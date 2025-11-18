Hành trình nuôi con mát tay của mẹ bỉm Mai Ngọc: Bé Panda cực kỳ "trộm vía", gần 7 tháng đã nặng ngót nghét chục ký!

MC Mai Ngọc mới bước vào hành trình làm mẹ chưa lâu nhưng bé Panda - quý tử nhà cô, đã trở thành "hiện tượng" nhí được nhiều báo chí và cư dân mạng quan tâm bởi sự phát triển vượt trội cả về chiều cao, cân nặng lẫn các cột mốc vận động của bé.

Từ khi cô công bố tin vui và những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con, mọi người không chỉ bị "đốn tim" bởi vẻ bụ bẫm, đáng yêu của Panda mà còn bất ngờ trước những con số tăng trưởng mà bác sĩ, chuyên gia nhi khoa và cả mẹ Mai Ngọc đều phải bất ngờ.

Bé Panda 3 tháng đã nặng gần 7kg, gần 7 tháng đã nặng 9,7kg: Đến bác sĩ còn bất ngờ

Mai Ngọc từng chia sẻ, ở cột mốc 3 tháng tuổi, bé Panda đã nặng gần 7kg và dài khoảng 64cm, với tốc độ tăng chiều dài một tháng tới 6cm, gấp đôi so với tiêu chuẩn tham khảo khiến bác sĩ phải đo lại để xác nhận.

Đến khoảng 4 tháng, khi mẹ đưa đi khám và tiêm phòng, Panda đã đạt khoảng 8kg, cao 67,5cm, còn ở mốc 6 tháng bé Panda đã đạt cân nặng gần 9,7kg và chiều dài chạm 71,5cm, những con số khiến nhiều người ngạc nhiên vì độ "cứng cáp" và phát triển thể chất nhanh của bé.

Đi kèm với chiều cao, cân nặng là chế độ chăm sóc khoa học mà Mai Ngọc nghiêm túc thực hiện. Mẹ bỉm Mai Ngọc duy trì lịch sinh hoạt rõ ràng cho bé Panda: cho bé đi dạo 2 lần/ngày, tắm nắng/hít khí trời thận trọng vào những thời điểm phù hợp, cho bé đi bơi 3 buổi/tuần, đồng thời kết hợp cho bé tiếp xúc sớm với sách tranh, kích thích thị giác và vận động nhẹ nhàng để phát triển kỹ năng.

MC Mai Ngọc cũng chủ động đưa Panda đến khám ở các cơ sở y tế chất lượng để theo dõi sát sao sức khỏe và tăng trưởng. Sự kiên trì với thói quen chăm con khoa học chính là "bí quyết" giúp bé Panda có vóc dáng và sức khỏe nổi bật.

Trong lần khám gần đây bé Panda được tiêm mũi "6 trong 1", đội ngũ y bác sĩ đồng thời kiểm tra các chỉ số cơ thể như cân nặng, chiều cao trước khi tiêm. Mẹ Mai Ngọc chia sẻ, sau khi tiêm xong bé Panda chỉ "ọ ẹ" vài tiếng rồi thôi.

MC Mai Ngọc chia sẻ về hành trình đi tiêm phòng của bé Panda.

Ăn ngủ đúng giờ, đi đâu cũng cười tươi như hoa

Bên cạnh đó những tiến bộ về vận động và giao tiếp của bé Panda cũng được mẹ Mai Ngọc ghi nhận và chia sẻ: Panda bắt đầu biết "bi bô" vài âm tiết, lẫy sớm hơn, và hợp tác trong sinh hoạt hàng ngày như ăn, ngủ theo lịch.

Những khoảnh khắc đó được Mai Ngọc kể với giọng hạnh phúc, rằng làm mẹ là quá trình học hỏi liên tục, đồng thời cô không giấu niềm tự hào khi thấy con lớn lên khỏe mạnh và lanh lợi.

"Chắc lúc có bầu hay cười nên giờ có em bé siêu tươi tắn. Gặp ai cũng cười, ríu rít từ ông bảo vệ đến bác lao công, các chị, các cô, các bác, các chú... ai mà xinh gái đẹp trai thì em tít mắt luôn. Bé xíu có mấy tháng tuổi, bố mẹ nào đã dậy được gì, mà khoản thân thiện, đáng yêu là mẹ quá ưng. Gần 7 tháng rùi, vẫn luôn là em bé siêu hợp tác với mẹ, bên em chưa có 1 giây mệt mỏi vì nhìn em cười là mọi thứ tan biến hết" - Mai Ngọc chia sẻ.

Dẫu vậy, các chuyên gia luôn nhắc nhở rằng mỗi bé có một biểu đồ tăng trưởng riêng và tốc độ tăng trưởng "vượt chuẩn" không phải lúc nào cũng là mục tiêu bắt buộc, điều then chốt là bé khỏe mạnh, phát triển cân bằng giữa thể chất, vận động và tinh thần, đồng thời được theo dõi bởi bác sĩ nhi khoa.

Trong các chia sẻ của mình, Mai Ngọc cũng thể hiện tinh thần thận trọng: Cô thường xuyên đưa con đi kiểm tra và lắng nghe ý kiến chuyên môn, điều chỉnh dinh dưỡng và lịch sinh hoạt sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Panda.

Hành trình nuôi con của Mai Ngọc, cùng những khoảnh khắc Panda lớn lên từng ngày, tiếp tục thu hút sự chú ý vì vừa ấm áp vừa mang màu sắc "tham khảo" cho những phụ huynh trẻ.