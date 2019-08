Hành trình triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn

Địa bàn hoạt động của băng nhóm này là từ các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai tiêu thụ do Vũ Ngọc Vân và Bùi Văn Điệp cùng ngụ quận 9, TP. Hồ Chí Minh cầm đầu.

Kết quả, cơ quan điều tra thu giữ 48 bánh heroin, 17kg ma túy đá, 10.000 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng, 5 viên đạn cùng nhiều loại tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Đặc biệt nguy hiểm là khi bị trinh sát truy đuổi , trên đường tháo chạy, một đối tượng đã rút chốt quả lựu đạn M67 ném về phía trinh sát nhưng may mắn lựu đạn không nổ...



Tháng 1-2019, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây ma túy với quy mô lớn trên địa bàn.

Với kinh nghiệm từng triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn từ các tỉnh phía Bắc theo đường bộ vào bến xe Miền Đông và đặc biệt là phá hai "công xưởng" sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến này do Văn Kính Dương cầm đầu, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng đã chỉ đạo các trinh sát tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi sát sao để củng cố thêm chứng cứ, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Cuối tháng 4-2019, trinh sát xác định hai đối tượng cầm đầu là Võ Ngọc Vân, sinh năm 1976 tại xã Trạm Thản, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ (tạm trú tại số 360/23/4 Lã Xuân Oai, phường Long Trường, quận 9) và Bùi Văn Điệp, sinh năm 1980, (hiện thường trú tại 39/48/22/3C đường 102, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP Hồ Chí Minh).

Ngoài ra còn có các "tay chân" gồm: Võ Thành Bảo (Sói), sinh năm 1983, ngụ tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Dương Văn Lam, sinh năm 1986, ngụ tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Huỳnh Bảo Anh, sinh năm 1986, ngụ phường 8, quận 4; Bùi Tấn Phát, sinh năm 1996, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức; Nguyễn Phước Thiện, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và Bùi Văn An (cháu của Điệp ở quận 9).

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm này.

Ngày 20-6-2019, nhận được thông tin về 3 đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe ôtô từ tỉnh Quảng Bình vào quận 9, TP Hồ Chí Minh giao cho các đối tượng cầm đầu, một tổ công tác phối hợp được triển khai với nhiệm vụ chốt chặn tại tất cả các điểm được xác định từ trước.

Đến 3h ngày 21-6-2019 khi chiếc xe ôtô 5 chỗ hiệu Hyundai Tucson BKS: 73A-113.14 xuất hiện trên địa bàn nhưng không có đối tượng cầm đầu nên các trinh sát quyết định tiếp tục bám theo.

Sau một hồi chạy lòng vòng qua nhiều con đường, chiếc xe đột nhiên rẽ thẳng vào nhà Bùi Văn Điệp. Sau vài phút nói chuyện, Điệp giao cho hai đối tượng trong nhóm vận chuyển (lúc đó được trinh sát xác định là Võ Thành Bảo và Dương Văn Lam) một túi màu đen rồi bảo cả hai vào một khách sạn gần đó nghỉ ngơi, Điệp nhảy lên điều khiển xe ôtô chở theo Bùi Văn An chạy về hướng trung tâm thành phố.

Chuyên gia vô hiệu hoá quả lựu đạn M67 đã được rút chốt.

Xác định chắc chắn đối tượng đi liên hệ giao ma túy, tổ trinh sát quyết định chia nhỏ đội hình, một nhóm ở lại kiểm soát chặt chẽ khách sạn nơi Bảo và Lam đang trú ngụ, nhóm còn lại bám theo xe ôtô và đến gần 4h sáng thì phát hiện cả hai đi vào căn hộ B12A.04, chung cư MILLENNIUM ở số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 để gặp Huỳnh Bảo Anh.



Cũng tại thời điểm này, một tổ trinh sát khác đã bắt quả tang Võ Ngọc Vân và vợ đang vận chuyển 60gam ma túy đá đi giao cho đám bán lẻ. Khai thác nhanh từ Vân, ngay trong buổi chiều 21-6-2019, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Bùi Văn Điệp, nhưng vừa đến nơi thì phát hiện Nguyễn Phước Thiện điều khiển xe môtô BKS; 52X2-5903 chở theo chiếc ba lô màu đen đến một khách sạn ở đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, sau đó Thiện quay về nhà Điệp tiếp tục chở tiếp một ba lô khác, nhưng chưa kịp nổ máy xe thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Phát (đối tượng ném lựu đạn về phía trinh sát).

Thấy Thiện bị bắt, Điệp định phóng qua cửa sổ, nhưng đã bị các trinh sát tóm gọn. Để đối tượng không kịp thông tin cho nhau tẩu tán tang vật, một nhóm trinh sát được cử ở lại khám xét nhà Điệp, nhóm còn lại đưa Thiện đến khách sạn và thu giữ chiếc ba lô mà hắn vừa cất giấu.

Với tang chứng, vật chứng không thể chối cãi, ngay trong đêm, một tổ trinh sát đã ập vào khách sạn bắt giữ Võ Thành Bảo và Dương Văn Lam.



