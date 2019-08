Hành khách phát hiện vỡ cánh, máy bay phải đáp đất khẩn cấp

Chuyến bay mang số hiệu MU588 khởi hành từ Sân bay Quốc tế John F. Kennedy lúc 16h25 ngày 15/8.

Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi bay ngang không phận Albany, vài hành khách tinh ý nhận ra cánh trái của máy bay bị vỡ mất một mảng hình chữ L, kích thước khoảng 0,5 x 0,5m trong lúc phi công tăng tốc.

Lỗ thủng hình chữ L trên cánh máy bay, lớp vỏ đã bị cuốn phăng đi trong lúc phi công tăng tốc.

Nhận ra tình hình nguy hiểm, phi hành đoàn lập tức trấn an hành khách và quay đầu trở lại New York để đề phòng biến cố không may.

"Giờ mọi thứ có vẻ ổn rồi", một hành khách thoát nạn trong chân tơ kẽ tóc viết trên Twitter. "Khi mới bay được một tiếng, đột nhiên có cô gái nói rằng: 'Chúng ta đang bay về hướng nam'.

Tôi bèn xem bản đồ trên màn hình, sau đó kinh ngạc nhận ra máy bay đang lượn vòng tròn trên không".

Điều này cho thấy các phi công đã bay theo quỹ đạo này để xả nhiên liệu trước khi tìm đường hạ cánh ở Queens.

Các phi công đã di chuyển theo vòng tròn để "xả" nhiên liệu, chuẩn bị cho việc đáp đất.

May mắn thay, sau 2 tiếng 20 phút cất cánh, máy bay đã bình an vô sự quay lại Sân bay John F. Kennedy. Vì sự cố trên, quãng đường hơn 11.900 km đến Thượng Hải dự kiến sẽ vượt quá 14 tiếng đồng hồ.

Hiện tại China Eastern Airlines chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về nguyên nhân xảy ra vụ việc, song đây là hãng hàng không từng chịu nhiều điều tiếng và bất mãn từ phía khách hàng do thường xuyên hoãn lịch bay.

Chính vì sự "lề mề" này mà hãng đã bị gọi tên trong danh sách các hãng hàng không tồi tệ nhất thế giới.

Hai năm trước, một chuyến bay từ London đến Thượng Hải do China Eastern vận hành cũng phải hạ cánh khẩn cấp ở Siberia vì trục trặc động cơ.