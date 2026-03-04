Hãng xe điện Trung Quốc vượt qua Tesla về doanh số ở 22 quốc gia, mạng lưới bán hàng mở rộng ra 113 thị trường trên toàn cầu

Theo Nikkei Asia, hãng sản xuất ô tô BYD của Trung Quốc đang thực hiện các bước đi chiến lược nhằm tái định hình thị trường xe điện thế giới.

Dữ liệu từ S&P Global Mobility cho thấy BYD đã vượt qua doanh số bán hàng của Tesla tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025.

Các thị trường này bao gồm nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Ý và các trung tâm kinh tế tại châu Á như Hồng Kông, Singapore. Một bước ngoặt quan trọng đã xảy ra vào năm 2024 khi doanh số hàng năm của BYD lần đầu tiên vượt Tesla tại thị trường Anh.

Tesla đang dần bị BYD vượt mặt.

Sự phát triển của BYD gắn liền với chiến lược ưu tiên tốc độ trong công nghệ và sản xuất. Chủ tịch BYD Wang Chuanfu cho biết, hãng thúc đẩy quá trình điện khí hóa nhanh chóng để cạnh tranh với các đối thủ từ Nhật Bản và Đức.

Mẫu xe Atto 3 được lựa chọn làm sản phẩm xuất khẩu chủ lực đầu tiên vào năm 2021. Tính đến năm 2025, mạng lưới kinh doanh của BYD đã hiện diện tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp này tận dụng lợi thế chi phí thấp bằng cách tự chủ sản xuất pin và các linh kiện cốt lõi của xe điện. Giá bán trung bình của xe du lịch BYD tại thị trường nội địa duy trì ở mức khoảng 114.000 nhân dân tệ (16.600 đô la Mỹ ).

Thị trường Nam Mỹ trở thành một trong những trọng điểm trong chiến lược mở rộng của hãng xe Trung Quốc. Tại Uruguay, BYD đã xây dựng nền móng từ đầu những năm 2010 thông qua việc thử nghiệm xe buýt điện và taxi.

Doanh nghiệp thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đại lý bán lẻ trước khi đưa xe cá nhân vào kinh doanh.

Xe điện BYD xuất khẩu đi toàn cầu.

Tại Peru, cảng Chancay đi vào hoạt động từ tháng 6/2025 đã hỗ trợ đáng kể cho hoạt động logistics của BYD. Cảng biển này rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ châu Á đến Nam Mỹ xuống còn khoảng 25 ngày. Tuyến đường trực tiếp này giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào các cảng trung chuyển tại Trung Mỹ hoặc Bắc Mỹ.

Ngược lại, hoạt động của BYD tại khu vực Bắc Mỹ đang gặp nhiều trở ngại lớn. Kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe du lịch tại Mexico đã bị hủy bỏ vào năm 2025. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực lên chính phủ Mexico.

Phía Mỹ đưa ra các cảnh báo về thuế quan đối với hàng hóa từ Mexico nếu quốc gia này tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà sản xuất Trung Quốc. Tại thị trường Châu Âu, liên minh này cũng áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới để ưu tiên phát triển dòng xe điện nhỏ gọn nội địa. Những rào cản thương mại này buộc BYD phải thay đổi phương thức tiếp cận thị trường quốc tế.

Thị trường nội địa Trung Quốc hiện nay không còn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ như trước. Doanh số bán xe du lịch của BYD tại Trung Quốc vào năm 2025 đã giảm khoảng 10% so với năm trước đó. Doanh thu trong quý III năm 2025 giảm 3% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức 194,9 tỷ nhân dân tệ.

Đây là lần sụt giảm doanh thu đầu tiên của hãng sau 22 quý liên tiếp tăng trưởng. Dòng tiền tự do của công ty rơi xuống mức âm 44 tỷ nhân dân tệ trong 15 năm qua. Chỉ số tài chính này gây ra những lo ngại về nguồn vốn phục vụ cho các dự án đầu tư dài hạn tại nước ngoài.

Để ứng phó với các xung đột thương mại, BYD đang chuyển dịch dần từ hình thức xuất khẩu sang sản xuất tại chỗ. Hãng dự kiến đưa nhà máy sản xuất tại Hungary vào hoạt động trong năm nay để phục vụ thị trường châu Âu.

Trước đó, BYD đã hoàn tất xây dựng các cơ sở sản xuất tại Thái Lan vào năm 2024 và tại Brazil vào năm 2025. Các nhà sản xuất ô tô khác của Trung Quốc như Great Wall Motor và Chery Automobile cũng đang thực hiện chiến lược tương tự. Họ mua lại các nhà máy cũ của Mercedes-Benz hay Nissan tại Brazil và Nam Phi để thiết lập dây chuyền sản xuất mới.

Ngành công nghiệp ô tô thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đại diện đến từ Trung Quốc. Quốc gia này đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới vào năm 2023. Các hãng xe Nhật Bản vẫn duy trì sản lượng xuất khẩu ở mức hơn 16 triệu xe vào năm 2024. Tuy nhiên, khoảng cách về doanh số và tầm ảnh hưởng của các hãng xe Trung Quốc đang được thu hẹp một cách nhanh chóng.