Hành động “lạ” của bé gái với cô giáo đang mang bầu gây "bão" MXH Việt: Cha mẹ em hẳn rất tử tế!

Một đoạn clip ngắn ghi lại trong lớp học mầm non đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận hàng ngàn lượt yêu thích. Clip ghi lại một khoảnh khắc đáng yêu: cô giáo đang mang thai ngồi xổm xuống để chỉ bài cho học sinh, một bé gái bất ngờ chạy đi lấy ghế, mang tới đặt cạnh cô.

Cô giáo khựng lại vài giây, rồi mỉm cười, ôm em bé vào lòng. Clip rất ngắn nhưng đủ khiến nhiều người tan chảy.

Dưới phần bình luận, không ít người để lại những dòng cảm thán: "Gia đình chắc tử tế lắm", "Dạy con khéo quá", "Nhìn là biết đứa trẻ này lớn lên trong môi trường rất ấm áp"… Có thể hơi vội vàng khi kết luận về một gia đình chỉ qua một hành động nhỏ nhưng cảm xúc mà đoạn clip mang lại là có thật, đó là sự ấm áp và tin tưởng. Điều khiến người ta chú ý không phải chỉ là việc em bé biết giúp đỡ mà là cách em nhận ra người khác đang cần gì.

(Ảnh cắt từ clip)

Một đứa trẻ ở độ tuổi mầm non thường vẫn đang tập trung vào thế giới của riêng mình: chơi gì, thích gì, muốn gì. Việc em dừng lại, quan sát cô giáo, nhận ra cô đang mang thai, đang ngồi thấp và có thể không thoải mái rồi chủ động đi lấy ghế là một biểu hiện rõ ràng của sự đồng cảm.

Đó không phải là phản xạ ngẫu nhiên.

Trẻ con không tự nhiên mà tinh tế. Những hành vi như vậy thường được nuôi từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày: cách người lớn đối xử với nhau, cách họ nói về người khác, và cách họ phản ứng trước những nhu cầu xung quanh.

Nhiều phụ huynh thường dạy con bằng lời: phải lễ phép, phải biết giúp đỡ, phải ngoan. Nhưng trẻ con học bằng cách nhìn nhiều hơn là nghe.

Nếu trong gia đình, người lớn quen với việc quan tâm lẫn nhau, nhường chỗ cho người lớn tuổi, hỏi han khi ai đó mệt, đưa tay giúp khi thấy người khác khó khăn thì những hành vi đó sẽ dần trở thành ngôn ngữ tự nhiên của trẻ. Ngược lại, nếu trẻ chỉ được nhắc nhở bằng lời mà không có hình mẫu cụ thể, những bài học ấy rất dễ trở nên máy móc.

Trong đoạn clip, bé gái không chờ ai nhắc. Em chỉ đơn giản là thấy và làm. Điều đó cho thấy sự tử tế đã trở thành một phản xạ.

Ở một góc nhìn khác, vai trò của nhà trường cũng rất rõ ràng.

Một đứa trẻ có thể học được sự quan tâm từ gia đình, nhưng để duy trì và phát triển điều đó, môi trường giáo dục đóng vai trò quan trọng. Một lớp học nơi giáo viên kiên nhẫn, nhẹ nhàng, biết quan sát và tôn trọng cảm xúc của trẻ sẽ tạo điều kiện để những hành vi tích cực được nuôi dưỡng.

Khoảnh khắc cô giáo ôm em bé không chỉ là phản ứng cảm động, mà còn là một cách phản hồi đúng lúc. Trẻ hiểu rằng hành động của mình được ghi nhận, được trân trọng và từ đó có xu hướng lặp lại những hành vi tích cực.

Dạy trẻ không phải là chỉnh sửa sai lầm, mà còn là biết nâng đỡ những điều đúng, dù rất nhỏ.

Tất nhiên, không phải cứ một hành động đẹp là có thể khẳng định tất cả. Nhưng nó giống như một dấu hiệu cho thấy đứa trẻ đang đi đúng hướng trong việc hình thành nhân cách. Và đôi khi, điều khiến người lớn xúc động không phải là hành động cụ thể ấy, mà là ý nghĩ phía sau: có những đứa trẻ đang lớn lên với sự tử tế như một điều tự nhiên.

Nuôi dạy một đứa trẻ tử tế không phải là việc dạy con phải làm điều lớn lao. Nó bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ: cách nói chuyện, cách quan sát, cách phản ứng trước người khác.

Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để khiến nhiều người tin rằng: đằng sau một đứa trẻ biết quan tâm, luôn có những người lớn đã âm thầm dạy con bằng chính cách họ sống.