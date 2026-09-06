Hành trình chạm tay đến Top 6 Miss World của Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng vượt qua vòng bảng để góp mặt trong nhóm 5 thí sinh nổi bật của khu vực châu Á và châu Đại Dương ở phần thi “Head to Head Challenge”. Cô trình bày quan điểm về gìn giữ bản sắc trong quá trình hội nhập, đồng thời đưa ra những dẫn chứng từ trải nghiệm của thí sinh quốc tế tại Việt Nam.