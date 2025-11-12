Hạnh phúc viên mãn: Hotmom Ly Kute khoe tin vui mang thai bé thứ 3

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi hotmom đình đám Ly Kute (Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1990) chia sẻ tin vui mang thai lần thứ ba. Trên trang cá nhân, cô đăng dòng tâm sự đầy cảm xúc, hé lộ niềm hạnh phúc giản dị nhưng ấm áp trong hành trình làm mẹ.

"Khi tưởng rằng lòng mình đã đủ đầy, cuộc sống lại khẽ thì thầm:'Chưa đâu… Vẫn còn một điều kỳ diệu nữa đang đến. Bố mẹ thật bất ngờ và xúc động, cứ ngỡ hành trình nuôi dạy 2 bạn nhỏ sẽ là trọn vẹn, vậy mà ông trời vẫn khẽ cười, gửi thêm một món quà không hẹn trước…

Con cái là lộc trời cho, là phước lành mà chẳng ai có thể đoán trước. Cả nhà mình lại sắp có thêm tiếng cười, thêm một đôi tay nhỏ bé nắm lấy yêu thương. Chắc hai anh sẽ thương yêu em bé lắm, như cách bố mẹ vẫn yêu thương các con từng ngày. Cảm ơn em bé yêu vì đã chọn đến bên gia đình mình, trong khoảnh khắc tưởng chừng bình yên nhất của mẹ".

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng nghìn lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống êm đềm, hạnh phúc mà Ly Kute đang xây dựng sau hành trình đầy nghị lực làm mẹ đơn thân trong quá khứ.

Ly Kute từng là hotgirl đời đầu Hà Nội, nổi tiếng nhờ gương mặt khả ái và phong cách trẻ trung. Cô rẽ hướng khỏi showbiz, tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Con trai đầu lòng của hotmom Ly Kute là bé Khoai Tây, chào đời năm 2016. Từ khi còn rất nhỏ, cậu bé đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, được khen ngoan ngoãn và chững chạc. Ly Kute từng tự mình chăm sóc con trai trong nhiều năm đầu đời, khiến nhiều người nể phục nghị lực và sự mạnh mẽ của cô.

Sau đó, Ly Kute kết hôn và chào đón con trai thứ hai. Dù cô khá kín tiếng về đời sống riêng, thỉnh thoảng người hâm mộ vẫn thấy hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc, đặc biệt là khoảnh khắc các con được bố mẹ chăm sóc chu đáo, chỉn chu và đầy yêu thương.

Không còn xuất hiện dày đặc trước truyền thông như thời hotgirl, Ly Kute hiện tập trung vào kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống bình yên, sang trọng nhưng giản dị, chú trọng giáo dục và tạo dựng môi trường đầy yêu thương cho các con.

Giờ đây, khi thông báo đón thêm em bé thứ ba, Ly Kute chính thức bước vào hành trình "mẹ 3 con" - và nhiều người tin rằng tổ ấm của cô sẽ càng thêm trọn vẹn.