Hành trình lột "mặt nạ" của đại gia Tuấn "thần đèn": Vỏ bọc doanh nhân, lõi là tội phạm

Trong giai đoạn cao trào của đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác lập chuyên án và nhanh chóng điều tra, bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") một "ông trùm" giấu mặt, từng khoác trên mình tấm áo doanh nhân, nhưng thực chất là kẻ đứng sau một mạng lưới tội phạm đa ngành, phức tạp.

Vỏ bọc doanh nhân, lõi là tội phạm

Chiến dịch truy quét của Công an đã làm sáng tỏ những góc khuất đen tối, phơi bày sự thật đằng sau vỏ bọc doanh nghiệp do Tuấn "thần đèn" cầm đầu là một đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, khép kín.

Nguyễn Anh Tuấn, với biệt danh Tuấn "thần đèn", từng được biết đến như một doanh nhân thành công trong giới kinh doanh tại Thanh Hóa. Là cổ đông sáng lập của Công ty ALMA - một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, Tuấn xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, những bộ cánh chỉn chu và những lời hứa hẹn về sự phát triển trong những cuộc làm việc cùng đối tác hay gặp gỡ ngoài xã hội.

Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng giả tạo ấy là một mạng lưới tội phạm được tổ chức chặt chẽ, len lỏi vào mọi ngóc ngách của xã hội, từ những mỏ đất cằn cỗi đến những quán bar sôi động về đêm.

Toàn bộ đường dây tội phạm do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) cầm đầu đã được triệt xóa. Ảnh: CA Thanh Hóa

Như một đạo diễn tài ba trong bóng tối, Tuấn đã dệt nên một mạng lưới tội phạm đa ngành, với những hành vi vi phạm pháp luật được che giấu tinh vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hoạt động của Tuấn và đồng bọn trong khai thác khoáng sản trái phép.

Công ty ALMA, dưới sự chỉ đạo của Tuấn đã ngang nhiên khai thác vượt công suất và phạm vi được cấp phép tại nhiều mỏ đất, đặc biệt tại xã Tượng Lĩnh (trước đây là xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống). Những chiếc xe tải chở đất nối đuôi nhau rời mỏ trong đêm, rút ruột tài nguyên quốc gia, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng và tàn phá môi trường sống của người dân địa phương…

Sau một thời gian lập án điều tra, Lê Kim Thu đã bị bắt giữ. Ảnh: CA Thanh Hóa

Đi cùng với khai thác trái phép là hành vi trốn thuế và vi phạm kế toán. Hệ thống sổ sách kế toán được sử dụng biến hóa đổi trắng thay đen để che giấu doanh thu thực tế, giúp công ty né tránh nghĩa vụ thuế với số tiền rất lớn.

Để thực hiện các hành vi phạm tội, Tuấn "thần đèn" sử dụng nhiều đối tượng để thay mình điều hành, xử lý trên rất nhiều lĩnh vực. Nhóm của Tuấn không ngần ngại đe dọa, uy hiếp để chiếm đoạt tài sản của đối tác kinh doanh và đối thủ cạnh tranh, tạo nên bầu không khí sợ hãi trong giới doanh nghiệp địa phương.

Nhổ tận gốc "đế chế" tội phạm

Sau khi Tuấn "thần đèn" bị bắt, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra quy mô lớn nhằm nhổ tận gốc nhóm tội phạm đội lốt doanh nhân này.

Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, một đối tượng đàn em dưới trướng Tuấn "thần đèn" là Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sỹ") đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Đây là đối tượng điều hành quán bar Zone 8, một tụ điểm ăn chơi sôi động tại phường Hạc Thành (trước đây là phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) nhưng thực chất là nơi kinh doanh khí cười trái phép.

Dù không đứng tên hợp đồng, nhưng Thu "vệ sỹ" là người góp vốn và nắm quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động, biến quán bar này thành mắt xích trong hệ thống tội phạm do Tuấn "thần đèn" điều hành.

Quán bar Zone 8, một tụ điểm ăn chơi do Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sỹ"), đàn em thân tín của Tuấn "thần đèn" điều hành. Ảnh: CA Thanh Hóa

Tiếp đến, Lê Chung Tài (tức Tài "bu"), con nuôi của Tuấn "thần đèn" cũng phải tra tay vào còng số 8. Tài "bu" bị phát hiện dính líu đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tài đã nhận 350 triệu đồng từ gia đình một đối tượng ma túy với lời hứa "chạy án", nhưng không thực hiện và chỉ trả lại một phần tiền.

Hành vi này thể hiện sự trắng trợn, lộng hành của các đối tượng, sẵn sàng lợi dụng nỗi đau của người khác để trục lợi. Hiện Lê Chung Tài đã bị khởi tố và tạm giam về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 3, Điều 174 BLHS.

Hàng loạt cuộc khám xét được tiến hành đồng loạt, từ những ánh đèn neon lập lòe của quán bar Zone 8, qua các nhà in hóa đơn giả, đến trụ sở chính của Công ty ALMA. Mỗi địa điểm là một mảnh ghép, hé lộ quy mô và mức độ nghiêm trọng của nhóm tội phạm do Tuấn "thần đèn" xây dựng.

Hàng ngàn trang tài liệu, từ hợp đồng giả mạo đến dữ liệu giao dịch bất hợp pháp được thu giữ, trở thành bằng chứng đấu tranh, triệt xóa, nhổ tận gốc nhóm tội phạm nguy hiểm này. Tính đến giữa tháng 7/2025, trên 20 đối tượng trong đường dây của Tuấn "thần đèn" bị khởi tố, tạm giam hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đánh dấu sự sụp đổ của tổ chức tội phạm tưởng chừng bất khả xâm phạm này.

Lê Chung Tài (tức Tài "bu"), con nuôi Tuấn "thần đèn"bị bắt giữ. Ảnh: CA Thanh Hóa

Chuyên án không chỉ là sự quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, mà còn là nỗ lực để làm trong sạch môi trường kinh doanh và bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia. Mỗi mỏ đất bị rút ruột, mỗi đồng thuế bị thất thoát và mỗi hành vi cưỡng đoạt tài sản đều gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư lành mạnh của tỉnh Thanh Hóa - một địa phương đang nỗ lực vươn mình để trở thành một cực tăng trưởng mới.

Mỗi đêm không ngủ của các chiến sĩ Công an là để đổi lấy sự bình yên cho Nhân dân, góp phần xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, an toàn cho doanh nghiệp, xã hội và vì một tương lai phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng Công an sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt, không để bất kỳ các đối tượng tội phạm nào cản bước hành trình phát triển của quê hương.