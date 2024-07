Hàng xóm tiết lộ trước khi qua đời, chồng nghi phạm đầu độc cháu bằng xyanua nói "thấy bất an khi ở nhà"

Vụ việc nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1986, ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đầu độc cháu ruột bằng xyanua đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Từ cuối năm 2023 đến nay, gia đình Bích có 5 người lần lượt qua đời với biểu hiện giống nhau như: Khó thở, đau đầu, tức ngực, nôn ói…



Chồng nghi phạm nhập viện 8 lần trước khi qua đời

Sau khi sự việc Bích đầu độc cháu trai bị phát hiện, hàng xóm xung quanh nơi gia đình nghi can này sinh sống nhớ lại nhiều câu chuyện bất thường xảy ra trước đây, trong đó có chuyện kỳ lạ liên quan đến ông N.T.T.T (sinh năm 1985, chồng của Bích). Ông T. qua đời vào tháng 10/2023.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị K. (32 tuổi), hàng xóm nhà Bích cho biết, khoảng tháng 8/2023, ông T. được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu do có biểu hiện đau nhói vùng ngực, khó thở,... Ông T. giảm triệu chứng sau đó vài ngày và được xuất viện về nhà. Nhưng sau đó cứ mỗi tuần một lần, ông T. tái phát bệnh, phải nhập viện. Mỗi lần chồng phát bệnh, Bích lại đi vay tiền lo cho chồng.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích.

Chị K. nhớ lại có một lần gặp ông T., ông nói không hiểu vì sao, mỗi lần từ bệnh viện về nhà, ông có cảm giác sợ hãi vô cùng. Khi ở bệnh viện, sức khỏe của ông ổn định, ăn uống ngon miệng nên cảm thấy yên tâm. Ông thích ở trong bệnh viện hơn ở nhà. Nhưng sau vài ngày điều trị, bác sĩ cho ông xuất viện, có muốn ở lại cũng không được. Nghe vậy, người hàng xóm cảm thấy rất khó hiểu.

Tổng cộng, ông T. nhập viện 8 lần, lần thứ 8 là lần ông không qua khỏi. Người dân ở địa phương đồn đoán ông T. chết vì bệnh tim mạch.

Thời gian sau đó, liên tiếp là cha của Bích, con trai và 2 người cháu qua đời. Trong khi người dân địa phương kinh hãi, lo sợ thì Bích khá thản thiên. Nghi phạm nói với mọi người rằng người thân có gen giống nhau, phát bệnh chết giống nhau, không có gì lạ.

Hay chia sẻ gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội

Thông tin từ báo VTC News, ông Q., một người họ hàng nhà Bích giãi bày, khi sự việc Bích đầu độc cháu T. vỡ lở, cả nhà không ai dám tin. Bích là con gái thứ 3 trong gia đình có 6 người con. Cha Bích là ông H. đã qua đời năm ngoái, còn mẹ hiện sống ở nước ngoài.

Chị L., một người hàng xóm sát nhà nhận xét Bích là người khôn khéo, thường hay chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Bích không gây gổ, mâu thuẫn với ai nhưng từ sau khi chồng qua đời, hàng xóm có nghe tin người này thiếu nợ số tiền lớn.

Quán cơm nơi gia đình Bích sinh sống.

Trước đó ngày 22/6, cháu ruột của Bích là anh N.H.B.T (18 tuổi) được gia đình đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê, mất tri giác đột ngột, tụt huyết áp. Tại bệnh viện, các bác sĩ xét nghiệm phát hiện T. bị đầu độc bằng xyanua. Hiện sức khỏe của T. đã dần ổn định.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh "Giết người". Tại cơ quan công an, Bích khai động cơ gây án với cháu ruột là "mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình".