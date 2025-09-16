Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc bắt đầu lộ yếu điểm?: Cổ phiếu sụt 30% khiến 45 tỷ USD 'bốc hơi', các mẫu ô tô bị người mua chê 'cũ kỹ'

Cụ thể, cổ phiếu BYD niêm yết tại Hồng Kông đã mất hơn 30% so với mức đỉnh thiết lập cách đây 4 bốn tháng, mức giảm sâu hơn so với các đối thủ cùng ngành. Hiện tại, số lượng khuyến nghị bán cổ phiếu BYD từ các nhà phân tích hiện đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Các nhà đầu tư ngày càng mất kiên nhẫn với chiến lược "dẫn đầu bằng cách giảm giá" mà BYD theo đuổi suốt thời gian qua. Gần đây, chính phủ Trung Quốc bắt đầu siết chặt tình trạng cạnh tranh nội địa quá mức , vốn đang gây áp lực giảm phát và làm tổn hại đến uy tín ngành sản xuất của Trung Quốc trên toàn cầu.

“Dù giới đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của BYD, họ đang lo ngại rằng chiến lược giành thị phần bằng cách ép giá sẽ gây tổn thương đến doanh thu và biên lợi nhuận trong ngắn hạn,” Kevin Net, Trưởng bộ phận cổ phiếu châu Á tại Financière de l’Echiquier, nhận định.

Tình hình tài chính của BYD cũng cho thấy sức ép ngày càng lớn. Lợi nhuận quý II/2024 của BYD giảm 30%, đánh dấu quý suy giảm đầu tiên trong hơn 3 năm, nguyên nhân trực tiếp là "cuộc chiến" giá. Là hãng dẫn đầu thị trường xe điện Trung Quốc, BYD chính là “ngòi nổ” cho nhiều vòng giảm giá sâu trong những năm gần đây khi các hãng cạnh tranh quyết liệt từng phần trăm thị phần.

Trong bối cảnh thị trường nội địa suy yếu và chính sách siết chặt của Bắc Kinh, BYD đã hạ mục tiêu doanh số năm 2024 từ 5,5 triệu xuống 4,6 triệu xe. Để hoàn thành mục tiêu mới này, hãng sẽ phải giao hơn 1,7 triệu xe chỉ trong 4 tháng cuối năm - một thách thức lớn khi danh mục sản phẩm hiện tại đã lỗi thời và các quy định mới siết chặt hơn.

Giới phân tích kỳ vọng loạt mẫu xe mới ra mắt đầu năm 2026 sẽ là chất xúc tác quan trọng giúp cổ phiếu BYD hồi phục. Một số kế hoạch ra mắt xe đã bị hoãn sang năm sau để cải tiến tính cạnh tranh, trong khi các đối thủ như Geely và Leapmotor đã nhanh chân tung ra sản phẩm mới và thu hút khách hàng.

“Không hãng xe nào có thể duy trì chu kỳ sản phẩm hấp dẫn mãi, kể cả BYD,” Xiao Feng, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu công nghiệp tại CLSA Hồng Kông, cho hay. “Danh mục sản phẩm của BYD đang bị đánh giá là cũ kỹ, trong khi người tiêu dùng đang tò mò với những cái tên mới.”

Dù gặp khó ở thị trường nội địa, BYD lại đạt bước tiến rõ rệt ở thị trường quốc tế. Theo dự báo của Goldman Sachs, sản lượng xe xuất khẩu năm 2025 của hãng có thể đạt từ 900.000 đến 1 triệu xe, vượt xa mục tiêu 800.000 chiếc ban đầu. Hãng đã đẩy mạnh ra mắt sản phẩm mới tại thị trường nước ngoài và đầu tư vào các nhà máy lắp ráp địa phương.

Về định giá, cổ phiếu BYD hiện giao dịch ở mức 17 lần lợi nhuận dự phóng, thấp hơn mức trung bình 3 năm là 20 lần. Con số này được xem là điểm hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư giá trị. Bên cạnh đó, khối lượng hợp đồng quyền chọn liên quan đến cổ phiếu BYD cũng tăng vọt, lên gần 600.000 hợp đồng, gần gấp ba lần so với tháng 6.

Tất cả ánh mắt hiện đang dồn vào chiến lược giá và tính năng của các mẫu xe mới sắp ra mắt. Giới phân tích kỳ vọng các mẫu xe sắp tới sẽ có diện mạo hiện đại hơn, tích hợp hệ thống lái tự động God’s Eye, nâng cấp pin và kéo dài quãng đường di chuyển ở phân khúc xe hybrid cắm sạc.

“Những thay đổi chiến lược có thể giúp BYD chuyển mình từ một hãng xe hiệu quả sang vị thế người dẫn đầu công nghệ, từ đó cải thiện hình ảnh với giới đầu tư và nâng định giá cổ phiếu, bất chấp áp lực ngắn hạn lên lợi nhuận,” Gary Tan, quản lý quỹ tại Allspring Global Investments, nhận xét.

