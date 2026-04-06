Hạnh phúc ngọt ngào của nữ NSND nổi tiếng nên duyên với tài tử điện ảnh đình đám

Chuyện tình trên ghế nhà trường

NSND Hồng Vân (SN 1966), quê ở Bắc Ninh là gương mặt gạo cội trong làng điện ảnh và sân khấu Việt Nam. Hồng Vân gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ các vai diễn trong Gạo nếp gạo tẻ, Gái già lắm chiêu, Phượng khấu, Giấc mơ của mẹ... Ngoài vai trò diễn viên, chị còn là đạo diễn sân khấu và bầu show có tiếng của showbiz Việt.

NSND Hồng Vân thời trẻ.

Sinh ra và trưởng thành trong môi trường nghệ thuật, NSND Hồng Vân sớm khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực sân khấu và truyền hình. Chị là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu phía Nam, với khả năng diễn xuất đa dạng, từ hài kịch đến chính kịch. Trong khi đó, Lê Tuấn Anh từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng của thập niên 1990, ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách nhờ ngoại hình điển trai, phong trần cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Cặp đôi nghệ sĩ gặp nhau lần đầu khi còn là sinh viên tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Tp.HCM). Tình cảm nảy nở từ những ngày tháng tuổi trẻ, khi cả hai cùng chia sẻ đam mê nghệ thuật và những ước mơ về tương lai. Mối tình đầu ấy từng rất đẹp, giản dị và đầy nhiệt huyết, giống như bao đôi tình nhân trẻ khác.

Hồng Vân - Lê Tuấn Anh thời trẻ.

Từng là những gương mặt đình đám của thập niên 1990, cặp đôi Hồng Vân và Lê Tuấn Anh đã trải qua quãng thời gian gắn bó thời trẻ trước khi chia tay vì những hiểu lầm. Sau đó, mỗi người đều có những lựa chọn riêng trong tình cảm. NSND Hồng Vân kết hôn và có con, trong khi Lê Tuấn Anh cũng trải qua một cuộc hôn nhân khác.

Thời gian trôi qua, cặp đôi nghệ sĩ đều có những trải nghiệm và tổn thương riêng. NSND Hồng Vân từng trải qua giai đoạn làm mẹ đơn thân, vừa chăm sóc gia đình vừa nỗ lực phát triển sự nghiệp. Với bản lĩnh và nghị lực, chị dần trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, đồng thời xây dựng được vị thế vững chắc trong lĩnh vực sân khấu kịch.

Về phía Lê Tuấn Anh, sau ánh hào quang của điện ảnh, anh chọn cách sống kín tiếng hơn. Có thời điểm, nam diễn viên rơi vào khủng hoảng cá nhân và gần như rút lui khỏi showbiz. Những biến cố trong cuộc sống khiến anh thay đổi nhiều về suy nghĩ, trở nên trầm lắng và sâu sắc hơn.

Cuộc sống hạnh phúc lúc tuổi trung niên

Sau nhiều năm xa cách, NSND Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh "tái hợp" bằng tình cảm chân thành. Khi cả hai đã đi qua những thăng trầm của cuộc đời, họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Không còn là những người trẻ bồng bột, NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh lúc này đã trưởng thành, chín chắn và hiểu rõ giá trị của sự đồng hành.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh từng bỏ lỡ nhau suốt 10 năm trời.

Chính sự thấu hiểu và bao dung đã giúp họ một lần nữa tìm thấy nhau. Quyết định quay lại không phải là sự bốc đồng, mà là kết quả của quá trình suy ngẫm và lựa chọn. Họ nhận ra rằng, sau tất cả, người phù hợp nhất vẫn là người đã từng gắn bó sâu sắc với mình trong quá khứ.

Ảnh cưới được chụp vào năm 2003 của Hồng Vân - Lê Tuấn Anh.

Năm 2003, NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh chính thức tái hợp và xây dựng cuộc sống chung. Từ đó đến nay, họ trở thành một trong những cặp đôi nghệ sĩ được ngưỡng mộ bởi sự bền chặt và kín đáo. Không ồn ào, không phô trương, họ chọn cách giữ gìn hạnh phúc bằng sự tôn trọng và sẻ chia trong đời sống thường nhật.

NSND Hồng Vân tự hào khoe con gái giống mẹ nhất, xinh xắn và phúc hậu.

Cặp đôi có một con gái chung là Ngọc Châu (tên thường gọi là Bí Ngô, sinh năm 2007). Ở tuổi 17, Bí Ngô nhận được nhiều sự chú ý nhờ nhan sắc phúc hậu, xinh đẹp được nhận xét là bản sao hoàn hảo của người mẹ nổi tiếng. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, cô còn có tính cách tự lập và thành tích học tập tốt tại trường quốc tế.

Trong gia đình, Lê Tuấn Anh được nhận xét là người chồng, người cha điềm đạm và trách nhiệm. Lê Tuấn Anh luôn đối xử với hai con riêng của vợ là Xí Ngầu và Trê Phi như con ruột, tạo nên một tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Với NSND Hồng Vân, chồng - tài tử Lê Tuấn Anh luôn là chỗ dựa vững chắc.

Theo chia sẻ của NSND Hồng Vân, chìa khóa để duy trì cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm chính là sự trách nhiệm và tính minh bạch. Vợ chồng nữ nghệ sĩ luôn nỗ lực chia sẻ mọi khó khăn, cân bằng cảm xúc và luôn biết rõ đối phương đang làm gì để duy trì lòng tin tuyệt đối.

Sau khi kết hôn, tài tử Lê Tuấn Anh đã chọn rút lui khỏi giới giải trí để làm hậu phương cho vợ. Anh không chỉ hỗ trợ tinh thần mà còn là điểm tựa tài chính vững chắc, thường xuyên dùng doanh thu từ kinh doanh để bù lỗ cho sân khấu kịch, giúp NSND Hồng Vân yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Gia đình hạnh phúc của NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh.

Trải qua hơn 2 thập kỷ bên nhau sau khi tái hợp, tình cảm của cặp đôi nghệ sĩ vẫn giữ được sự ấm áp và bền vững. Hiện tại, NSND Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh có tổ ấm viên mãn và đã lên chức ông, bà ngoại.