Từ dấu vết giao dịch trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lần ra một đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh. Hai xưởng cơ khí ngụy trang tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai được xác định là “xưởng lõi” sản xuất linh kiện súng hơi nén PCP, cung ứng cho hàng nghìn đơn hàng.

Lần theo dấu vết trên không gian mạng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn, có tổ chức chặt chẽ và phương thức hoạt động tinh vi. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ hai cơ sở cơ khí được ngụy trang dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, nơi vận hành hệ thống máy CNC hiện đại để gia công hàng loạt linh kiện súng hơi nén PCP, cung cấp cho nhiều đầu mối tiêu thụ trong và ngoài nước.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản trên các nền tảng Telegram và Viber có dấu hiệu trao đổi, mua bán linh kiện liên quan đến vũ khí. Các đối tượng sử dụng tài khoản không chính chủ, tham gia các nhóm kín, hoạt động theo mô hình khép kín từ khâu đặt hàng, sản xuất đến tiêu thụ nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tang vật công an thu giữ.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an ninh, trật tự xã hội, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình mở rộng điều tra cho thấy đây không phải hoạt động đơn lẻ mà là một mạng lưới có sự liên kết giữa nhiều tỉnh, thành phố.

Từ tháng 5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng tại Lào Cai và Ninh Bình liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ linh kiện và thiết bị lắp ráp súng. Từ các mắt xích này, lực lượng điều tra tiếp tục lần theo nguồn cung, qua đó xác định hai xưởng cơ khí tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ đường dây sản xuất.

Các đối tượng: Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc đấu tranh triệt để các đường dây sản xuất, mua bán vũ khí trái phép, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai đồng loạt triển khai các mũi công tác, tổ chức khám xét khẩn cấp các cơ sở liên quan.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã triệu tập các đối tượng gồm Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân trong đường dây.

Quy trình khép kín từ thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến tiêu thụ

Kết quả khám xét cho thấy hai cơ sở cơ khí nói trên được tổ chức dưới vỏ bọc sản xuất thông thường, không biển hiệu, không công khai hoạt động và hạn chế tối đa dấu hiệu nhận diện từ bên ngoài. Bên trong, các đối tượng lắp đặt hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC cùng nhiều thiết bị gia công kim loại.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, hoạt động sản xuất được tổ chức khép kín, có lắp đặt camera giám sát, kiểm soát chặt chẽ người ra vào và vận hành theo quy trình nội bộ. Các đối tượng núp bóng hoạt động cơ khí thông thường nhằm che giấu toàn bộ dây chuyền sản xuất linh kiện vũ khí trong thời gian dài.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, khoảng 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng, cùng 4 máy phay CNC, 1 máy tiện CNC, 2 máy tính để bàn và nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng Vũ Mạnh Quyết (TP Đồng Nai) đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Mạnh Quyết được xác định là đối tượng giữ vai trò tổ chức sản xuất tại một trong hai cơ sở. Từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy móc CNC hiện đại và trực tiếp vận hành dây chuyền gia công các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP. Các sản phẩm được tiêu thụ cho nhiều đối tượng trong nước và nước ngoài với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Trần Hữu Tráng là người trực tiếp thiết kế các bản vẽ kỹ thuật phục vụ sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2 và C3.

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Trần Hữu Tráng là người trực tiếp thiết kế bản vẽ và chế tạo các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3. Các sản phẩm do Tráng tạo ra sau đó được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp – đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó. Đây là mắt xích quan trọng, giúp Ban chuyên án làm rõ toàn bộ quy trình khép kín từ khâu thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến tiêu thụ vũ khí quân dụng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là chuyên án có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Việc triệt phá các cơ sở sản xuất linh kiện đã giúp bóc gỡ tận gốc đường dây, kịp thời ngăn chặn nguồn cung vũ khí quân dụng trái phép ra ngoài xã hội.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 9 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây.

