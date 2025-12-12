Hành khách bị delay tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng có thể ngủ ở sân bay: Nhiều trường hợp được miễn phí

Quốc hội vừa thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 93,23%, trong đó quy định rõ hơn về quyền lợi của hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy… khiến chủ đề nghỉ ngơi, lưu trú ngay trong sân bay bất ngờ được quan tâm trở lại. Khi thời gian chờ kéo dài hàng giờ, thậm chí qua đêm, nhiều người đặt câu hỏi: Liệu có thể ngủ ngay trong nhà ga mà không cần rời sân bay?

Thực tế, tại Nội Bài – Tân Sơn Nhất – Đà Nẵng, hành khách hoàn toàn có thể tìm được những “khoang ngủ” hoặc “sleep zone” ngay trong nhà ga, giá thuê theo giờ, tiện nghi đầy đủ và phù hợp cho các trường hợp delay kéo dài hoặc transit nhiều tiếng.

Ảnh minh hoạ

Hộp ngủ tại Nội Bài: Riêng tư, thuê theo giờ, đầy đủ tiện nghi

Sân bay quốc tế Nội Bài là nơi đầu tiên ở Việt Nam triển khai hộp ngủ VATC SleepPod, đặt tại nhà ga T1 và T2, cho phép hành khách nghỉ ngay trong khu vực công cộng của sân bay mà không cần rời nhà ga.

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, các hộp ngủ được bố trí tại tầng 2 và tầng 3 ga T1, cùng tầng 2 ga T2, gần lối ra vào và các quầy thông tin, giúp hành khách dễ dàng tìm kiếm.

Thông tin từ đơn vị vận hành VATC cho biết, mỗi khoang ngủ được trang bị giường, chăn gối, điều hòa, Wi-Fi miễn phí, TV, đồng hồ báo thức, kèm theo nước uống hoặc đồ ăn nhẹ. Giá thuê được tính linh hoạt theo giờ, dao động khoảng 160.000 – 198.000 đồng/giờ tùy nhà ga và loại phòng, đã bao gồm thuế và phí dịch vụ.

Ảnh VATC

Quy tắc tính thời gian nghỉ được VATC quy định rõ ràng và có lợi cho hành khách. Cụ thể:

0–15 phút: không tính phí

16–45 phút: tính 30 phút

46–60 phút: tính đủ 1 giờ

Theo thông tin từ VATC, hành khách có thể đặt chỗ trực tiếp tại quầy dịch vụ trong sân bay hoặc liên hệ trước qua hotline, email để đảm bảo có phòng trong mùa cao điểm.

Sleep Zone tại Tân Sơn Nhất và hộp ngủ ở Đà Nẵng: Ngay trong ga quốc tế và nội địa

Tại Tân Sơn Nhất, hành khách có thể sử dụng khu vực Sleep Zone do SASCO vận hành, đặt tại ga quốc tế. Theo mô tả từ SASCO và phản ánh của hành khách trên các nền tảng đánh giá, Sleep Zone có hai khu vực: khu ghế nằm miễn phí dành cho hành khách chờ chuyến bay, và khoang ngủ riêng tư thu phí theo giờ. Một số phản hồi cho biết mức giá thuê vào khoảng 7 USD/giờ, tương đương hơn 160.000 đồng.

Sleep Zone được nhận xét là phù hợp với hành khách không muốn rời sân bay vào ban đêm hoặc đang quá cảnh nhiều giờ.

Sleep Zone tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trong khi đó, sân bay Đà Nẵng cũng đã triển khai khu vực nghỉ ngơi theo mô hình hộp ngủ, phục vụ hành khách cần ngủ ngắn hoặc thư giãn khi bị chậm chuyến. Theo thông tin từ Cảng Hàng không Đà Nẵng, dịch vụ này hoạt động theo hình thức tương tự như Nội Bài, giúp hành khách có thêm lựa chọn khi chờ chuyến bay.

Giải pháp hợp lý khi bị delay – không cần rời sân bay

Trong bối cảnh Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) được thông qua và sắp có hiệu lực, quyền lợi của hành khách liên quan đến việc chăm sóc khi chậm chuyến đang được quy định chi tiết hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, hành khách hoàn toàn có thể chủ động tìm chỗ nghỉ ngay trong nhà ga thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ của hãng bay.

Các dịch vụ như VATC SleepPod tại Nội Bài, Sleep Zone tại Tân Sơn Nhất, hay hộp ngủ tại Đà Nẵng đem lại nhiều tiện ích:

Giúp hành khách nghỉ ngơi riêng tư giữa các chuyến bay dài

Hạn chế mệt mỏi khi chậm chuyến qua đêm

Không phải di chuyển ra ngoài sân bay trong thời tiết xấu hoặc ban đêm

Ảnh Cảng HK Quốc tế Nội Bài

Với mức chi phí tính theo giờ và không gian được thiết kế tối ưu cho giấc ngủ ngắn, những mô hình này đang trở thành lựa chọn thiết thực cho hành khách trong mùa cao điểm và khi xảy ra delay kéo dài.

Trong thời điểm quyền lợi người đi máy bay đang được siết chặt và minh bạch hơn, việc nắm rõ các điểm ngủ ngay trong sân bay sẽ giúp hành khách chủ động, thoải mái và an toàn hơn — đúng như tinh thần: Không cần đi xa vẫn có chỗ nghỉ ngay trong nhà ga.