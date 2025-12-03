Hàng triệu người Việt đang dùng mật khẩu này lưu ý gấp

Báo cáo mới công bố của công ty an ninh mạng NordPass cho thấy thói quen đặt mật khẩu đơn giản vẫn phổ biến đáng ngại trong năm 2025. Trong nhóm 10 mật khẩu đứng đầu, phần lớn đều là các dãy số dễ nhớ và dễ đoán.

“123456” tiếp tục đứng đầu danh sách với 1.899.982 lượt sử dụng, bỏ xa vị trí thứ hai là “123456789” với 858.317 lượt. “12345678” xếp thứ ba với 603.756 lượt, trong khi “123123” đứng thứ bảy với 158.619 lượt. Bên cạnh các chuỗi số đơn giản, những mật khẩu quen thuộc như “admin” hay “Demo@123” cũng xuất hiện trong danh sách những lựa chọn được người dùng Việt Nam sử dụng nhiều.

Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, “123456” cũng dẫn đầu danh sách mật khẩu được dùng nhiều nhất với hơn 21,6 triệu lượt. Theo sát ngay phía sau là “admin” với hơn 21 triệu lượt, một con số phản ánh sự chủ quan phổ biến trong thói quen bảo mật của người dùng Internet.

NordPass cho biết chuỗi “123456” đã nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm mật khẩu bị sử dụng quá mức, bất chấp các cảnh báo từ giới chuyên môn. Các mật khẩu dạng này dễ dàng nằm trong tầm ngắm của những công cụ dò quét tự động, đặc biệt khi các phương pháp tấn công ngày càng được tăng cường bằng công nghệ A.I.

Một số quốc gia đã bắt đầu có động thái mạnh mẽ nhằm cải thiện an ninh mạng. Tại Anh, chính phủ đã triển khai quy định mới yêu cầu người dùng đổi mật khẩu nếu hệ thống phát hiện họ đặt các chuỗi mật khẩu yếu như “123456” hoặc “admin”. Đây được xem là nỗ lực nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ dữ liệu và giảm thiểu thiệt hại từ các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Báo cáo của NordPass cho thấy khoảng cách lớn giữa việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thực tế. Dù người dùng hiểu rằng mật khẩu mạnh là nền tảng của an toàn số, nhiều người vẫn chọn những chuỗi ký tự dễ nhớ, dẫn đến việc hệ thống phòng thủ cá nhân trở nên mong manh.

Sự thống trị kéo dài của những mật khẩu như “123456” phản ánh một bài toán chưa có lời giải triệt để, đó là làm thế nào để người dùng chấp nhận thay đổi thói quen tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây hậu quả lớn.