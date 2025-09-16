Hãng xe xây nhà máy 4.100 tỷ tại Việt Nam ra mắt xe điện mini giá chỉ bằng 2 mẫu Honda SH, đối đầu Wuling Mini EV

Thương hiệu Livan Auto, thuộc Tập đoàn Geely, mới đây đã chính thức ra mắt mẫu xe điện mini mang tên Blue Balloon, vốn trước đó được biết đến với tên gọi Livan Smurf. Ngay khi trình làng, mẫu hatchback này đã nhanh chóng gây chú ý nhờ thiết kế nhỏ gọn, phong cách trẻ trung cùng mức giá dễ tiếp cận, hứa hẹn tạo thêm sự sôi động cho phân khúc xe điện mini tại Trung Quốc.

Blue Balloon có giá niêm yết 46.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 173,7 triệu đồng. Với mức giá này, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi tại đô thị và cạnh tranh trực diện cùng những cái tên đã tạo dấu ấn như Wuling Hongguang Mini EV, Chery QQ Icecream hay Bestune Pony.

Về thiết kế, Blue Balloon đi theo phong cách hộp vuông đặc trưng của dòng xe mini, vừa nhỏ gọn vừa dễ nhận diện. Phần đầu xe gây thiện cảm với lưới tản nhiệt hẹp được xử lý kín, những đường bo cong mềm mại và cụm đèn pha hình tròn tạo nên diện mạo đáng yêu. Thân xe thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi, kết hợp bộ mâm khí động học giúp tối ưu khả năng giảm lực cản không khí. Trong khi đó, phần đuôi tối giản với cụm đèn hậu hình chữ nhật bo tròn, hốc biển số hình thang ngược cùng cản sau gọn gàng, mang lại sự hài hòa tổng thể.

Livan cung cấp cho Blue Balloon bốn tùy chọn màu đơn sắc gồm xanh dương, hồng đào, xanh lá cỏ và trắng mây. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn phiên bản sơn hai tông màu xanh dương – trắng, phù hợp thị hiếu cá nhân hóa của giới trẻ.

Về kích thước, xe dài 3.100 mm, rộng 1.558 mm, cao 1.610 mm, chiều dài cơ sở 2.015 mm, linh hoạt khi di chuyển trong phố, đồng thời vẫn đảm bảo không gian đủ cho 4 hành khách. Nội thất mang hơi hướng hiện đại với ba phối màu hai tông trẻ trung: hồng anh đào – trắng, xám lâu đài – trắng và xanh lá rừng – trắng.

Khoang lái được trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như màn hình LCD 9,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, vô lăng hai chấu đa chức năng và núm xoay chuyển số. Ngoài ra, xe còn có camera lùi, khả năng kết nối điện thoại di động, ghế sau gập linh hoạt giúp mở rộng khoang hành lý tối đa 800 lít. Một số chi tiết nhỏ như ngăn chứa đồ mở hay móc treo tiện dụng trên bảng điều khiển cũng cho thấy sự chú trọng đến trải nghiệm hàng ngày của người dùng.

Về vận hành, Blue Balloon sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau, cho công suất cực đại 40 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Xe có tốc độ tối đa 100 km/h, phù hợp nhu cầu đi lại trong thành phố. Pin lithium-ion sắt phosphate dung lượng 17,03 kWh do Guoxuan High-tech cung cấp, cho phép xe di chuyển 210 km theo chuẩn CLTC sau mỗi lần sạc, có sạc nhanh DC 22kW.

Hệ thống treo trước kiểu độc lập McPherson và treo sau dạng phụ thuộc đa liên kết giúp xe vận hành ổn định. Các trang bị an toàn ở mức cơ bản, gồm phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảnh báo áp suất lốp và hai túi khí cho hàng ghế trước. Xe sử dụng bộ lốp tiêu chuẩn 155/65 R14, phù hợp kích thước nhỏ gọn của xe.

Mặc dù sở hữu thiết kế trẻ trung và giá bán hấp dẫn, Blue Balloon sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ: làm sao có thể bứt phá trong thị trường mà Wuling Hongguang Mini EV đang giữ vị thế thống trị. Đây sẽ là bài toán quyết định sự thành công của mẫu xe điện mini mới nhà Geely.







