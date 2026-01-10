Hãng xe Mỹ đình đám một thời ở thị trường Việt Nam cay đắng chấp nhận lỗ 6 tỷ USD, thu hẹp quy mô đầu tư vào xe điện

Theo Reuters, General Motors (GM) vừa thông báo ghi nhận một khoản lỗ lên tới 6 tỷ USD trong báo cáo tài chính quý 4/025. Tập đoàn này từng kinh doanh và bán xe tại Việt Nam trong 25 năm trước khi chuyển giao toàn bộ hoạt động sản xuất và phân phối tại Việt Nam cho VinFast vào năm 2018.

Hãng tin đến từ Mỹ lý giải đây thực chất là việc điều chỉnh giảm giá trị tài sản trên sổ sách. Nguyên nhân chính của động thái này là do GM quyết định dừng lại hoặc kéo dài thời gian triển khai một số dự án đầu tư liên quan đến xe điện.

GM, chấp nhận lỗ 6 tỉ để rút vốn khỏi một số hạng mục đã đầu tư cho xe điện.

Ban lãnh đạo của GM tuyên bố sẽ chuyển sang một lộ trình linh hoạt hơn. Chiến lược mới sẽ ưu tiên việc duy trì và phát triển các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, kết hợp với các mẫu xe hybrid. Những dòng xe truyền thống này hiện vẫn đóng vai trò là nguồn thu chính giúp tập đoàn duy trì sự ổn định về mặt tài chính.

Đại diện của GM cho biết, sự điều chỉnh này bắt nguồn từ những tín hiệu không khả quan của thị trường xe điện toàn cầu nói chung và nước Mỹ nói riêng. Tốc độ tăng trưởng về nhu cầu sử dụng xe điện đang chậm lại đáng kể so với những dự báo lạc quan của các chuyên gia trước đó.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt về giá bán từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã tạo ra áp lực cực lớn lên biên lợi nhuận của GM. Các đối thủ từ châu Á đang chiếm ưu thế nhờ khả năng tối ưu hóa chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng linh hoạt.

Việc cắt giảm các dự án xe điện kém hiệu quả được xem là một bước đi chiến lược nhằm bảo vệ dòng tiền của doanh nghiệp. GM muốn đảm bảo rằng các nguồn lực tài chính sẽ được tập trung vào những mảng kinh doanh mang lại giá trị bền vững.

GM sẽ tập trung phát triển động cơ xăng và hybrid vì nó mang lại giá trị ổn định.

Không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm dự án, GM cũng đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các thỏa thuận liên doanh sản xuất pin. Các cơ sở sản xuất pin hiện tại đang được tính toán lại về quy mô để tránh tình trạng dư thừa năng suất trong tương lai.

Tập đoàn đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tối ưu hóa chi phí sản xuất để thích ứng với quy mô thị trường hiện tại. Sự điều chỉnh này cho thấy một cái nhìn thực tế hơn của giới công nghiệp ô tô truyền thống đối với quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Ngoài ra, thông qua động thái tái cơ cấu này, GM đặt mục tiêu ưu tiên dòng tiền cho việc duy trì quyền lợi của các cổ đông qua các kỳ trả cổ tức. Tập đoàn vẫn cam kết thực hiện lộ trình mua lại cổ phiếu để khẳng định giá trị doanh nghiệp và duy trì sự tín nhiệm của giới đầu tư.

Những biến động tại GM là minh chứng cho sự hạ nhiệt của làn sóng xe điện sau một giai đoạn phát triển nóng. Các nhà sản xuất lớn hiện nay đang phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa việc đổi mới công nghệ và duy trì lợi nhuận ngắn hạn.

Việc chấp nhận lỗ 6 tỷ USD để cắt giảm quy mô sản xuất xe điện của GM cho thấy doanh nghiệp sẵn sàng đối mặt với tổn thất trước mắt để đảm bảo sự tồn tại lâu dài.

Thị trường ô tô thế giới có lẽ đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh thực tế hơn sau những kỳ vọng quá mức về một cuộc cách mạng xanh thần tốc.