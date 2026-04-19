Hành trình trở lại của thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình

Phụng Tiên |

Sau gần một thập kỷ gần như 'mất tích' khỏi truyền thông, ông Bùi Cao Nhật Quân, chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT NovaGroup thay thế nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn, mở ra một chương mới trong quá trình chuyển giao quyền lực.

Hành trình trở lại của thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình - Ảnh 1.

Ngày 16/4, NovaGroup - công ty sở hữu 22% vốn cổ phần của CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (mã chứng khoán NVL) -  chính thức bổ nhiệm ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Bùi Thành Nhơn.

Trước đó, ông Quân là Phó Chủ tịch Nova Holding﻿ - công ty nắm cổ phần chi phối NovaGroup, kiêm Phó Chủ tịch NovaGroup.

Sau khi chuyển giao, ông Nhơn sẽ tập trung vào vai trò Chủ tịch Nova Holding.

Ngay sau đó, Novaland cũng công bố công bố ông Bùi Cao Nhật Quân là một trong 3 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026.

NovaGroup là tập đoàn kinh tế đa ngành do ông Bùi Thành Nhơn sáng lập từ năm 1992, sở hữu hệ sinh thái gồm bất động sản (Novaland), dịch vụ - du lịch - giải trí (Nova Service), nông nghiệp - tiêu dùng (Nova Consumer).

Ông Bùi Cao Nhật Quân sinh năm 1982, là con trai của nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn. ﻿Ông Quân tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Western Washington - Hoa Kỳ.

Từ năm 2007 đến 2017, ông Quân đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Novaland, đồng thời có giai đoạn là cổ đông lớn.

Giữa năm 2017, ông từ nhiệm mọi chức vụ trong HĐQT và ban điều hành, đồng thời ít xuất hiện trước công chúng.

Đến ngày 16/3/2026, tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa LPBank và Novaland (NVL), ông Bùi Cao Nhật Quân chính thức lộ diện với chức vụ được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland.

Đây không phải là chức danh được quy định cụ thể trong điều lệ doanh nghiệp, song được cho là có ảnh hưởng lớn đến hoạt động điều hành thực tế của tập đoàn.﻿

Hành trình trở lại của thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình - Ảnh 2.

Hiện tại, ông Nhơn nắm 4,33% vốn tại Novaland, ông Quân giữ 3,37% vốn (giảm từ tỷ lệ 3,678% tại thời điểm cuối năm 2025 do Novaland thực hiện chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu vào tháng 4/2026).

Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình ông Nhơn tại Novaland là 39,8%.﻿

Hành trình trở lại của thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình - Ảnh 3.

Kết phiên giao dịch ngày 17/4, cổ phiếu NVL có giá 17.050 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt 38.000 tỷ đồng.

Năm 2025, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.800 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ kỷ lục 4.395 tỷ đồng của năm 2024, chủ yếu nhờ hoàn nhập gấn 2.200 tỷ tiền sử dụng đất từ dự án Lakeview City quy mô hơn 30ha ở TP.HCM. Doanh nghiệp cũng ghi nhận hoàn nhập 1.271 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp vào khoản mục thu nhập khác.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
