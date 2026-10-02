Hành trình người Việt Nam chế tạo chiếc máy vi tính thứ ba trên thế giới, là chiếc đầu tiên tại châu Á

VT80 là chiếc máy tính thứ ba của thế giới, và là chiếc máy tính đầu tiên của Việt Nam cũng như châu Á. Khác với các hệ thống máy tính khổng lồ (Mainframe) chiếm trọn căn phòng thời bấy giờ, VT80 là chiếc máy vi tính (Microcomputer) để bàn nhỏ gọn - tiền thân của dòng máy tính cá nhân (PC - Personal Computer) ngày nay.
Từ những chiếc máy tính khổng lồ
Núi Cung nằm trong ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Cơ sở này được xây dựng từ năm 1967, gồm bốn dãy nhà gạch một tầng lợp mái ngói, xếp thành hình chữ E với 28 gian. Trong khu vực còn có một căn hầm máy tính rộng khoảng 200m².
Theo TS Nguyễn Chí Công
Từ năm 1974, căn hầm tại Núi Cung được dành cho ODRA-1304 - hệ thống máy tính do Ba Lan sản xuất. Máy chiếm gần như toàn bộ không gian căn hầm và được đưa vào sử dụng để xử lý các nhiệm vụ tính toán của Nhà nước. ODRA-1304 từng tham gia tổng hợp dữ liệu phục vụ cuộc Tổng điều tra dân số trên phạm vi miền Bắc và tiếp tục hoạt động cho đến năm 1989.
Phòng Toán học tính toán, đơn vị trực thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, là nơi quản lý, khai thác hệ thống này và GS Phan Đình Diệu
Cuối năm 1976, Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Toán học tính toán và Ban Điều khiển học. GS Phan Đình Diệu
Tháng 11/1976
Hai tháng lắp ráp chiếc FT8080
Nhóm nghiên cứu gồm những cán bộ trẻ như: Nguyễn Gia Hiểu, Nguyễn Chí Công, Huỳnh Thúc Cước, Nguyễn Trung Đồng, Đặng Văn Đức, Phí Mạnh Lợi, Nghiêm Mỹ, Phạm Quang Oai, Nguyễn Văn Tam, Phan Minh Tân, Đỗ Đình Phú, Trần Bá Thái, Lê Võ Bạch Thông, Nguyễn Chí Thức, Bùi Xuân Vinh và một số cán bộ khác.
Mục tiêu của nhóm là chế tạo một máy tính sử dụng bộ vi xử lý Intel 8080A. Ban đầu, máy được gọi là FT8080, sau này mang tên VT80. Điều kiện chế tạo khi ấy rất khác với hiện nay, khi Việt Nam chưa có công nghệ chế tạo mạch in phù hợp. Nhóm không thể hàn trực tiếp lên các vi mạch nên phải sử dụng phương pháp quấn dây để kết nối các linh kiện. Hệ thống khi ấy gồm các bảng CPU, RAM, ROM, I/O, nguồn điện và bảng điều khiển.
Bộ nhớ của máy chỉ ở mức vài KB. Máy chưa có bàn phím và màn hình. Dữ liệu được nhập từng bit thông qua các công tắc, còn kết quả được theo dõi bằng các đèn LED. Việc xây dựng chương trình cũng phải thực hiện bằng phương thức thủ công.
TS Nguyễn Chí Công
VT80 khi ấy chưa phải một máy tính hoàn chỉnh theo nghĩa của những hệ thống được sử dụng rộng rãi sau này. Nó là một hệ thống thử nghiệm, giống như một "cỗ máy cái"
Trong thời gian sang Pháp thực tập sau đó, TS Nguyễn Chí Công
Từ chiếc máy được kết nối bằng dây quấn tại Núi Cung, nhóm cán bộ trẻ của Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển tiếp tục phát triển các thế hệ máy tính mới. Năm 1979, VT81 được chế tạo, với bàn phím và màn hình. Những năm sau đó lần lượt xuất hiện VT82, VT83, VT84, VT85 và VT86.
Quá trình ấy cũng đánh dấu sự chuyển dịch từ việc nghiên cứu, chế tạo máy tính trong phòng thí nghiệm sang tìm cách đưa máy tính vào hoạt động quản lý, sản xuất. Đây là nội dung của chặng đường tiếp theo, khi những cán bộ trẻ của Viện tiếp tục sang Pháp học tập, đưa thiết bị và tài liệu về nước, đồng thời phát triển các thế hệ VT8X và các phần mềm ứng dụng.
(Còn tiếp)