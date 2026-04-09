Hãng xe Trung Quốc gây sốc tại BIMS 2026: Bán chạy hơn cả Toyota, số lượng khách cọc gấp 4 lần doanh số cả năm tại Việt Nam

Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2026 (BIMS) đã chứng kiến hãng xe Trung Quốc BYD vượt qua Toyota về lượng đơn đặt hàng ngay tại sân chơi vốn trước đây được xem là “lãnh địa” của các thương hiệu Nhật.

Theo số liệu công bố, riêng BYD ghi nhận tới 17.354 đơn đặt hàng, và khi cộng thêm 703 xe thuộc thương hiệu cao cấp Denza, tổng lượng đặt xe đạt 18.057 đơn. Con số này không chỉ vượt qua Toyota - hãng bán được 15.750 xe tại sự kiện - mà còn tạo ra khoảng cách đáng kể với phần còn lại của thị trường.

Bảng xếp hạng số lượng cọc tại BIMS 2026. Ảnh: Autolifethailand

Đáng chú ý, nếu so với thị trường Việt Nam, lượng đơn đặt hàng này thậm chí còn gây choáng hơn. Tổng số xe BYD được đặt mua tại riêng một kỳ triển lãm đã gấp gần 4 lần doanh số cả năm của hãng tại Việt Nam - khoảng gần 5.000 xe. Điều đó cho thấy sức hút cực lớn của thương hiệu Trung Quốc tại Thái Lan, nơi được xem là “cửa ngõ” của ngành ô tô ở Đông Nam Á.

Không phải các mẫu xe mới ra mắt, chính những sản phẩm đã quen thuộc lại đóng vai trò chủ lực. BYD Atto 3 dẫn đầu với 3.565 đơn, theo sau là Dolphin với 3.250 đơn. Mẫu plug-in hybrid Sealion 6 cũng ghi nhận tới 2.406 đơn đặt hàng, cho thấy xu hướng tiêu dùng không chỉ dừng ở xe thuần điện mà còn mở rộng sang hybrid.

Điểm chung của các mẫu xe bán chạy là mức giá cạnh tranh mạnh, thậm chí đi kèm các chương trình ưu đãi sâu. Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục leo thang, yếu tố chi phí vận hành đã trở thành "đòn bẩy" khiến người tiêu dùng sẵn sàng quay lại với BYD, bất chấp những tranh cãi trước đó liên quan đến chính sách giảm giá.

BYD Thái Lan thu hút khách hàng tại BIMS 2026 bằng các chính sách khuyến mại hấp dẫn. Ảnh: Autolifethailand

Tuy nhiên, thành công này cũng đặt ra không ít thách thức. Lượng đơn đặt hàng lớn đồng nghĩa với áp lực giao xe, tài chính và duy trì niềm tin khách hàng. Theo Autolifethailand, số lượng đặt cọc tại triển lãm thường giảm khoảng 30% khi chuyển sang đăng ký thực tế, do các yếu tố như chậm giao xe, thay đổi quyết định hoặc không được duyệt vay.

Bên cạnh đó, chiến lược "chiến tranh giá" từng giúp BYD tăng trưởng nhanh ở Thái Lan cũng đang bị đặt dấu hỏi. Việc liên tục điều chỉnh giá sau khi bán ra không chỉ ảnh hưởng đến khách hàng hiện hữu mà còn làm xói mòn giá trị thương hiệu nếu lặp lại quá thường xuyên.