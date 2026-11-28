Con đầu lòng của Vũ Thuý Quỳnh và bạn trai là một bé gái, có tên thân mật là Summer.

Sau khi công khai chuyện sinh con đầu lòng, cuộc sống của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh nhận được sự quan tâm của khán giả. Trên kênh TikTok, người đẹp sinh năm 1998 mới đây đăng tải khoảnh khắc đi chơi golf.

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 diện trang phục thể thao, đội mũ và thoải mái thực hiện những cú đánh trên sân cỏ. Kèm theo đó, cô viết dòng chú thích: "Làm những điều mình thích, yêu những người mình yêu nhé". Hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng.

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh đăng tải khoảnh khắc chơi golf sau khi sinh con đầu lòng. Nguồn: FBNV

Bên cạnh những lời khen dành cho diện mạo năng động của người đẹp, một số tài khoản bày tỏ sự bất ngờ và nhắc cô chú ý kiêng cữ sau sinh. Một người dùng để lại bình luận: "Mới sinh kiêng cữ trong tháng đi em, sức khỏe là của mình chứ không của ai khác, khuyên chân thành em nhé". Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng lên tiếng làm rõ: "Em ra tháng rồi ạ".

Một tài khoản khác chia sẻ bản thân từng kiêng cữ đủ 3 tháng 10 ngày và khuyên người đẹp nên chú ý sức khỏe. Trước lời nhắn này, nàng hậu phản hồi: "Với người cuồng chân tay thì sợ lắm nhé". Màn tương tác nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận về việc kiêng cữ và vận động sau sinh.

Những lời nhắc nhở dành cho Vũ Thúy Quỳnh cũng xuất phát từ quan niệm kiêng cữ sau sinh đã quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Theo đó, sản phụ thường được khuyên hạn chế đi lại, tránh làm việc nặng trong những tuần đầu để cơ thể có thời gian hồi phục sau quá trình mang thai và sinh nở. Bởi vậy, khi nhìn thấy hình ảnh nàng hậu trên sân golf, không ít người lo ngại việc vận động với cường độ cao khi sức khỏe chưa ổn định có thể khiến sản phụ gặp vấn đề ảnh hưởng.

Khi nhìn thấy hình ảnh nàng hậu trên sân golf, không ít người lo ngại việc vận động với cường độ cao khi sức khỏe chưa ổn định có thể khiến sản phụ gặp vấn đề ảnh hưởng. Ảnh: FBNV

Trước lời nhắc nên kiêng cữ sau sinh từ cư dân mạng, người đẹp đã lên tiếng làm rõ. Nguồn: FBNV

Trưa 18/11, cô lần đầu công khai hình ảnh gia đình bên nhóc tỳ. Con đầu lòng của cô là một bé gái, có tên thân mật là Summer. Trước đó, cặp đôi từng xác nhận tin vui mang thai vào tháng 8/2026.

Trong bài đăng, nam doanh nhân chia sẻ những suy nghĩ về trách nhiệm, gia đình và mong muốn thay đổi để trở thành chỗ dựa cho những người thân yêu. Anh viết: "Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi".

Vũ Thuý Quỳnh công khai hình ảnh bên con gái vào khoảng 10 ngày trước. Ảnh: FBNV

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên. Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành Á quân 3 The New Mentor 2023 và danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Chuyện tình cảm giữa cô và doanh nhân Đức Phạm được công khai vào cuối năm 2025. Sau khi đón con đầu lòng, người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên trong hành trình làm mẹ.

Bạn trai của nàng hậu, doanh nhân Đức Phạm, cũng là nhân vật nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội. Anh được biết đến là một doanh nhân có điều kiện kinh tế, từng vướng ồn ào liên quan đến cuộc hôn nhân với một cựu người mẫu nổi tiếng. Mối quan hệ giữa Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh trở thành tâm điểm bàn tán sau khi cả hai công khai hẹn hò vào cuối năm 2025.