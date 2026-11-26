3 nam sinh là học sinh Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, TP Đà Nẵng.

Mới đây mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh 3 nam sinh giúp đỡ một cụ bà làm nghề thu mua ve chai gặp sự cố giữa trời mưa tầm tã.

Trong đoạn clip, cụ bà dắt một chiếc xe đạp, chở theo rất nhiều hàng hóa phía sau. Không may, bà gặp sự cố giữa đường. 3 nam sinh đã nhanh chóng chạy lại giúp đỡ, cố định lại hàng hóa giúp bà. Đoạn clip được một người dân sống gần đó ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội để lan tỏa những điều tốt đẹp nhân văn.

Đoạn clip sau đó đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Rất nhiều người đã dành “cơn mưa lời khen” cho 3 nam sinh. “Thật tuyệt vời, nhìn là biết các em đã được gia đình, nhà trường giáo dục tốt cỡ nào”, cư dân mạng nhận xét.

Khoảnh khắc 3 nam sinh lớp 8 giúp đỡ cụ bà bị trượt ngã giữa đường.

Chia sẻ trên báo Dân trí, thầy Đào Văn Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc (TP Đà Nẵng) xác nhận 3 học sinh trong clip là Trương Tấn Tuấn Đạt, Nguyễn Văn Duy Đạt và Phan Phước Nhân, cùng là học lớp 8/5 của trường.

Theo lời kể của em Tuấn Đạt, vào ngày xảy ra sự việc, sau giờ tan học trời bỗng đổ mưa nên 3 em vội tìm chỗ trú. Lúc này, một phụ nữ lớn tuổi làm nghề thu mua ve chai đi xe đạp qua đoạn đường trơn, không may bị trượt ngã khiến hàng hóa phía sau bung ra, rơi xuống đường.

Phát hiện sự việc, 3 nam sinh vội chạy ra giúp đỡ bà. Các em đỡ người phụ nữ đứng dậy rồi em giữ xe, em thu gom, sắp xếp và buộc lại hàng hóa giúp bà. Trời đang mưa nên cả 3 đều ướt sũng nhưng các em đều rất vui vì đã giúp đỡ được bà.

Thầy Quang chia sẻ, việc làm của 3 học sinh tuy giản dị song thể hiện lòng nhân ái, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm với những người xung quanh. Các em đã chủ động giúp đỡ người gặp khó khăn, không đắn đo hay chờ người khác nhắc nhở, đó là điều rất đáng quý. Thầy hiệu trưởng cũng cho biết, bên cạnh truyền đạt kiến thức, nhà trường luôn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giúp học sinh biết yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.