Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục phủ bóng thị trường: 27.600 xe điện bán ra trong tháng 3

Trong báo cáo bán hàng vừa công bố, VinFast đã bàn giao tổng cộng 53.684 ô tô điện đến tay khách hàng. Limo Green đứng đầu với 12.471 chiếc, tiếp theo là VF 3 với 10.188 chiếc và VF 5 với 8.672 chiếc.

Riêng trong tháng 3, hãng xe điện Việt Nam đã ghi nhận đã bàn giao 27.609 xe ô tô điện các loại. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, ngày 28/3 trở thành mốc thời gian đáng chú ý khi doanh nghiệp này hoàn tất xử lý 3.520 đơn hàng trong vòng 24 giờ.

Đây là số lượng bàn giao xe lớn nhất trong một ngày từng được ghi nhận tại thị trường ô tô trong nước.

Sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng xe bán ra phản ánh xu hướng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện của người tiêu dùng đang diễn ra nhanh chóng.

Mẫu xe Limo Green đóng góp lớn nhất vào tổng doanh số chung với 6.795 chiếc được bán ra trong tháng. So với tháng 2, dòng xe này đạt mức tăng trưởng 276% và trở thành sản phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất của hãng ở thời điểm hiện tại.

Biến thể dành cho nhóm khách hàng gia đình là VF MPV 7 cũng ghi nhận 2.521 xe bàn giao, tăng trưởng 116%.

Kết quả kinh doanh của nhóm xe 7 chỗ cỡ trung cho thấy sự quan tâm của cả khách hàng cá nhân lẫn đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải đối với các dòng xe thuần điện.

Ở phân khúc SUV cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về mặt doanh số. Theo VinFast, các mẫu xe VF 9, VF 8, VF 6, VF 5 và VF 3 vẫn duy trì sức hút lớn với khách hàng.

Dòng xe VF 6 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm SUV với tỷ lệ 202%, tương ứng 3.152 xe bán ra.

Mẫu xe VF 7 đạt doanh số 1.732 chiếc, tăng 115% so với tháng trước và dẫn đầu phân khúc C-SUV trên toàn thị trường.

Các mẫu xe khác như VF 3 và VF 5 tiếp tục duy trì sức mua ổn định khi đạt doanh số lần lượt là 4.729 xe và 4.218 xe.

Nhóm xe đô thị cỡ nhỏ và xe van như EC Van hay Minio Green cũng ghi nhận kết quả bán hàng tốt nhất kể từ khi ra mắt, với doanh số cộng gộp đạt hơn 3.100 xe.

Sự phân bổ doanh số đồng đều ở nhiều phân khúc cho thấy khả năng tiếp cận đa dạng các nhóm khách hàng của hãng xe điện Việt Nam.

Bên cạnh thị trường nội địa, kết quả kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á và Nam Á của VinFast cũng có những chuyển biến tích cực. Trong tháng 3, hãng ghi nhận doanh số khả quan tại các thị trường trọng điểm bao gồm Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Xét riêng về mảng ô tô điện, VinFast hiện nằm trong nhóm hai thương hiệu dẫn đầu tại Philippines, đứng trong tốp ba tại Indonesia và tốp bốn tại thị trường Ấn Độ.

Những dữ liệu này cho thấy sự hiện diện của thương hiệu xe điện Việt Nam đang dần được mở rộng tại các quốc gia trong khu vực.