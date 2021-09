Hành trình làm MC cực ngầu của Khánh Vy: 18 tuổi dẫn thời sự, 22 tuổi có thông tin cầm trịch ở Đường lên đỉnh Olympia

Mới đây nhất, Fanpage Đường lên đỉnh Olympia vừa đưa ra một thông tin khiến người xem hết sức quan tâm, đó là việc Khánh Vy có thể trở thành người dẫn chương trình mới của Olympia 22.

Dù thông tin này vẫn chưa được xác nhận 100% song theo một nguồn tin thân cận, số do Khánh Vy làm MC sẽ được lên sóng vào chủ Nhật tuần này. Trước đó, vai trò MC nữ của chương trình "huyền thoại" với học sinh phổ thông khắp cả nước này lần lượt do Tùng Chi và Diệp Chi đảm nhận.

Khánh Vy (sinh năm 1999) vốn đã không còn là cái tên xa lạ với Gen Z nói riêng và netizen Việt nói chung. Thông tin này gần như sẽ xác lập một cột mốc mới đáng nhớ của "hot girl bắn 7 thứ tiếng" thông minh và tài năng, sau hàng loạt các thành tích mà Khánh Vy đã từng đạt được.

Cùng nhìn lại CV hoành tráng ở mảng MC của Khánh Vy, để xem cô nàng này có gì đặc biệt mà "thăng tiến" quá dữ!

Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Bắt đầu nổi tiếng từ năm 17 tuổi nhờ đoạn video "bắn 7 thứ tiếng", chính Khánh Vy cũng không ngờ đó chính là cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình khi chỉ sau một đêm, Khánh Vy nổi đình đám trên MXH. Cũng nhờ video này mà Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội, cộng tác với các đài truyền hình ở vị trí dẫn chương trình.

Khánh Vy thời "bắn 7 thứ tiếng"

Vào năm 2017, Khánh Vy chính thức trở thành đại diện Việt Nam, sang Nhật Bản phỏng vấn dàn cast ngôi sao của Marvel ở bộ phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2. Đây cũng là "job" mở đường cho Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân ở lĩnh vực MC truyền hình.

Khánh Vy sang Nhật phỏng vấn dàn cast

Chụp ảnh cùng Chris Pratt

Cũng trong năm 2017, Khánh Vy đã được chọn làm người dẫn chương trình ở bản tin thời sự của VTC1 mang tên Thế Giới Nghiêng và trở thành MC thời sự nhỏ tuổi nhất thời điểm bấy giờ.

Khánh Vy nói về lúc làm MC ở VTC1

Tiếp đó, Khánh Vy có cơ hội cộng tác với VTV - đài truyền hình Việt Nam ở các chương trình tiếng Anh như: 8 IELTS, Follow us, IELTS Face-Off, Crack Crack em Up, English in a minute... Khánh Vy cộng tác tới tận thời điểm này.

Gần đây nhất, cô bạn còn gây sốt cộng đồng mạng khi khoe ảnh tự lái xe hơi, xách túi hiệu 70 triệu đi làm việc ở VTV khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thành công của Khánh Vy.

Khánh Vy tự lái xế hộp đến VTV làm việc

Một ngày ở đài của Khánh Vy

Hiện tại netizen đang có phản hồi khá tích cực trước thông tin có thể Khánh Vy sẽ trở thành MC của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Nguồn: Tổng hợp