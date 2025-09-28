Hãng xe xây nhà máy tại Thái Bình chuẩn bị ra mắt sedan ăn xăng 2,8L/100 km, giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng

Ngày 26/9, Geely chính thức bắt đầu nhận đơn đặt trước cho mẫu sedan hybrid sạc điện (PHEV) Galaxy Starshine 6 tại thị trường Trung Quốc, với mức giá khởi điểm 85.800 nhân dân tệ (12.025 USD). Xe dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào tháng 11/2025.

Starshine 6 được định vị là mẫu sedan gia đình cỡ trung, nổi bật với khả năng chạy điện hoàn toàn lên tới 125 km và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 2,8 lít/100 km. Đây là sản phẩm mới nhất trong danh mục của Geely Galaxy – thương hiệu năng lượng mới được thành lập từ năm 2023. Hãng này hiện sở hữu 12 mẫu xe, trong đó hatchback điện Xingyuan đang là mẫu bán chạy nhất tại Trung Quốc trong tám tháng đầu năm 2025 (theo China EV DataTracker).

Ngoại hình Starshine 6 từng gây tranh luận khi bị so sánh với các dòng Mercedes-Benz. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, đèn pha kéo dài, đường nóc dốc và cụm đèn hậu liền khối kết hợp cánh gió đuôi vịt. Các tùy chọn màu ngoại thất gồm xanh, bạc, trắng và xám.

Kích thước xe lần lượt là 4.806 x 1.886 x 1.490 mm, chiều dài cơ sở 2.756 mm, nhỉnh hơn 26 mm so với đối thủ BYD Qin Plus. Xe sử dụng mâm 16 hoặc 17 inch, treo trước McPherson và treo sau thanh xoắn.

Nội thất có ba phối màu: đen, đen-nâu và đen-trắng. Trang bị gồm màn hình trung tâm nổi 14,6 inch chạy hệ điều hành Flyme Auto OS, hỗ trợ HiCar và CarLink, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, đế sạc điện thoại không dây 50W và cần số gắn trên cột lái. Xe không hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay.

Starshine 6 được trang bị hệ thống G-Pilot H3, gồm 11 camera, 3 radar sóng milimet và 12 radar siêu âm, vận hành nhờ chip J6M của Horizon Robotics với khả năng tính toán 128 TOPS. Hệ thống này hỗ trợ lái xe tự động trên cao tốc (NOA), NOA đô thị, tránh va chạm khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe nhớ vị trí, với tốc độ vận hành tối đa 150 km/h.

Xe sử dụng nền tảng lai điện EM 2.0. Động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 82 kW (110 mã lực), kết hợp cùng mô-tơ điện 120 kW (160 mã lực). Phiên bản cơ sở trang bị pin LFP 8,5 kWh, phạm vi chạy điện 60 km. Các phiên bản cao hơn dùng pin LFP 17 kWh, phạm vi chạy điện 125 km.

Geely Galaxy Starshine 6 có giá từ 85.800 – 118.800 nhân dân tệ (12.025 – 16.650 USD). Trong phân khúc, Starshine 6 sẽ cạnh tranh trực tiếp với BYD Qin Plus DM-i 2025 (giá từ 79.800 – 103.800 nhân dân tệ, tương đương 11.185 – 14.550 USD) và BYD Seal 06 DM-i (giá từ 99.800 – 139.800 nhân dân tệ, tương đương 13.990 – 19.595 USD).

Với mức giá nằm giữa hai đối thủ, Geely kỳ vọng Starshine 6 sẽ trở thành lựa chọn cân bằng giữa chi phí và tính năng cho khách hàng gia đình tại Trung Quốc.

Theo CNC