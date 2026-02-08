Hãng xe xây nhà máy tại Hưng Yên ra mắt xe điện cỡ nhỏ giá rẻ tại quê nhà: Phạm vi hoạt động 401km, nhận hơn 27.000 đơn hàng sau 3 giờ mở bán

Hãng xe Chery - một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc vừa chính thức đưa mẫu hatchback điện Chery QQ3 hoàn toàn mới trở lại đường đua xe đô thị giá rẻ, đánh dấu sự hồi sinh của dòng xe từng làm nên tên tuổi của hãng trong thập niên 2000. Ngay khi mở đặt trước, mẫu xe này đã tạo nên “cơn sốt” khi ghi nhận 27.319 đơn chỉ sau 3 giờ, cho thấy sức hút lớn trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

Theo công bố, Chery QQ3 mới sẽ bắt đầu nhận đặt trước vào đầu tháng 3 và bàn giao xe từ cuối tháng 3. Xe có nhiều phiên bản, với phạm vi hoạt động từ 280 km đến 401 km theo chu trình CLTC, nhắm trực tiếp đến nhu cầu di chuyển đô thị và người dùng trẻ.

Chery QQ lần đầu ra mắt năm 2003, với QQ3 là mẫu xe mở màn cho toàn bộ dòng sản phẩm QQ, sau đó mở rộng sang QQ6 và QQme. Với giá khởi điểm chỉ 29.900 nhân dân tệ (khoảng 4.100 USD) vào thời điểm đó, Chery QQ nhanh chóng trở thành xe quốc dân tại Trung Quốc. Trong giai đoạn đỉnh cao, dòng xe này bán hơn 40.000 chiếc ngay trong năm đầu và đạt tổng doanh số trên 1,4 triệu xe trước khi bị khai tử vào năm 2014.

Chery QQ3 hoàn toàn mới được thiết kế theo phong cách bo tròn, trẻ trung, phù hợp thị hiếu người dùng đô thị. Xe sở hữu đèn pha và đèn hậu hình tròn cỡ lớn, mặt trước khép kín đặc trưng của xe điện, tay nắm cửa bán ẩn, vành xe họa tiết chữ thập cùng gương chiếu hậu hai tông màu.

Đáng chú ý, Chery vẫn giữ lại một số chi tiết mang tính nhận diện từ thế hệ QQ trước đây, như logo chữ “Q” trên cột C và dòng chữ “CHERY” đặt thấp ở cửa xe, giúp tạo cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

So với thế hệ cũ, QQ3 mới đã lột xác về kích thước. Xe có chiều dài/rộng/cao lần lượt 4.195/1.811/1.573 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm - thông số tiệm cận nhiều mẫu xe hạng B hiện nay.

Không gian chứa đồ là một điểm nhấn đáng chú ý. Xe được bố trí 35 ngăn chứa đồ, cốp trước dung tích 70 lít, cốp sau 375 lít và có thể mở rộng tối đa 1.450 lít khi gập hàng ghế sau.

Chery QQ3 mới sử dụng động cơ điện đặt phía sau, cung cấp hai mức công suất 58 kW (78 mã lực) và 90 kW (121 mã lực). Tùy phiên bản, xe đạt tốc độ tối đa 125 km/h, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày và đường trường ngắn.

Nguồn năng lượng đến từ pin lithium sắt photphat (LFP) do Gotion cung cấp – loại pin đang được ưa chuộng nhờ độ an toàn cao và chi phí thấp. Dung lượng pin cụ thể chưa được Chery công bố, nhưng phạm vi hoạt động đạt 280–401 km CLTC, con số cạnh tranh trong phân khúc hatchback điện cỡ nhỏ.

Khoang lái của QQ3 mới gây ấn tượng mạnh với màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K, vận hành bởi chip Qualcomm Snapdragon 8155 – cấu hình thường thấy trên các mẫu xe điện cao cấp hơn.

Xe được trang bị vô-lăng hai tông màu, bảng đồng hồ kỹ thuật số hình chữ nhật, cửa gió điều hòa tròn, cùng loạt tiện nghi như trợ lý giọng nói AI, đèn nội thất 256 màu và sạc không dây cho điện thoại.