Hãng xe rục rịch về Việt Nam ra mắt SUV nhỏ gọn thế hệ mới: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi hơn 560km

Ảnh minh họa

Theo trang Auto-home, hãng xe điện Zeekr (thuộc Geely) vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của Zeekr X 2026, mẫu SUV chạy điện nhỏ gọn sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 5/11. Phiên bản nâng cấp mang đến nhiều cải tiến về hiệu suất và phong cách, đồng thời duy trì thiết kế đặc trưng từng giúp mẫu xe này tạo dấu ấn trong phân khúc.

Về tổng thể, Zeekr X 2026 vẫn giữ nguyên tỷ lệ và dáng xe quen thuộc với chiều dài 4.450 mm, rộng 1.836 mm, cao 1.572 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Xe sở hữu thân xe hai tông màu nổi bật, kết hợp lớp sơn mờ “Seattle Green” mới với mui đen tương phản, tạo cảm giác thể thao và hiện đại hơn.

Các chi tiết thiết kế đặc trưng như đèn pha LED tách rời, tay nắm cửa ẩn, cửa không khung và dải đèn hậu dạng thấu kính dài 1,5 m tiếp tục được giữ lại. Cửa sổ trời toàn cảnh kích thước 1,21 m² vẫn là trang bị tiêu chuẩn. Zeekr cũng cung cấp nhiều tùy chọn mâm xe 18–20 inch với thiết kế và kẹp phanh khác nhau, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và yêu thích cá tính.

Theo dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), Zeekr X 2026 sẽ được cung cấp hai cấu hình truyền động:

- Bản RWD (dẫn động cầu sau): sử dụng động cơ sau 250 kW (tương đương 335 mã lực), kết hợp pin lithium sắt phosphate (LFP).

- Bản AWD (dẫn động bốn bánh): trang bị hai động cơ – 115 kW ở cầu trước và 250 kW ở cầu sau, tổng công suất đạt 365 kW (489 mã lực), dùng pin lithium ba thành phần.

Cả hai phiên bản đều có tốc độ tối đa 190 km/h. Hệ thống pin “Golden Brick” (Pin Gạch Vàng) mới hứa hẹn giúp tăng phạm vi hoạt động so với con số 560 km CLTC hiện tại của bản 2025.

Dù chưa công bố hình ảnh nội thất, nguồn tin từ D-Auto cho biết Zeekr đã nâng cấp vật liệu và chi tiết hoàn thiện, trong khi vẫn giữ bố cục tối giản đặc trưng. Xe được trang bị màn hình cảm ứng nổi 14,6 inch có thể trượt 353 mm về phía hành khách, cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) và chip Qualcomm Snapdragon 8155 phục vụ hệ thống giải trí.

Hiện Zeekr X đang được phân phối tại Trung Quốc với giá từ 149.000–179.000 nhân dân tệ (tương đương 20.900–25.100 USD). Trong tháng 8/2025, Zeekr bán được 465 chiếc Zeekr X, nâng tổng doanh số năm lên 4.611 chiếc.

Với phiên bản 2026, Zeekr kỳ vọng tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc như Smart #3, BYD Yuan Plus hay MG Mulan, đồng thời củng cố vị thế trong nhóm SUV điện cỡ nhỏ cao cấp tại thị trường nội địa.

Theo CNC﻿