Hãng xe sập là như thế nào? 8 chiếc xe còn mới bán đấu giá 91 triệu đồng một chiếc, sửa không được, bán không xong

Lô xe tồn kho của một công ty con thuộc WM Motor vừa được bán trên sàn đấu giá tư pháp với giá bằng khoảng một phần sáu giá niêm yết. Nhưng nhóm chịu thiệt nặng hơn không phải chủ nợ, mà là những người đã trả tiền mua xe của hãng này từ nhiều năm trước.

Một người đăng ký, chốt ở giá sàn

Theo Hồng Tinh Tư Bản Cục và Khoái Khoa Kỹ, phiên đấu giá kết thúc ngày 4/9/2026 trên sàn đấu giá tư pháp của Alibaba. Tài sản gồm 8 xe tồn kho đứng tên một công ty con của WM Motor tại Thượng Hải, bán theo lô với giá khởi điểm 200.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 730 triệu đồng.

Cả 8 xe đều xuất xưởng tháng 8/2022, cùng mã kiểu loại SZS7000A04BEV, tương ứng mẫu sedan điện WM Motor E.5. Giá niêm yết của mẫu này khi bán ra là 150.000 tới 210.000 nhân dân tệ. Phiên đấu giá chỉ có một người đăng ký và lô xe được chốt đúng ở giá sàn, tức mỗi chiếc khoảng 25.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 91 triệu đồng.

Một chiếc WM Motor E.5 lăn bánh trên đường phố Trung Quốc, cùng mẫu với lô xe vừa được bán đấu giá.

Đây là lần thứ ba lô xe lên sàn. Hai lần trước, giá khởi điểm lần lượt là 400.000 và 320.000 nhân dân tệ, cả hai đều không có ai đăng ký.

Giá niêm yết của mẫu xe so với giá trúng đấu giá bình quân mỗi chiếc, và diễn biến giá khởi điểm qua ba lần rao bán.

Thứ bị thiếu là giấy tờ, không phải linh kiện

Thông báo đấu giá nêu rõ các xe không có giấy chứng nhận hợp chuẩn và không có hóa đơn mua xe. Theo thông báo, người mua không thể đăng ký biển số và đưa xe ra đường hợp pháp. Quản tài viên cũng tuyên bố không phối hợp làm thủ tục sang tên.

Giấy chứng nhận hợp chuẩn là văn bản do chính nhà sản xuất cấp để chứng minh xe đủ điều kiện đăng ký. Khi doanh nghiệp đã vào thủ tục phá sản, không còn pháp nhân nào cấp lại được tờ giấy đó. Người trúng đấu giá vì vậy nhận về một lô phần cứng ô tô chứ không phải 8 chiếc xe.

Một bãi xe đấu giá, nơi tài sản được bán theo lô và người mua tự chịu rủi ro về hồ sơ.

Người đã mua xe thì xoay xở ra sao

Nhóm chủ xe cũ không được tính vào tài sản đem bán, nhưng họ là bên mất nhiều nhất. Ngày 29/6/2026, hệ thống trên xe của anh Trương, một chủ xe WM Motor, báo không có dịch vụ. Anh nói hệ thống đã thành cục gạch, giờ phải luôn mang theo chìa khóa, còn điều hướng và giải trí chỉ chạy được khi phát mạng từ điện thoại.

Các kênh liên hệ với hãng cũng tắt gần như cùng lúc. Ứng dụng vẫn tải được nhưng không nhận mã xác minh và báo lỗi mạng, trang chủ không mở được, số điện thoại công bố là số không tồn tại, đường dây chăm sóc khách hàng không kết nối. Trang mạng xã hội của hãng ngừng cập nhật từ ngày 11/2/2026.

Nhà máy của WM Motor tại Ôn Châu, nơi từng sản xuất các mẫu xe mà chủ xe hiện không tìm được phụ tùng thay thế.

Phần sửa chữa còn nặng hơn. Anh Trần ở Thâm Quyến mua chiếc E.5 giá 140.000 nhân dân tệ, khoảng 511 triệu đồng, kèm cam kết bảo hành trọn đời cho ba hệ thống điện. Đầu năm 2026 xe hỏng phần sạc và xả pin, nhưng xưởng ngoài cho biết chương trình kiểm tra và mã lỗi đều bị hãng mã hóa nên không đọc được. Một khối pin tháo từ xe cũ được báo giá vài vạn nhân dân tệ, gần bằng một phần ba giá chiếc xe.

Phụ tùng thân vỏ cũng không khá hơn. Chị Nghiêm bị vỡ cản trước từ nửa năm trước và đến nay vẫn chưa tìm được phụ tùng chính hãng, nên phải chờ trong các nhóm chủ xe để mua lại phụ tùng tháo từ xe khác. Lối thoát cuối cùng là bán xe thì cũng hẹp, bởi một người buôn xe cũ cho biết họ thường không thu mua loại xe này, chỉ mua khi giá đủ thấp để tháo ra bán phụ tùng còn lời hơn bán nguyên chiếc.

Đặt hai nhóm cạnh nhau sẽ thấy rõ cơ chế thiệt hại. Tám chiếc xe chưa từng lăn bánh mất giá vì thiếu giấy tờ, còn những chiếc đã bán ra mất giá vì thiếu máy chủ, thiếu phần mềm chẩn đoán và thiếu phụ tùng. Cả hai đều bắt nguồn từ việc pháp nhân đứng sau chiếc xe không còn hoạt động.

Khác biệt nằm ở chỗ người trúng đấu giá biết trước mình mua gì và trả đúng 25.000 nhân dân tệ cho một lô phần cứng. Còn anh Trần đã trả 140.000 nhân dân tệ cho một chiếc xe kèm lời hứa bảo hành trọn đời, và phần chênh lệch đó không ai hoàn lại.