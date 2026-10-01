Hàng xóm Việt Nam vừa khánh thành công trình gần 6.600 tỷ đồng do Trung Quốc tài trợ: Dài gần 200 km, mở 'mạch sống kinh tế' xuyên rừng núi

Theo Global Times, lễ khánh thành Quốc lộ 10 được tổ chức ngày 1/10 với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng hàng nghìn người dân.

Tuyến đường dài 198,5 km, bắt đầu từ huyện Samlout thuộc tỉnh Battambang, đi qua huyện Veal Veng của tỉnh Pursat và kết thúc tại thành phố Khemarak Phoumin, tỉnh Koh Kong. Nhờ đó, một hành lang giao thông mới được hình thành giữa khu vực Tây Bắc và vùng duyên hải Tây Nam Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet gọi Quốc lộ 10 là tuyến giao thông chiến lược và một "mạch sống kinh tế" mới của đất nước.

Theo Khmer Times, dự án có tổng vốn khoảng 252 triệu USD (6.550 tỷ đồng) được thực hiện bằng khoản vay ưu đãi của chính phủ Trung Quốc cùng phần vốn đối ứng của Campuchia.

Quốc lộ 10 đi qua khu vực có địa hình phức tạp với núi, thung lũng và khe sâu. Nhiều nơi dọc hành lang này từng là chiến trường trong thời kỳ nội chiến Campuchia và có điều kiện giao thông khó khăn.

Trước khi tuyến đường xuất hiện, việc di chuyển giữa một số địa phương phía Tây Bắc và Tây Nam không thuận tiện. Theo Bộ trưởng Công chính và Vận tải Campuchia Peng Ponea, người dân và du khách trên một số hành trình từng phải vòng qua Phnom Penh trước khi tiếp tục đến điểm cần tới.

Quốc lộ 10 tạo ra tuyến kết nối trực tiếp hơn, giúp giảm khoảng cách, thời gian di chuyển và chi phí vận tải. Một trong những công trình đáng chú ý nhất trên tuyến là cây cầu cao nhất Campuchia. Công trình nằm giữa địa hình đồi núi hiểm trở và trở thành một trong những điểm nhấn kỹ thuật của toàn dự án.

Theo ông Hun Manet, sự xuất hiện của tuyến đường đã góp phần biến khu vực từng khó tiếp cận thành nơi có nhiều hoạt động kinh tế - xã hội hơn.

Thủ tướng Campuchia nói: “Đây là một huyết mạch kinh tế quan trọng, tăng cường kết nối từ Tây Bắc tới vùng ven biển Tây Nam Campuchia.”

Ngoài vận tải hành khách, tuyến đường được kỳ vọng đặc biệt có ý nghĩa đối với nông nghiệp. Nông sản có thể được vận chuyển trực tiếp từ vùng sản xuất tới các thị trường và trung tâm chế biến thuận tiện hơn, qua đó giảm chi phí logistics.

Bộ trưởng Peng Ponea cho rằng Quốc lộ 10 sẽ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, nông sản và sản phẩm công nghiệp chế biến nông nghiệp, đồng thời cải thiện việc đi lại giữa các tỉnh cũng như với những khu vực khác của Campuchia.

Quốc lộ 10 được khởi công vào tháng 3/2020 và hoàn thành vào tháng 5/2025, với thời gian thi công hơn 5 năm. Đây là tuyến đường 2 làn xe do China Road and Bridge Corporation (CRBC), doanh nghiệp thuộc China Communications Construction Company (CCCC), đảm nhiệm xây dựng. Nguồn tài chính chủ yếu đến từ khoản vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc.

Ngoài mục tiêu vận tải, Campuchia kỳ vọng tuyến đường sẽ mở thêm không gian phát triển du lịch. Hành lang Quốc lộ 10 đi qua những khu vực có cảnh quan gồm núi, hẻm vực, thung lũng và hệ thống suối. Theo ông Peng Ponea, nhiều địa điểm trước đây ít được biết đến do khả năng tiếp cận hạn chế. Hạ tầng giao thông mới có thể giúp những khu vực này thu hút thêm khách du lịch và đầu tư.

Thủ tướng Hun Manet cho rằng tác động của dự án cuối cùng sẽ thể hiện trực tiếp trong sinh kế của người dân, từ cơ hội kinh doanh, du lịch đến khả năng đưa nông sản ra thị trường.

Chính phủ Campuchia cũng có kế hoạch tiếp tục phát triển các tuyến đường cấp tỉnh và nông thôn, kết nối chúng với hệ thống quốc lộ nhằm tạo thành mạng giao thông đồng bộ hơn.

Quốc lộ 10 cũng là dự án mới nhất cho thấy vai trò của vốn và doanh nghiệp Trung Quốc trong quá trình phát triển hạ tầng Campuchia. Ông Hun Manet coi công trình là một kết quả của hợp tác Campuchia - Trung Quốc, trong đó có khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), đồng thời cảm ơn Bắc Kinh về những hỗ trợ dành cho phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo tại nước này.

Trong những năm qua, doanh nghiệp và nguồn vốn Trung Quốc đã xuất hiện tại nhiều dự án giao thông lớn của Campuchia, từ đường bộ, cầu đến cao tốc.

Với Quốc lộ 10, tác động trước mắt nằm ở việc tạo thêm một trục giao thông gần 200 km xuyên qua khu vực từng bị chia cắt bởi địa hình. Thay vì phải thực hiện những hành trình vòng xa, người dân và hàng hóa từ vùng Tây Bắc giờ có thêm tuyến đường trực tiếp hướng xuống bờ biển Tây Nam.

Theo Global Times, Xinhua