.

Parroti cũng không nằm ngoài tác động đó. Doanh số từng có sụt giảm, có những thời điểm chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Nhưng thay vì lao vào cuộc chiến giảm giá để gượng gạo duy trì con số, Parroti tiếp tục kiên định với chiến lược đã theo đuổi suốt nhiều năm: tập trung vào chất lượng sản phẩm, R&D và dịch vụ sau bán hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thương hiệu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 42% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng quay lại mua sắm đạt trên 40%. Với Parroti, đây là một chỉ dấu quan trọng bởi tăng trưởng không chỉ đến từ việc tiếp cận khách hàng mới mà còn từ khả năng giữ được những người đã từng lựa chọn thương hiệu.

Song song với kết quả kinh doanh, Parroti bắt đầu được ghi nhận qua những dấu mốc trên thị trường. Ngày 26/4/2025, thương hiệu được vinh danh trong Top 20 Thương hiệu Vàng Việt Nam 2025, thuộc chương trình "Doanh nghiệp Hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2025", do Viện Kinh tế và Văn hóa phối hợp cùng Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức.

Quả ngọt từ hành trình bền bỉ không ngừng của thương hiệu

Với một doanh nghiệp từng bắt đầu từ căn phòng 15m², dấu mốc này giống như một sự xác nhận cho lựa chọn đã được theo đuổi trong nhiều năm: tăng trưởng bằng chất lượng và niềm tin thay vì chỉ dựa vào giá.

Từ căn phòng 15m² đến Top 10 năm 2026

Ngày 6/9/2026, Parroti được ghi nhận trong Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á xét chọn, tại chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV. Từ Top 20 năm 2025 lên Top 10 năm 2026, thương hiệu ghi dấu bước tiến sau hơn 6 năm thử nghiệm, điều chỉnh và phát triển trong thị trường nhiều áp lực.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Thương hiệu Parroti, chia sẻ trước lễ vinh danh: "Khi nhận được thông tin Parroti vào Top 10, ký ức về căn phòng ngủ 15m² được tận dụng làm nơi làm việc, với sản phẩm mẫu và đèn chụp bao bì ngổn ngang lại hiện về rất rõ. Những ngày đầu, Parroti gần như chưa có nhiều nguồn lực, nhưng đội ngũ lại có chung một niềm tin: nếu sản phẩm được làm bằng sự tử tế và thực sự đặt người sử dụng ở trung tâm, khách hàng sẽ dành cho thương hiệu cơ hội. Chiếc cúp sắp tới không chỉ là sự ghi nhận dành cho những người đứng sau Parroti, mà còn thuộc về những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Chính sự lựa chọn của họ đã giúp một thương hiệu rất nhỏ ngày nào có thể đi đến cột mốc hôm nay".

Giấc mơ lớn vẫn còn ở phía trước

Từ căn phòng 15m² đến Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026, Parroti đã bền bỉ tạo dựng chỗ đứng trong ngành hàng gia dụng. Bắt đầu từ những vật dụng quen thuộc, thương hiệu Việt từng bước tạo khác biệt bằng sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng, trải nghiệm người dùng và dịch vụ sau bán hàng.

Dấu mốc Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 là bệ phóng để Parroti tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hệ sinh thái gia dụng tiện ích vì tổ ấm người Việt.

Sau hơn 6 năm, Parroti từng bước tạo dựng chỗ đứng nhờ kiên trì với chất lượng. Từ quy mô nhỏ, thương hiệu cho thấy giá trị của việc bền bỉ theo đuổi những cam kết với khách hàng. Niềm tin của người tiêu dùng trong nước là nền tảng để Parroti tiếp tục phát triển và hướng đến những mục tiêu xa hơn.

Ở giai đoạn tiếp theo, Parroti cho biết sẽ tiếp tục dành nguồn lực cho nghiên cứu, mở rộng các nhóm sản phẩm tiện ích gia đình và từng bước tìm kiếm cơ hội tại những thị trường mới.