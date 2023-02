Hành trình sinh con của cặp vợ chồng chuyển giới người Ấn Độ: Khó khăn chồng chất từ gia đình đến điều kiện tài chính

Zahad, 23 tuổi, được sinh ra với giới tính sinh học là nữ, nhưng anh đã sớm xác định được bản dạng giới của mình là nam. Ngược lại, người bạn đời Ziya Pavel của anh xác định mình là phụ nữ dù sinh ra với cơ thể nam giới.



Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào 3 năm trước, và cũng bắt đầu yêu nhau kể từ đó. Sau hai năm hẹn hò, cả hai đã quyết định chung sống với nhau và cùng tạo nên một gia đình nhỏ. Nhưng với một đôi vợ chồng chuyển giới, việc nhận con nuôi trở nên vô cùng khó khăn, chính vì thế mà cả hai quyết định tự sinh con.

Vào thời điểm đó, hai người đều đang trong quá trình thực hiện các cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Ngực của Zahad đã được cắt bỏ, cơ thể cũng được tiêm hormone để giúp giọng nói trầm ấm hơn, cơ bắp phát triển hơn, đồng thời kích thích mọc ria mép.

Cuộc phẫu thuật tiếp theo đáng lẽ sẽ được tiến hành để loại bỏ cơ quan sinh sản nữ trong cơ thể Zahad, nhưng mong muốn có con đã khiến anh phải tạm dừng quá trình điều trị để chuyển sang chuẩn bị cho việc mang thai.

Cặp đôi quyết định mang thai khi quá trình chuyển giới đã diễn ra được một nửa

Vì Zahad vẫn còn buồng trứng và tử cung, nên quá trình mang thai cũng không quá khó khăn. Sau khi được mẹ đồng ý, cả hai liền chuẩn bị mang thai, đồng thời ngừng sử dụng hormone để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của em bé.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, tất cả đều tin rằng cả hai sẽ trở thành cặp vợ chồng chuyển giới đầu tiên sinh em bé ở Ấn Độ.

Trong cuộc phỏng vấn với the This Week in Asia, Zahad chia sẻ: “Tôi cảm thấy cơ thể mình có những biến đổi kỳ lạ, bụng ngày càng trở nên to hơn. Nhưng chúng tôi biết rằng mình muốn có con, đó là cơ hội cho tôi có thể làm mẹ trước khi sinh, và trở thành cha của đứa bé sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất”.

Ngày dự sinh của Zahad được xác định rơi vào đầu tháng 3. Sau khi sinh ra, em bé sẽ được nuôi dưỡng nhờ vào ngân hàng sữa của bệnh viện, Zahad và Ziya sẽ tiếp tục cuộc hành trình chuyển giới của mình.

Ngày hạ sinh dự kiến sẽ rơi vào tháng 3

Thực tế, để có được ngày hôm nay, cả hai đã trải qua rất nhiều thử thách, đặc biệt là sự phản đối đến từ phía gia đình hai bên.

Zahad vốn xuất thân từ một gia đình Cơ Đốc giáo, sinh sống tại một làng chài thuộc thành phố Thiruvananthapuram và được đào tạo để trở thành kế toán. Sau khi công khai bản dạng giới của mình, gia đình đã phản đối gay gắt tới nỗi Zahad phải rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, khi nghe Zahad nói về chuyện mang thai, gia đình đã dần chấp nhận và ủng hộ lựa chọn của anh, đồng thời giúp đỡ anh trong quá trình chăm sóc thai nhi. Hiện nay Zahad đang làm việc tại một siêu thị.

Thế nhưng, gia đình của Ziya lại không chấp nhận dễ dàng như vậy. Xuất thân từ một gia đình Hồi giáo, cha mẹ chưa bao giờ cho phép cô học khiêu vũ cổ điển, thậm chí, họ còn cắt phăng mái tóc dài của Ziya để cô không thể nhảy nữa.

Không thể chịu đựng được, Ziya rời khỏi nhà để tham dự một lễ hội của thanh niên và từ đó không bao giờ quay trở về nữa. Những ngày tháng sau đó, Ziya theo học khiêu vũ tại một cộng đồng người chuyển giới và trở thành vũ công chuyên nghiệp. Hiện tại cô đang dạy nhảy cho học sinh tại quận Kozhikode.

Những hình ảnh của cặp đôi thu hút rất nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Hai vợ chồng nhận thức rõ những khó khăn phải đối mặt. Các lớp học khiêu vũ của Ziya không được trả lương cao, công việc tại siêu thị của Zahad cũng vậy. Để đứa trẻ có thể lớn lên đầy đủ, cả hai cần phải tìm thêm các công việc khác.

Bất chấp những thách thức, đôi vợ chồng vẫn kiên quyết và tự hào với lựa chọn của mình. Những hình ảnh “khoe bụng bầu" trên trang cá nhân của hai người cũng nhận được sự ủng hộ và yêu thích từ khắp nơi trên thế giới.