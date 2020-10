Hành hung công an đang làm nhiệm vụ để giải cứu bạn

Ngày 8/10, Viện kiểm sát nhân quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Huỳnh Công Đức về tội “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, bị can này từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 19/9, sau khi nhận được tin báo có đánh nhau gây mất trật tự ở quán bar INU tại số 81A Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều nên tổ công tác Công an phường Cái Khế gồm các đồng chí Vũ Duy Quyền, Nguyễn Duy Thanh, Huỳnh Thanh Nam và các bảo vệ dân phố gồm Nguyễn Thanh Tuấn, Thái Bảo Xuyên, Nguyễn Hữu Nhã, Ngô Thanh Phong đến nắm tình hình.

Tại đây, tổ công tác chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 đưa người bị đánh về trụ sở công an phường và nhóm còn lại gồm có anh Quyền, Thanh, Xuyên làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Quá trình xử lý vụ việc, khi anh Quyền đang ôm giữ 1 đối tượng để can ngăn đánh nhau thì bị Đức từ phía sau dùng tay đánh 2 cái vào vùng sau cổ, rồi quật ngã anh này xuống nền đường và bỏ chạy. Sau đó, anh Quyền cùng anh Thanh đuổi theo đến khu vực Chợ Đêm Cần Thơ thì khống chế, bắt giữ Đức.

Riêng anh Xuyên còn đứng lại trước quán bar thì bị một nhóm người dùng tay, chân đuổi đánh, dùng xe mô tô tông vào người nhưng anh Xuyên tránh được và bỏ chạy.

Tại cơ quan Công an, Đức thừa nhận do đã uống nhiều rượu bia và xảy ra xô xát trong quán bar, khi thấy anh Quyền (mặc sắc phục Công an nhân dân) đang khống chế bạn của Đức nên y đã tấn công anh này để giải cứu cho bạn.