Hành trình truy vết cô giáo bỏ nghề đi bán clip nhạy cảm tại Trung Quốc, tự thú trong nước mắt vì nhận cái kết đắng

Từ một cô giáo trường nghề xinh đẹp, có tương lai ngời sáng và là "vợ quốc dân" trong mắt nhiều người, cô gái 27 tuổi đã tự tay chôn vùi danh dự, sự nghiệp khi dấn thân vào con đường bán "video nhạy cảm" để kiếm tiền nhanh.

Vỏ bọc "Nữ thần văn tĩnh" và lòng tham không đáy

Nữ chính trong câu chuyện gây chấn động này là Từ (27 tuổi, sinh năm 1998), sở hữu bằng cử nhân và từng là giáo viên tại một trường trung cấp nghề ở Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Trong mắt đồng nghiệp và học sinh, cô Từ là một "gái ngoan" chính hiệu với ngoại hình cao ráo, xinh đẹp, làn da trắng ngần cùng tính cách hiền lành, văn tĩnh. Công việc giáo viên ổn định, lương cứng đều đặn lại có thêm hai kỳ nghỉ lớn trong năm – một cuộc sống an yên là niềm mơ ước của bao người.

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Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài thanh lịch trên bục giảng lại là một tâm lý đầy nổi loạn và khát khao làm giàu bằng mọi giá. Thấy đồng lương nhà giáo ít ỏi không đủ thỏa mãn ham muốn tiêu xài cá nhân, vào tháng 09/2023, cựu nữ giáo viên này bắt đầu nảy sinh ý định kiếm tiền nhanh từ thế giới ngầm.

Tận dụng triệt để lợi thế ngoại hình, cô Từ bắt đầu vạch ra một quy trình "săn mồi" cực kỳ tinh vi. Đầu tiên, cô thả những hình ảnh "mát mẻ", hở bạo dưới dạng ảnh xem một lần (flash photo) vào các hội nhóm WeChat để câu dẫn. Những gã đàn ông hám của lạ lập tức sập bẫy, ráo riết kết bạn và được cô kéo vào các group kín. Tại đây, màn kinh doanh thể xác chính thức bắt đầu.

"Đế chế" clip bẩn và màn tự hủy hoại tương lai của cựu nữ giáo viên

Tại các nhóm kín này, cô Từ tự mình quay các video nhạy cảm của bản thân rồi mang ra "gắn mác, định giá" rõ ràng, dao động từ 199 Tệ đến 299 Tệ (khoảng 700.000 đến hơn 1 triệu VNĐ) tùy thuộc vào độ bạo của nội dung. Ban đầu, cô còn e dè lo sợ bị phát hiện, nhưng khi nhìn thấy những con số trong tài khoản nhảy mảng miếng quá nhanh, lý trí của cô giáo trẻ đã hoàn toàn bị lu mờ trước sức mạnh của đồng tiền.

Ảnh: Sohu

Sự điên cuồng lên đến đỉnh điểm khi cô quyết định nộp đơn xin nghỉ việc tại trường học, chính thức biến việc sản xuất và bán "clip nóng" thành công việc toàn thời gian. Chỉ trong vòng 8 tháng cao điểm, đường dây này đã mang về cho cô khoản lợi nhuận khổng lồ lên đến hơn 240.000 Nhân dân tệ (gần 840 triệu VNĐ). Trong số các khách hàng, có hai "đại gia" chịu chơi đã vung tiền mua đứt lần lượt 24 và 9 video độc quyền, số còn lại được cô xé lẻ bán cho vô số tài khoản vãng lai.

Kiếm tiền quá dễ dàng khiến cựu giáo viên chìm đắm trong ảo tưởng, cho đến một ngày "quả báo" ập đến. Sách có câu "vết vết trên mạng khó xóa nhòa", những video nhạy cảm sau khi bán ra đã bị phát tán, chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng đen. Trong một lần lướt web, cô Từ chết lặng khi tận mắt nhìn thấy chính video của mình đang chễm chệ trên màn hình. Sự sợ hãi, hối hận và nhục nhã lập tức bao vây lấy cô gái 27 tuổi chưa lập gia đình. Lo sợ người thân, bạn bè và học trò cũ phát hiện, cô Từ đã khóc nghẹn và quyết định đến thẳng đồn cảnh sát tự thú để mong nhận được sự khoan hồng.

Cái kết đắng ngắt: 240.000 Tệ đổi lấy bản án 3 năm và vết nhơ cả đời

Tại cơ quan điều tra, cựu nữ giáo viên thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội từ cách thức kéo tương tác, bảng giá cho đến danh sách khách hàng lớn. Sự hợp tác này đã giúp cô thoát khỏi cảnh phải ngồi tù bóc lịch ngay lập tức.

Tòa án nhân dân địa phương mới đây đã đưa ra phán quyết cuối cùng: Cô Từ bị kết án 3 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo 3 năm, đồng thời phạt tiền 250.000 Nhân dân tệ (khoảng 870 triệu VNĐ) về tội danh "sản xuất, buôn bán vật phẩm đồi trụy nhằm mục đích trục lợi".

Ảnh: Sohu

Nhiều cư dân mạng thắc mắc tại sao cô chỉ kiếm được 240.000 Tệ mà phải nộp phạt tới 250.000 Tệ? Thực tế, mức phạt 250.000 Tệ bao gồm việc tịch thu toàn bộ 240.000 Tệ tiền bất chính, và phạt thêm 10.000 Tệ mang tính chất răn đe, trừng phạt hành vi coi thường luật pháp. Dù được hưởng án treo không phải vào trại giam, nhưng sự nghiệp gõ đầu trẻ của cô chính thức khép lại hoàn toàn kèm theo một hồ sơ tiền án tiền sự đi theo suốt cuộc đời.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho những người trẻ tuổi có tư duy lệch lạc, lười lao động nhưng lại muốn hưởng vinh hoa. Những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc "đi đường tắt, làm việc tà" luôn đi kèm với những cái giá đắt đến mức không ai gánh nổi – đó có thể là tự do, là danh dự, và thậm chí là cả phần đời còn lại.

Theo Sohu