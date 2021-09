NÓNG: Khánh Vy trở thành MC chính thức của Đường Lên Đỉnh Olympia?

Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 vừa bỏ ngỏ trận chung kết năm tới tận tháng 11. Như vậy đồng nghĩa bắt đầu từ tuần này, Olympia năm thứ 22 sẽ lên sóng. Chưa biết mùa thi mới sẽ có những thay đổi gì về luật chơi nhưng Fanpage chương trình vừa úp mở thông tin siêu hot về vị trí MC. Bài đăng này hé lộ thông tin Khánh Vy sẽ đồng hành cùng Olympia và MC Ngọc Huy trong Olympia 22 dù chưa tiết lộ cụ thể đó là vị trí gì.

Tuy nhiên, theo nguồn tin mật chúng tôi có được, cuối tuần này, có thể chương trình sẽ lên sóng số đầu tiên của mùa thứ 22 và MC chính thức là Khánh Vy và Ngọc Huy. MC Khánh Vy hiện đang ghi hình cho các số phát sóng của Olympia năm thứ 22.

Trước đó, MC Diệp Chi và Ngọc Huy đã đồng hành với nhau từ mùa Olympia năm thứ 17 kể từ khi nhà báo Tùng Chi rời vị trí dẫn chương trình.

Về Khánh Vy, cô nàng từng nổi tiếng khắp cõi mạng với khả năng nói 7 thứ tiếng. Sau đó, nhờ thực lực của mình, cô được cộng tác với VTV7 trong nhiều chương trình liên quan tới Tiếng Anh như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, 8 IELTS,.. Cô gây thiện cảm với khán giả với lối dẫn vừa thông minh, vừa nhẹ nhàng, duyên dáng lại tự nhiên sân khấu.