Song song với việc phát hiện, bắt giữ Thiện và Điệp, Bảo, Lam, một tổ công tác khác phát hiện Võ Thành Bảo điều khiển xe môtô BKS: 59X3-439.85 chở theo Bùi Tấn Phát cùng 1 ba lô màu đen (sau đó xác định là ma túy đá và thuốc lắc) chạy ra đường Lã Xuân Oai hướng về Khu Công nghệ cao nên lập tức truy đuổi. Đến đoạn đường D4 thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 thì Phát móc trong túi ra một vật gì đó, đưa lên miệng cắn, giật mạnh một cái rồi ném về phía trinh sát.

Từ trái qua các đối tượng: Vân, Điệp, Lam, Bảo, Thiện, Bảo Anh.

Các trinh sát xác định nhanh chắc chắn là lựu đạn nên buộc phải dừng cuộc truy đuổi để bảo đảm an toàn tính mạng rồi tính toán phương án truy bắt sau.

Nhằm bảo đảm an toàn cho bà con nhân dân, những người đi đường và làm cơ sở để xác định mức độ phạm tội của Phát, khu vực này lập tức được phong tỏa.



Ngay trong đêm, Công an quận Bình Thạnh đã mời đơn vị nghiệp vụ chuyên về tháo gỡ chất nổ đến hiện trường.

Sau khi vô hiệu hóa trái nổ, các chuyên gia xác định đây là quả lựu đạn M67 có thể gây nổ mạnh và có tính sát thương rất cao, nhưng do lỗi kỹ thuật của quả lựu đạn rơi vào đất mềm nên không gây nổ.

Trở lại với công việc, các trinh sát trong Ban chuyên án phối hợp với Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai đội hình kiểm soát toàn bộ những cung đường mà đối tượng có thể trốn khỏi địa bàn.

Ngày 26-6-2019, sau khi bắt giữ được Bùi Tấn Phát đang ẩn náu trong một khách sạn ở KP Bình Đường, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khám xét nơi ở của Phát tại số 20 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Bình An, thị xã Dĩ An, các trinh sát thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Tại cơ quan Công an, Vũ Ngọc Vân và Bùi Văn Điệp cùng khai nhận do quen biết khi ở tù nên sau khi được thả tự do, cả hai không về địa phương tìm việc làm mà bắt xe vào TP Hồ Chí Minh tìm cách hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Giữa năm 2018, sau khi "bắt" được mối lớn là Huỳnh Bảo Anh cùng một số đối tượng bán lẻ ở các quận 9, 2, Thủ Đức, Bình Thạnh và thị xã Dĩ An, Thuận An, tỉnh Bình Dương, Vân cùng Điệp lùng sục khắp nơi để thâu nạp thêm một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự về làm tay sai dưới trướng.

Nhờ sự môi giới của một người bạn giang hồ nên chỉ ít ngày, cả hai đã có trong tay các đối tượng Bùi Tấn Phát, Nguyễn Phước Thiện, Bùi Văn An và một số đối tượng khác.

Có được mạng lưới tiêu thụ, Điệp - Vân bắt xe đò ra một số tỉnh biên giới phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc và Lào tìm nguồn cung, nhưng khu vực này đang bị lực lượng phòng chống ma túy truy quét mạnh nên chúng bàn nhau tìm vào vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có địa hình rừng núi hiểm trở và nhanh chóng kết nối được với một đối tượng người Việt là trùm đường dây ma túy ở bên kia biên giới Việt - Lào.

Tại buổi gặp mặt, một tay trùm ma túy cũng giới thiệu cho Điệp - Vân hai đối tượng chuyên thực hiện các vụ vận chuyển ma túy các loại trên mọi nẻo đường là Võ Thành Bảo và Dương Văn Lam.

Sau khi thống nhất được phương thức, thủ đoạn mua bán, Điệp - Vân trở về TP Hồ Chí Minh chờ chuyến hàng đầu tiên.

Sau một số chuyến trót lọt, Điệp - Vân bàn với Bảo và Lam tìm thị trường "rải" thuốc lắc cho các tụ điểm ăn chơi ở các tỉnh miền Trung và chúng nhanh chóng được dân bán lẻ đón nhận vì giá rẻ.

Có được thị trường, cứ mỗi lần Vân - Điệp đặt mua ma túy đá, heroin đưa vào TP Hồ Chí Minh thì Bảo và Lam cũng tranh thủ gặp mặt các đối tượng bán lẻ lấy số lượng rồi gọi điện cho Điệp - Vân đặt hàng.

Mỗi chuyến như vậy, Điệp - Vân mua hàng chục cân ma túy đá cùng hàng chục bánh heroin, đổi lại Bảo - Lam cũng "cất" từ 5.000-10.000 viên thuốc lắc mang về các tỉnh miền Trung tiêu thụ.

Khi ma túy được Lam - Bảo chuyển vào, Điệp sẽ chỉ đạo cho Thiện, Phát, An phân nhỏ, nhét vào các ba lô rồi đem cất giấu ở một số phòng khách sạn mà hắn thuê từ trước.

Lúc nào có người đặt mua thì Điệp, Vân sẽ chỉ huy cho đám đàn em mang đi giao hoặc có những lúc thiếu người thì cả hai cùng đi giao.